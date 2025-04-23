Мишустин сообщил о планах открыть еще 75 аэропортов в России
Мишустин сообщил, что в России к 2030 году планируется открыть еще 75 аэропортов
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В России планируют к 2030 году открыть 75 аэропортов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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"У нас план: 75 аэропортов к 2030 году. Мы сейчас думаем об аэропорте кавказских Минеральных вод, который уже практически готов. Мы обязательно, я думаю, что посетим его. И надеюсь, что откроем уже рейсы в мае месяце. Это важнейший элемент выполнения национальных целей, это возможность для людей путешествовать надежно, комфортно, с детьми", - рассказал премьер в ходе посещения в национальном центре "Россия" тематической экспозиции.
"Когда я летом посещал Дальний Восток, я был поражен аэропортом в Новосибирске, великолепный аэропорт. В Магадане практически он был готов, оставались последние штрихи. В Хабаровске аэропорт, и многие другие", - добавил он.
Премьер также напомнил, что, как ранее сообщил "Ростех", сегодня в Комсомольске-на-Амуре свой первый полет совершил полностью импортозамещеннный SJ-100 с отечественными двигателями ПД-8. "Это как раз свидетельствует о том, что мы сможем обеспечить страну надежной техникой, самолетами, которые будут в этих прекрасных аэропортах", - подчеркнул Мишустин.
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