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Мишустин сообщил о планах открыть еще 75 аэропортов в России - РИА Новости, 23.04.2025
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15:57 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/aeroporty-2012986352.html
Мишустин сообщил о планах открыть еще 75 аэропортов в России
Мишустин сообщил о планах открыть еще 75 аэропортов в России - РИА Новости, 23.04.2025
Мишустин сообщил о планах открыть еще 75 аэропортов в России
В России планируют к 2030 году открыть 75 аэропортов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T15:57:00+03:00
2025-04-23T15:57:00+03:00
россия
минеральные воды
дальний восток
михаил мишустин
ростех
sj-100
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В России планируют к 2030 году открыть 75 аэропортов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "У нас план: 75 аэропортов к 2030 году. Мы сейчас думаем об аэропорте кавказских Минеральных вод, который уже практически готов. Мы обязательно, я думаю, что посетим его. И надеюсь, что откроем уже рейсы в мае месяце. Это важнейший элемент выполнения национальных целей, это возможность для людей путешествовать надежно, комфортно, с детьми", - рассказал премьер в ходе посещения в национальном центре "Россия" тематической экспозиции. "Когда я летом посещал Дальний Восток, я был поражен аэропортом в Новосибирске, великолепный аэропорт. В Магадане практически он был готов, оставались последние штрихи. В Хабаровске аэропорт, и многие другие", - добавил он. Премьер также напомнил, что, как ранее сообщил "Ростех", сегодня в Комсомольске-на-Амуре свой первый полет совершил полностью импортозамещеннный SJ-100 с отечественными двигателями ПД-8. "Это как раз свидетельствует о том, что мы сможем обеспечить страну надежной техникой, самолетами, которые будут в этих прекрасных аэропортах", - подчеркнул Мишустин.
https://ria.ru/20241120/mishustin-1984861751.html
россия
минеральные воды
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россия, минеральные воды, дальний восток, михаил мишустин, ростех, sj-100
Россия, Минеральные Воды, Дальний Восток, Михаил Мишустин, Ростех, SJ-100
Мишустин сообщил о планах открыть еще 75 аэропортов в России

Мишустин сообщил, что в России к 2030 году планируется открыть еще 75 аэропортов

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В России планируют к 2030 году открыть 75 аэропортов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«
"У нас план: 75 аэропортов к 2030 году. Мы сейчас думаем об аэропорте кавказских Минеральных вод, который уже практически готов. Мы обязательно, я думаю, что посетим его. И надеюсь, что откроем уже рейсы в мае месяце. Это важнейший элемент выполнения национальных целей, это возможность для людей путешествовать надежно, комфортно, с детьми", - рассказал премьер в ходе посещения в национальном центре "Россия" тематической экспозиции.
"Когда я летом посещал Дальний Восток, я был поражен аэропортом в Новосибирске, великолепный аэропорт. В Магадане практически он был готов, оставались последние штрихи. В Хабаровске аэропорт, и многие другие", - добавил он.
Премьер также напомнил, что, как ранее сообщил "Ростех", сегодня в Комсомольске-на-Амуре свой первый полет совершил полностью импортозамещеннный SJ-100 с отечественными двигателями ПД-8. "Это как раз свидетельствует о том, что мы сможем обеспечить страну надежной техникой, самолетами, которые будут в этих прекрасных аэропортах", - подчеркнул Мишустин.
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РоссияМинеральные ВодыДальний ВостокМихаил МишустинРостехSJ-100
 
 
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