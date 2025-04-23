https://ria.ru/20250423/aeroporty-2012986352.html

Мишустин сообщил о планах открыть еще 75 аэропортов в России

Мишустин сообщил о планах открыть еще 75 аэропортов в России - РИА Новости, 23.04.2025

Мишустин сообщил о планах открыть еще 75 аэропортов в России

В России планируют к 2030 году открыть 75 аэропортов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T15:57:00+03:00

2025-04-23T15:57:00+03:00

2025-04-23T15:57:00+03:00

россия

минеральные воды

дальний восток

михаил мишустин

ростех

sj-100

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В России планируют к 2030 году открыть 75 аэропортов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "У нас план: 75 аэропортов к 2030 году. Мы сейчас думаем об аэропорте кавказских Минеральных вод, который уже практически готов. Мы обязательно, я думаю, что посетим его. И надеюсь, что откроем уже рейсы в мае месяце. Это важнейший элемент выполнения национальных целей, это возможность для людей путешествовать надежно, комфортно, с детьми", - рассказал премьер в ходе посещения в национальном центре "Россия" тематической экспозиции. "Когда я летом посещал Дальний Восток, я был поражен аэропортом в Новосибирске, великолепный аэропорт. В Магадане практически он был готов, оставались последние штрихи. В Хабаровске аэропорт, и многие другие", - добавил он. Премьер также напомнил, что, как ранее сообщил "Ростех", сегодня в Комсомольске-на-Амуре свой первый полет совершил полностью импортозамещеннный SJ-100 с отечественными двигателями ПД-8. "Это как раз свидетельствует о том, что мы сможем обеспечить страну надежной техникой, самолетами, которые будут в этих прекрасных аэропортах", - подчеркнул Мишустин.

https://ria.ru/20241120/mishustin-1984861751.html

россия

минеральные воды

дальний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, минеральные воды, дальний восток, михаил мишустин, ростех, sj-100