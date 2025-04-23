https://ria.ru/20250423/aeroport-2012886698.html
Аэропорт Ульяновска вернулся к штатной работе
Аэропорт Ульяновска вернулся к штатной работе - РИА Новости, 23.04.2025
Аэропорт Ульяновска вернулся к штатной работе
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Ульяновска, сообщила Росавиация. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T09:43:00+03:00
2025-04-23T09:43:00+03:00
2025-04-23T09:50:00+03:00
ульяновск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Ульяновска, сообщила Росавиация."В аэропорту Ульяновск (Баратаевка) в 09:00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - сообщили в Росавиации.Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
https://ria.ru/20250423/aeroport-2012879877.html
ульяновск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ульяновск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Ульяновск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
Аэропорт Ульяновска вернулся к штатной работе
В аэропорту Ульяновска сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов