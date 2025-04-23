https://ria.ru/20250423/aeroport-2012886698.html

Аэропорт Ульяновска вернулся к штатной работе

Аэропорт Ульяновска вернулся к штатной работе - РИА Новости, 23.04.2025

Аэропорт Ульяновска вернулся к штатной работе

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Ульяновска, сообщила Росавиация. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T09:43:00+03:00

2025-04-23T09:43:00+03:00

2025-04-23T09:50:00+03:00

ульяновск

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Ульяновска, сообщила Росавиация."В аэропорту Ульяновск (Баратаевка) в 09:00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - сообщили в Росавиации.Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.

https://ria.ru/20250423/aeroport-2012879877.html

ульяновск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

ульяновск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия