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Владимирский губернатор проводит заседание оперштаба в Киржачском районе - РИА Новости, 22.04.2025
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19:20 22.04.2025 (обновлено: 19:26 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/zasedanie-2012827515.html
Владимирский губернатор проводит заседание оперштаба в Киржачском районе
Владимирский губернатор проводит заседание оперштаба в Киржачском районе - РИА Новости, 22.04.2025
Владимирский губернатор проводит заседание оперштаба в Киржачском районе
Губернатор Владимирской области Александр Авдеев проводит в Киржачском районе заседание оперативного штаба в связи с ЧС, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T19:20:00+03:00
2025-04-22T19:26:00+03:00
киржачский район
владимирская область
взрыв в воинской части во владимирской области
происшествия
александр авдеев (дипломат)
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев проводит в Киржачском районе заседание оперативного штаба в связи с ЧС, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона."Губернатор Александр Авдеев в настоящее время проводит в Киржачском районе заседание оперативного штаба в связи с ЧС", - сообщили РИА Новости в пресс-службе.Как сообщило Минобороны РФ, во вторник в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. По предварительной информации, пострадавших нет, причина возгорания - нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами.
https://ria.ru/20250422/vzryv-2012801791.html
киржачский район
владимирская область
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киржачский район, владимирская область, взрыв в воинской части во владимирской области, происшествия, александр авдеев (дипломат), министерство обороны рф (минобороны рф)
Киржачский район, Владимирская область, Взрыв в воинской части во Владимирской области, Происшествия, Александр Авдеев (дипломат), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Владимирский губернатор проводит заседание оперштаба в Киржачском районе

Владимирский губернатор проводит в Киржачском районе оперштаб в связи с ЧС

© Фото : Виктор СандросДым в Киржачском районе
Дым в Киржачском районе - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© Фото : Виктор Сандрос
Дым в Киржачском районе
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев проводит в Киржачском районе заседание оперативного штаба в связи с ЧС, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
«
"Губернатор Александр Авдеев в настоящее время проводит в Киржачском районе заседание оперативного штаба в связи с ЧС", - сообщили РИА Новости в пресс-службе.
Как сообщило Минобороны РФ, во вторник в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. По предварительной информации, пострадавших нет, причина возгорания - нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами.
Дым в Киржачском районе - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Во Владимирской области открыли горячую линию после взрыва
Вчера, 17:44
 
Киржачский районВладимирская областьВзрыв в воинской части во Владимирской областиПроисшествияАлександр Авдеев (дипломат)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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