https://ria.ru/20250422/zasedanie-2012827515.html
Владимирский губернатор проводит заседание оперштаба в Киржачском районе
Владимирский губернатор проводит заседание оперштаба в Киржачском районе - РИА Новости, 22.04.2025
Владимирский губернатор проводит заседание оперштаба в Киржачском районе
Губернатор Владимирской области Александр Авдеев проводит в Киржачском районе заседание оперативного штаба в связи с ЧС, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T19:20:00+03:00
2025-04-22T19:20:00+03:00
2025-04-22T19:26:00+03:00
киржачский район
владимирская область
взрыв в воинской части во владимирской области
происшествия
александр авдеев (дипломат)
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев проводит в Киржачском районе заседание оперативного штаба в связи с ЧС, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона."Губернатор Александр Авдеев в настоящее время проводит в Киржачском районе заседание оперативного штаба в связи с ЧС", - сообщили РИА Новости в пресс-службе.Как сообщило Минобороны РФ, во вторник в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. По предварительной информации, пострадавших нет, причина возгорания - нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами.
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киржачский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киржачский район, владимирская область, взрыв в воинской части во владимирской области, происшествия, александр авдеев (дипломат), министерство обороны рф (минобороны рф)
Киржачский район, Владимирская область, Взрыв в воинской части во Владимирской области, Происшествия, Александр Авдеев (дипломат), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Владимирский губернатор проводит заседание оперштаба в Киржачском районе
Владимирский губернатор проводит в Киржачском районе оперштаб в связи с ЧС