https://ria.ru/20250422/zasedanie-2012827515.html

Владимирский губернатор проводит заседание оперштаба в Киржачском районе

Владимирский губернатор проводит заседание оперштаба в Киржачском районе - РИА Новости, 22.04.2025

Владимирский губернатор проводит заседание оперштаба в Киржачском районе

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев проводит в Киржачском районе заседание оперативного штаба в связи с ЧС, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T19:20:00+03:00

2025-04-22T19:20:00+03:00

2025-04-22T19:26:00+03:00

киржачский район

владимирская область

взрыв в воинской части во владимирской области

происшествия

александр авдеев (дипломат)

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев проводит в Киржачском районе заседание оперативного штаба в связи с ЧС, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона."Губернатор Александр Авдеев в настоящее время проводит в Киржачском районе заседание оперативного штаба в связи с ЧС", - сообщили РИА Новости в пресс-службе.Как сообщило Минобороны РФ, во вторник в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. По предварительной информации, пострадавших нет, причина возгорания - нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами.

https://ria.ru/20250422/vzryv-2012801791.html

киржачский район

владимирская область

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Наталья Макарова

киржачский район, владимирская область, взрыв в воинской части во владимирской области, происшествия, александр авдеев (дипломат), министерство обороны рф (минобороны рф)