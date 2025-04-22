https://ria.ru/20250422/zapad-2012760329.html

Вице-президент США заявил о стремлении Запада привести мир к единообразию

Вице-президент США заявил о стремлении Запада привести мир к единообразию - РИА Новости, 22.04.2025

Вице-президент США заявил о стремлении Запада привести мир к единообразию

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о стремлении некоторых лидеров Запада привести мир к единообразию любой ценой. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T15:58:00+03:00

2025-04-22T15:58:00+03:00

2025-04-22T16:39:00+03:00

в мире

индия

сша

джеймс дэвид вэнс

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о стремлении некоторых лидеров Запада привести мир к единообразию любой ценой. "Нам говорили, что через экономическую интеграцию придет мир благодаря единообразию… мир плоский, говорили нам. Когда это положение оказалось ложным или по крайней мере неполным, лидеры Запада взяли на себя задачу по тому, чтобы сделать его плоским любыми средствами", - заявил Вэнс в ходе визита в Индию. В понедельник Вэнс прибыл в Индию вместе с супругой Ушей Вэнс, их детьми, его также сопровождает делегация высокопоставленных членов администрации США. Визит стал первой поездкой Вэнса в Индию в официальном статусе. Родители его жены, Уши Вэнс, иммигрировали в США из Индии. У Вэнса и второй леди трое детей.

https://ria.ru/20250415/ssha-2011313185.html

индия

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в мире, индия, сша, джеймс дэвид вэнс