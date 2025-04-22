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Вице-президент США заявил о стремлении Запада привести мир к единообразию - РИА Новости, 22.04.2025
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15:58 22.04.2025 (обновлено: 16:39 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/zapad-2012760329.html
Вице-президент США заявил о стремлении Запада привести мир к единообразию
Вице-президент США заявил о стремлении Запада привести мир к единообразию - РИА Новости, 22.04.2025
Вице-президент США заявил о стремлении Запада привести мир к единообразию
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о стремлении некоторых лидеров Запада привести мир к единообразию любой ценой. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T15:58:00+03:00
2025-04-22T16:39:00+03:00
в мире
индия
сша
джеймс дэвид вэнс
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о стремлении некоторых лидеров Запада привести мир к единообразию любой ценой. "Нам говорили, что через экономическую интеграцию придет мир благодаря единообразию… мир плоский, говорили нам. Когда это положение оказалось ложным или по крайней мере неполным, лидеры Запада взяли на себя задачу по тому, чтобы сделать его плоским любыми средствами", - заявил Вэнс в ходе визита в Индию. В понедельник Вэнс прибыл в Индию вместе с супругой Ушей Вэнс, их детьми, его также сопровождает делегация высокопоставленных членов администрации США. Визит стал первой поездкой Вэнса в Индию в официальном статусе. Родители его жены, Уши Вэнс, иммигрировали в США из Индии. У Вэнса и второй леди трое детей.
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в мире, индия, сша, джеймс дэвид вэнс
В мире, Индия, США, Джеймс Дэвид Вэнс
Вице-президент США заявил о стремлении Запада привести мир к единообразию

Вице-президент США Вэнс: Запад стремится привести мир к единообразию любой ценой

© Getty Images / Kenny Holston - PoolВице-президент США Джей Ди Вэнс во время выступления в Международном центре Раджастхана в Джайпуре. 22 апреля 2025
Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время выступления в Международном центре Раджастхана в Джайпуре. 22 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© Getty Images / Kenny Holston - Pool
Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время выступления в Международном центре Раджастхана в Джайпуре. 22 апреля 2025
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о стремлении некоторых лидеров Запада привести мир к единообразию любой ценой.
«
"Нам говорили, что через экономическую интеграцию придет мир благодаря единообразию… мир плоский, говорили нам. Когда это положение оказалось ложным или по крайней мере неполным, лидеры Запада взяли на себя задачу по тому, чтобы сделать его плоским любыми средствами", - заявил Вэнс в ходе визита в Индию.
В понедельник Вэнс прибыл в Индию вместе с супругой Ушей Вэнс, их детьми, его также сопровождает делегация высокопоставленных членов администрации США. Визит стал первой поездкой Вэнса в Индию в официальном статусе. Родители его жены, Уши Вэнс, иммигрировали в США из Индии. У Вэнса и второй леди трое детей.
Флаг Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Вэнс раскритиковал экономическую и миграционную политику Европы
15 апреля, 10:35
 
В миреИндияСШАДжеймс Дэвид Вэнс
 
 
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