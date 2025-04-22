Вице-президент США заявил о стремлении Запада привести мир к единообразию
Вице-президент США Вэнс: Запад стремится привести мир к единообразию любой ценой
© Getty Images / Kenny Holston - PoolВице-президент США Джей Ди Вэнс во время выступления в Международном центре Раджастхана в Джайпуре. 22 апреля 2025
© Getty Images / Kenny Holston - Pool
Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время выступления в Международном центре Раджастхана в Джайпуре. 22 апреля 2025
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о стремлении некоторых лидеров Запада привести мир к единообразию любой ценой.
«
"Нам говорили, что через экономическую интеграцию придет мир благодаря единообразию… мир плоский, говорили нам. Когда это положение оказалось ложным или по крайней мере неполным, лидеры Запада взяли на себя задачу по тому, чтобы сделать его плоским любыми средствами", - заявил Вэнс в ходе визита в Индию.
В понедельник Вэнс прибыл в Индию вместе с супругой Ушей Вэнс, их детьми, его также сопровождает делегация высокопоставленных членов администрации США. Визит стал первой поездкой Вэнса в Индию в официальном статусе. Родители его жены, Уши Вэнс, иммигрировали в США из Индии. У Вэнса и второй леди трое детей.
Вэнс раскритиковал экономическую и миграционную политику Европы
15 апреля, 10:35