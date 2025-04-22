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Кравцов поддержал идею ввести оценки за поведение в школах - РИА Новости, 22.04.2025
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15:49 22.04.2025 (обновлено: 18:27 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/zakonoproekt-2012756788.html
Кравцов поддержал идею ввести оценки за поведение в школах
Кравцов поддержал идею ввести оценки за поведение в школах - РИА Новости, 22.04.2025
Кравцов поддержал идею ввести оценки за поведение в школах
Для введения в школах РФ оценки за поведение разработают отдельный законопроект, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T15:49:00+03:00
2025-04-22T18:27:00+03:00
общество
сергей кравцов
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Для введения в школах РФ оценки за поведение разработают отдельный законопроект, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. "Оценку за поведение мы поддерживаем, и законопроект будет", - сказал министр на расширенном заседании рабочей группы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по образованию. Ранее Кравцов сообщил, что поддерживает идею введения оценки за поведение в пробном режиме в некоторых регионах России. Министр также рассказал РИА Новости, что такая оценка может появиться в российских школах в пробном режиме уже с нового учебного года.
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общество, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Сергей Кравцов, Социальный навигатор, СН_Образование
Кравцов поддержал идею ввести оценки за поведение в школах

Кравцов: для введения оценки за поведение разработают отдельный законопроект

© Fotolia / Syda ProductionsУрок в школе
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© Fotolia / Syda Productions
Урок в школе. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Для введения в школах РФ оценки за поведение разработают отдельный законопроект, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
"Оценку за поведение мы поддерживаем, и законопроект будет", - сказал министр на расширенном заседании рабочей группы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по образованию.
Ранее Кравцов сообщил, что поддерживает идею введения оценки за поведение в пробном режиме в некоторых регионах России. Министр также рассказал РИА Новости, что такая оценка может появиться в российских школах в пробном режиме уже с нового учебного года.
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19 апреля, 02:52
 
ОбществоСергей КравцовСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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