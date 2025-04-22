https://ria.ru/20250422/zakonoproekt-2012756788.html

Кравцов поддержал идею ввести оценки за поведение в школах

Кравцов поддержал идею ввести оценки за поведение в школах - РИА Новости, 22.04.2025

Кравцов поддержал идею ввести оценки за поведение в школах

Для введения в школах РФ оценки за поведение разработают отдельный законопроект, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T15:49:00+03:00

2025-04-22T15:49:00+03:00

2025-04-22T18:27:00+03:00

общество

сергей кравцов

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Для введения в школах РФ оценки за поведение разработают отдельный законопроект, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. "Оценку за поведение мы поддерживаем, и законопроект будет", - сказал министр на расширенном заседании рабочей группы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по образованию. Ранее Кравцов сообщил, что поддерживает идею введения оценки за поведение в пробном режиме в некоторых регионах России. Министр также рассказал РИА Новости, что такая оценка может появиться в российских школах в пробном режиме уже с нового учебного года.

https://ria.ru/20250419/shkola-2012217333.html

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2025

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общество, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование