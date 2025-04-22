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США считают, что Киеву не нужны русскоязычные территории, заявил Яковенко - РИА Новости, 22.04.2025
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07:47 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/yakovenko-2012649196.html
США считают, что Киеву не нужны русскоязычные территории, заявил Яковенко
США считают, что Киеву не нужны русскоязычные территории, заявил Яковенко - РИА Новости, 22.04.2025
США считают, что Киеву не нужны русскоязычные территории, заявил Яковенко
США ловят Киев на слове и считают, что государству для украинцев не нужны территории, где говорят на русском, такое мнение выразил в статье для РИА Новости... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T07:47:00+03:00
2025-04-22T07:47:00+03:00
россия
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александр яковенко
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. США ловят Киев на слове и считают, что государству для украинцев не нужны территории, где говорят на русском, такое мнение выразил в статье для РИА Новости замгендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. "Нацифицирована вся страна, и укронацисты заказывают музыку в украинской политике. Так, далеко не случайно, что американская сторона ловит Киев на слове и считает, что государству для украинцев не нужны территории, где говорят на русском", - написал он. Те же из украинских деятелей, кто эмигрировал и сохраняет политические амбиции, отметил Яковенко, признают, что избранная Киевом "проектность" "отсылает к идеологии трех западных областей эпохи их вхождения в состав Польши Пилсудского и что в "поликультурной стране" это кончится тем, что она сожмется до этих трех областей". "Хотя бы так, хотя начисто забываются роль Запада в этой "проектности", начиная с Австро-Венгрии, и готовность украинских элит играть роль прифронтового государства, способного нанести России военное поражение, и превратить антироссийскую политику в способ существования бывшей Советской Украины", - указал он. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, РФ 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты руководства в Москве, неуклонно расширяется и приближается к границам России.
https://ria.ru/20250422/yakovenko-2012648882.html
https://ria.ru/20250416/yakovenko-2011496530.html
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россия, киев, сша, александр яковенко, владимир путин, нато
Россия, Киев, США, Александр Яковенко, Владимир Путин, НАТО
США считают, что Киеву не нужны русскоязычные территории, заявил Яковенко

Яковенко: США считают, что Киеву не нужны русскоязычные территории

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАлександр Яковенко
Александр Яковенко - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Александр Яковенко. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. США ловят Киев на слове и считают, что государству для украинцев не нужны территории, где говорят на русском, такое мнение выразил в статье для РИА Новости замгендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.
"Нацифицирована вся страна, и укронацисты заказывают музыку в украинской политике. Так, далеко не случайно, что американская сторона ловит Киев на слове и считает, что государству для украинцев не нужны территории, где говорят на русском", - написал он.
Александр Яковенко - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Яковенко указал на главный порок антироссийской политики Запада
07:32
Те же из украинских деятелей, кто эмигрировал и сохраняет политические амбиции, отметил Яковенко, признают, что избранная Киевом "проектность" "отсылает к идеологии трех западных областей эпохи их вхождения в состав Польши Пилсудского и что в "поликультурной стране" это кончится тем, что она сожмется до этих трех областей".
"Хотя бы так, хотя начисто забываются роль Запада в этой "проектности", начиная с Австро-Венгрии, и готовность украинских элит играть роль прифронтового государства, способного нанести России военное поражение, и превратить антироссийскую политику в способ существования бывшей Советской Украины", - указал он.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, РФ 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты руководства в Москве, неуклонно расширяется и приближается к границам России.
Александр Яковенко - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Яковенко рассказал, что Россия потребует при решении конфликта на Украине
16 апреля, 07:45
 
РоссияКиевСШААлександр ЯковенкоВладимир ПутинНАТО
 
 
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