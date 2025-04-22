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ВСУ потеряли 300 боевиков в зоне действий подразделений "Юга" - РИА Новости, 22.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:25 22.04.2025 (обновлено: 12:38 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/vsu-2012704950.html
ВСУ потеряли 300 боевиков в зоне действий подразделений "Юга"
ВСУ потеряли 300 боевиков в зоне действий подразделений "Юга" - РИА Новости, 22.04.2025
ВСУ потеряли 300 боевиков в зоне действий подразделений "Юга"
ВСУ потеряли за сутки до 300 военнослужащих, танк, пять бронемашин в зоне ответственности российской группировки войск "Юг", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T12:25:00+03:00
2025-04-22T12:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
северск
часов яр
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки до 300 военнослужащих, танк, пять бронемашин в зоне ответственности российской группировки войск "Юг", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение скоплениям живой силы и техники тяжелой механизированной, трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новооленовка, Заря, Ульяновка, Васюковка, Новая Полтавка, Северск, Часов Яр и Яблоновка ДНР."Потери украинских вооруженных формирований составили до 300 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113 производства США, восемь автомобилей, четыре артиллерийских орудия и пусковая установка реактивной системы залпового огня "Град". Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20250422/minoborony-2012705396.html
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северск, часов яр, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Северск, Часов Яр, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли 300 боевиков в зоне действий подразделений "Юга"

Минобороны: ВСУ потеряли 300 боевиков и 1 танк в зоне действий "Юга"

© Фото : U.S. ArmyУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© Фото : U.S. Army
Украинский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки до 300 военнослужащих, танк, пять бронемашин в зоне ответственности российской группировки войск "Юг", сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение скоплениям живой силы и техники тяжелой механизированной, трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новооленовка, Заря, Ульяновка, Васюковка, Новая Полтавка, Северск, Часов Яр и Яблоновка ДНР.
"Потери украинских вооруженных формирований составили до 300 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113 производства США, восемь автомобилей, четыре артиллерийских орудия и пусковая установка реактивной системы залпового огня "Град". Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в сводке министерства.
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Специальная военная операция на УкраинеСеверскЧасов ЯрДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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