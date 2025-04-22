https://ria.ru/20250422/vsu-2012704950.html

ВСУ потеряли 300 боевиков в зоне действий подразделений "Юга"

ВСУ потеряли 300 боевиков в зоне действий подразделений "Юга" - РИА Новости, 22.04.2025

ВСУ потеряли 300 боевиков в зоне действий подразделений "Юга"

ВСУ потеряли за сутки до 300 военнослужащих, танк, пять бронемашин в зоне ответственности российской группировки войск "Юг", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T12:25:00+03:00

2025-04-22T12:25:00+03:00

2025-04-22T12:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

северск

часов яр

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976714474_0:255:2047:1406_1920x0_80_0_0_fe521d59b34aa4cc35a3afd75ef0400e.jpg

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки до 300 военнослужащих, танк, пять бронемашин в зоне ответственности российской группировки войск "Юг", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение скоплениям живой силы и техники тяжелой механизированной, трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новооленовка, Заря, Ульяновка, Васюковка, Новая Полтавка, Северск, Часов Яр и Яблоновка ДНР."Потери украинских вооруженных формирований составили до 300 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113 производства США, восемь автомобилей, четыре артиллерийских орудия и пусковая установка реактивной системы залпового огня "Град". Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20250422/minoborony-2012705396.html

северск

часов яр

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

северск, часов яр, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)