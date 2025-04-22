https://ria.ru/20250422/volontery-2012707332.html

Волонтеры Подмосковья приступили к работе на голосовании по благоустройству

Волонтеры Подмосковья приступили к работе на голосовании по благоустройству - РИА Новости, 22.04.2025

Волонтеры Подмосковья приступили к работе на голосовании по благоустройству

Подмосковные волонтеры приступили к работе на Всероссийском голосовании за объекты благоустройства, которое стартовало 21 апреля и продлится до 12 июня,... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T12:52:00+03:00

2025-04-22T12:52:00+03:00

2025-04-22T12:52:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Подмосковные волонтеры приступили к работе на Всероссийском голосовании за объекты благоустройства, которое стартовало 21 апреля и продлится до 12 июня, сообщает министерство информации и молодежной политики Московской области. Голосование проходит в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" (ФКГС) в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". "Сейчас волонтерский корпус проекта ФКГС насчитывает более 2,4 тысячи волонтеров, но число активистов постоянно растет. Присоединиться к работе ребята могут в любой момент до окончания голосования. Активисты работают на специальных информационных точках, в общественных местах и на массовых мероприятиях — всего их 288. Ребята рассказывают жителям о проекте, о территориях и планах благоустройства, а также о том, как быстро и комфортно сделать свой выбор на специальном портале. Работы впереди много, желаю удачи!", — отметила министр информации и молодежной политики региона Екатерина Швелидзе, ее слова приводит пресс-служба. Стать волонтером может любой желающий в возрасте от 14 лет. Позитивные изменения в городской среде, происходящие по итогам голосования, можно наблюдать на всей территории области, где появляются новые современные парки, уютные скверы, креативные общественные пространства и многофункциональные игровые и спортивные зоны. Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства было впервые запущено в 2021 году, и тогда участие в нем приняли порядка 300 тысяч жителей Подмосковья. За четыре года в программе в качестве добровольцев приняли участие почти 350 тысяч человек со всей страны, включая школьников, молодежь и "серебряных" волонтеров.

https://ria.ru/20250421/parki-2012519522.html

https://ria.ru/20250421/mostransavto-2012507259.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье)