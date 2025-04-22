Рейтинг@Mail.ru
Волонтеры Подмосковья приступили к работе на голосовании по благоустройству - РИА Новости, 22.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
12:52 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/volontery-2012707332.html
Волонтеры Подмосковья приступили к работе на голосовании по благоустройству
Волонтеры Подмосковья приступили к работе на голосовании по благоустройству - РИА Новости, 22.04.2025
Волонтеры Подмосковья приступили к работе на голосовании по благоустройству
Подмосковные волонтеры приступили к работе на Всероссийском голосовании за объекты благоустройства, которое стартовало 21 апреля и продлится до 12 июня,... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T12:52:00+03:00
2025-04-22T12:52:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012710647_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_92724317d4457ff0422f92a4c6d60101.jpg
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Подмосковные волонтеры приступили к работе на Всероссийском голосовании за объекты благоустройства, которое стартовало 21 апреля и продлится до 12 июня, сообщает министерство информации и молодежной политики Московской области. Голосование проходит в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" (ФКГС) в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". "Сейчас волонтерский корпус проекта ФКГС насчитывает более 2,4 тысячи волонтеров, но число активистов постоянно растет. Присоединиться к работе ребята могут в любой момент до окончания голосования. Активисты работают на специальных информационных точках, в общественных местах и на массовых мероприятиях — всего их 288. Ребята рассказывают жителям о проекте, о территориях и планах благоустройства, а также о том, как быстро и комфортно сделать свой выбор на специальном портале. Работы впереди много, желаю удачи!", — отметила министр информации и молодежной политики региона Екатерина Швелидзе, ее слова приводит пресс-служба. Стать волонтером может любой желающий в возрасте от 14 лет. Позитивные изменения в городской среде, происходящие по итогам голосования, можно наблюдать на всей территории области, где появляются новые современные парки, уютные скверы, креативные общественные пространства и многофункциональные игровые и спортивные зоны. Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства было впервые запущено в 2021 году, и тогда участие в нем приняли порядка 300 тысяч жителей Подмосковья. За четыре года в программе в качестве добровольцев приняли участие почти 350 тысяч человек со всей страны, включая школьников, молодежь и "серебряных" волонтеров.
https://ria.ru/20250421/parki-2012519522.html
https://ria.ru/20250421/mostransavto-2012507259.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012710647_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_98b7520832bcf8ab8ca5b13605fe369e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Волонтеры Подмосковья приступили к работе на голосовании по благоустройству

Волонтеры Московской области начали работу на голосовании по благоустройству

© Getty Images / wichayada suwanachunВолонтеры сажают дерево
Волонтеры сажают дерево - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© Getty Images / wichayada suwanachun
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Подмосковные волонтеры приступили к работе на Всероссийском голосовании за объекты благоустройства, которое стартовало 21 апреля и продлится до 12 июня, сообщает министерство информации и молодежной политики Московской области.
Голосование проходит в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" (ФКГС) в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".
Отдыхающие у пруда в парке Суханово в Московской области - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Свыше 2,7 миллиона человек побывали в парках Подмосковья на прошлой неделе
Вчера, 14:22
"Сейчас волонтерский корпус проекта ФКГС насчитывает более 2,4 тысячи волонтеров, но число активистов постоянно растет. Присоединиться к работе ребята могут в любой момент до окончания голосования. Активисты работают на специальных информационных точках, в общественных местах и на массовых мероприятиях — всего их 288. Ребята рассказывают жителям о проекте, о территориях и планах благоустройства, а также о том, как быстро и комфортно сделать свой выбор на специальном портале. Работы впереди много, желаю удачи!", — отметила министр информации и молодежной политики региона Екатерина Швелидзе, ее слова приводит пресс-служба.
Стать волонтером может любой желающий в возрасте от 14 лет.
Автобус Мострансавто в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Свыше 4,6 тысячи поездок на Пасху в Подмосковье совершили в "Мострансавто"
Вчера, 13:27
Позитивные изменения в городской среде, происходящие по итогам голосования, можно наблюдать на всей территории области, где появляются новые современные парки, уютные скверы, креативные общественные пространства и многофункциональные игровые и спортивные зоны.
Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства было впервые запущено в 2021 году, и тогда участие в нем приняли порядка 300 тысяч жителей Подмосковья. За четыре года в программе в качестве добровольцев приняли участие почти 350 тысяч человек со всей страны, включая школьников, молодежь и "серебряных" волонтеров.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала