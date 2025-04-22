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Володин назвал Церетели автором уникальных произведений искусства - РИА Новости, 22.04.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:53 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/volodin-2012694981.html
Володин назвал Церетели автором уникальных произведений искусства
Володин назвал Церетели автором уникальных произведений искусства - РИА Новости, 22.04.2025
Володин назвал Церетели автором уникальных произведений искусства
Председатель ГД Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни президента Российской академии художеств Зураба Церетели, назвав его автором... РИА Новости, 22.04.2025
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2025-04-22T11:53:00+03:00
культура
вячеслав володин
зураб церетели
госдума рф
российская академия художеств
умер зураб церетели
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Председатель ГД Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни президента Российской академии художеств Зураба Церетели, назвав его автором уникальных произведений искусства, известных во всем мире, сообщается на сайте ГД. Зураб Церетели ушел из жизни в возрасте 91 год в ночь на вторник. "Приношу глубокие соболезнования родным, близким, а также всем, кто знал талантливого, выдающегося скульптора, художника-монументалиста Зураба Константиновича Церетели. Автор уникальных произведений искусства, известных во всем мире. Созидатель и творец, Зураб Константинович воплотил в жизнь тысячи творческих задумок с характерным ему самобытным художественным взглядом и глубиной мысли", - приводятся слова Володина на сайте. По словам Володина, его работы – отражение не только высочайшего мастерства, но и гражданственности, преданности общечеловеческим принципам. "Уход Зураба Константиновича – невосполнимая утрата. Его огромный вклад в искусство навсегда останется частью отечественной и мировой культуры", - заключил Володин.
https://realty.ria.ru/20250422/tsereteli-2012683656.html
https://ria.ru/20250422/tsereteli-2012653816.html
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вячеслав володин, зураб церетели, госдума рф, российская академия художеств, умер зураб церетели
Культура, Вячеслав Володин, Зураб Церетели, Госдума РФ, Российская академия художеств, Умер Зураб Церетели
Володин назвал Церетели автором уникальных произведений искусства

Володин назвал Церетели автором уникальных произведений, известных во всем мире

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПамятник "В ознаменование 300-летия российского флота" (Петру I)
Памятник В ознаменование 300-летия российского флота (Петру I) - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Памятник "В ознаменование 300-летия российского флота" (Петру I). Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Председатель ГД Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни президента Российской академии художеств Зураба Церетели, назвав его автором уникальных произведений искусства, известных во всем мире, сообщается на сайте ГД.
Зураб Церетели ушел из жизни в возрасте 91 год в ночь на вторник.
Скульптор, художник Зураб Церетели на открытии фестиваля изобразительных искусств Традиции и современность в Манеже - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Масштаб и грандиозность: самые знаменитые памятники Зураба Церетели
11:46
"Приношу глубокие соболезнования родным, близким, а также всем, кто знал талантливого, выдающегося скульптора, художника-монументалиста Зураба Константиновича Церетели. Автор уникальных произведений искусства, известных во всем мире. Созидатель и творец, Зураб Константинович воплотил в жизнь тысячи творческих задумок с характерным ему самобытным художественным взглядом и глубиной мысли", - приводятся слова Володина на сайте.
По словам Володина, его работы – отражение не только высочайшего мастерства, но и гражданственности, преданности общечеловеческим принципам.
"Уход Зураба Константиновича – невосполнимая утрата. Его огромный вклад в искусство навсегда останется частью отечественной и мировой культуры", - заключил Володин.
Скульптор, президент Российской Академии художеств Зураб Церетели - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Названа причина смерти Церетели
09:00
 
КультураВячеслав ВолодинЗураб ЦеретелиГосдума РФРоссийская академия художествУмер Зураб Церетели
 
 
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