https://ria.ru/20250422/volodin-2012694981.html

Володин назвал Церетели автором уникальных произведений искусства

Володин назвал Церетели автором уникальных произведений искусства - РИА Новости, 22.04.2025

Володин назвал Церетели автором уникальных произведений искусства

Председатель ГД Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни президента Российской академии художеств Зураба Церетели, назвав его автором... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T11:53:00+03:00

2025-04-22T11:53:00+03:00

2025-04-22T11:53:00+03:00

культура

вячеслав володин

зураб церетели

госдума рф

российская академия художеств

умер зураб церетели

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Председатель ГД Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни президента Российской академии художеств Зураба Церетели, назвав его автором уникальных произведений искусства, известных во всем мире, сообщается на сайте ГД. Зураб Церетели ушел из жизни в возрасте 91 год в ночь на вторник. "Приношу глубокие соболезнования родным, близким, а также всем, кто знал талантливого, выдающегося скульптора, художника-монументалиста Зураба Константиновича Церетели. Автор уникальных произведений искусства, известных во всем мире. Созидатель и творец, Зураб Константинович воплотил в жизнь тысячи творческих задумок с характерным ему самобытным художественным взглядом и глубиной мысли", - приводятся слова Володина на сайте. По словам Володина, его работы – отражение не только высочайшего мастерства, но и гражданственности, преданности общечеловеческим принципам. "Уход Зураба Константиновича – невосполнимая утрата. Его огромный вклад в искусство навсегда останется частью отечественной и мировой культуры", - заключил Володин.

https://realty.ria.ru/20250422/tsereteli-2012683656.html

https://ria.ru/20250422/tsereteli-2012653816.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вячеслав володин, зураб церетели, госдума рф, российская академия художеств, умер зураб церетели