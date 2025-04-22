Володин назвал Церетели автором уникальных произведений искусства
Володин назвал Церетели автором уникальных произведений, известных во всем мире
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПамятник "В ознаменование 300-летия российского флота" (Петру I)
Памятник "В ознаменование 300-летия российского флота" (Петру I). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Председатель ГД Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни президента Российской академии художеств Зураба Церетели, назвав его автором уникальных произведений искусства, известных во всем мире, сообщается на сайте ГД.
Зураб Церетели ушел из жизни в возрасте 91 год в ночь на вторник.
"Приношу глубокие соболезнования родным, близким, а также всем, кто знал талантливого, выдающегося скульптора, художника-монументалиста Зураба Константиновича Церетели. Автор уникальных произведений искусства, известных во всем мире. Созидатель и творец, Зураб Константинович воплотил в жизнь тысячи творческих задумок с характерным ему самобытным художественным взглядом и глубиной мысли", - приводятся слова Володина на сайте.
По словам Володина, его работы – отражение не только высочайшего мастерства, но и гражданственности, преданности общечеловеческим принципам.
"Уход Зураба Константиновича – невосполнимая утрата. Его огромный вклад в искусство навсегда останется частью отечественной и мировой культуры", - заключил Володин.