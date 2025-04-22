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ПВО за сутки сбила 99 украинских дронов - РИА Новости, 22.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:36 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/voennye-2012707425.html
ПВО за сутки сбила 99 украинских дронов
ПВО за сутки сбила 99 украинских дронов - РИА Новости, 22.04.2025
ПВО за сутки сбила 99 украинских дронов
Авиация и артиллерия России нанесли поражение месту производства беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T12:36:00+03:00
2025-04-22T12:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Авиация и артиллерия России нанесли поражение месту производства беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе, средства ПВО сбили 99 дронов, сообщило во вторник Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение месту производства беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе", - говорится в сообщении Минобороны. Средствами противовоздушной обороны уничтожены три управляемые авиационные бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 99 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 661 самолет, 283 вертолета, 53 034 беспилотных летательных аппарата, 604 зенитных ракетных комплекса, 22 985 танков и других боевых бронированных машин, 1546 боевых машин реактивных систем залпового огня, 23 962 орудия полевой артиллерии и минометов, 34 416 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20250422/smi-2012653061.html
https://ria.ru/20250422/zapad-2012706750.html
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россия, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, США
ПВО за сутки сбила 99 украинских дронов

ВС России поразили место производства беспилотников ВСУ, ПВО сбила 99 дронов

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Авиация и артиллерия России нанесли поражение месту производства беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе, средства ПВО сбили 99 дронов, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение месту производства беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе", - говорится в сообщении Минобороны.
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Средствами противовоздушной обороны уничтожены три управляемые авиационные бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 99 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 661 самолет, 283 вертолета, 53 034 беспилотных летательных аппарата, 604 зенитных ракетных комплекса, 22 985 танков и других боевых бронированных машин, 1546 боевых машин реактивных систем залпового огня, 23 962 орудия полевой артиллерии и минометов, 34 416 единиц специальной военной автомобильной техники.
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