https://ria.ru/20250422/voennye-2012707425.html

ПВО за сутки сбила 99 украинских дронов

ПВО за сутки сбила 99 украинских дронов - РИА Новости, 22.04.2025

ПВО за сутки сбила 99 украинских дронов

Авиация и артиллерия России нанесли поражение месту производства беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T12:36:00+03:00

2025-04-22T12:36:00+03:00

2025-04-22T12:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Авиация и артиллерия России нанесли поражение месту производства беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе, средства ПВО сбили 99 дронов, сообщило во вторник Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение месту производства беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе", - говорится в сообщении Минобороны. Средствами противовоздушной обороны уничтожены три управляемые авиационные бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 99 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 661 самолет, 283 вертолета, 53 034 беспилотных летательных аппарата, 604 зенитных ракетных комплекса, 22 985 танков и других боевых бронированных машин, 1546 боевых машин реактивных систем залпового огня, 23 962 орудия полевой артиллерии и минометов, 34 416 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20250422/smi-2012653061.html

https://ria.ru/20250422/zapad-2012706750.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сша