https://ria.ru/20250422/vodokanal-2012794727.html

Более 2,7 тыс единиц спецтехники водоканалов проверили к лету в Подмосковье

Более 2,7 тыс единиц спецтехники водоканалов проверили к лету в Подмосковье - РИА Новости, 22.04.2025

Более 2,7 тыс единиц спецтехники водоканалов проверили к лету в Подмосковье

Мониторинг свыше 2,7 тысячи единиц спецтехники, ежедневно задействованной на сетях водоснабжения и водоотведения, провели в Московской области в рамках... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T17:21:00+03:00

2025-04-22T17:21:00+03:00

2025-04-22T17:25:00+03:00

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Мониторинг свыше 2,7 тысячи единиц спецтехники, ежедневно задействованной на сетях водоснабжения и водоотведения, провели в Московской области в рамках подготовки к летнему сезону, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона. В ведомстве отметили, что ресурсоснабжающие организации активно готовят технику к лету — сезону роста потребления воды и нагрузки на сети. Специалисты проводят техобслуживание комбинированной, каналопромывочной и илососной техники. Каждая единица обслуживает до 180 километров сетей. "В рамках подготовки к летнему периоду мы провели мониторинг более 2,7 тысячи единиц спецтехники, ежедневно задействованной на сетях водоснабжения и водоотведения Подмосковья. Работы в летний и зимний периоды имеют свою специфику. Грамотный подход к использованию техники положительно отражается на сроке службы и эксплуатационных характеристиках", – отметил министр жилищно-коммунального хозяйства региона Кирилл Григорьев, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что поэтому при подготовке к новому сезону ресурсоснабжающие организации уделяют особое внимание ее состоянию. Так, до наступления летнего сезона проводится: проверка двигателей и трансмиссий, тормозной системы, электрооборудования; замена технических жидкостей и фильтров; осмотр и ремонт кузова и ходовой части; проверка и ремонт насосного оборудования; обеспечение бригад необходимым оборудованием и материалами. На данный момент формируются мероприятия в рамках госпрограммы для приобретения дополнительной техники и обновления существующего автопарка водоканалов.

https://ria.ru/20250422/podmoskove-2012718504.html

https://ria.ru/20250422/servis-2012718746.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), жкх