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Более 2,7 тыс единиц спецтехники водоканалов проверили к лету в Подмосковье - РИА Новости, 22.04.2025
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Новости Подмосковья
 
17:21 22.04.2025 (обновлено: 17:25 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/vodokanal-2012794727.html
Более 2,7 тыс единиц спецтехники водоканалов проверили к лету в Подмосковье
Более 2,7 тыс единиц спецтехники водоканалов проверили к лету в Подмосковье - РИА Новости, 22.04.2025
Более 2,7 тыс единиц спецтехники водоканалов проверили к лету в Подмосковье
Мониторинг свыше 2,7 тысячи единиц спецтехники, ежедневно задействованной на сетях водоснабжения и водоотведения, провели в Московской области в рамках... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T17:21:00+03:00
2025-04-22T17:25:00+03:00
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Мониторинг свыше 2,7 тысячи единиц спецтехники, ежедневно задействованной на сетях водоснабжения и водоотведения, провели в Московской области в рамках подготовки к летнему сезону, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона. В ведомстве отметили, что ресурсоснабжающие организации активно готовят технику к лету — сезону роста потребления воды и нагрузки на сети. Специалисты проводят техобслуживание комбинированной, каналопромывочной и илососной техники. Каждая единица обслуживает до 180 километров сетей. "В рамках подготовки к летнему периоду мы провели мониторинг более 2,7 тысячи единиц спецтехники, ежедневно задействованной на сетях водоснабжения и водоотведения Подмосковья. Работы в летний и зимний периоды имеют свою специфику. Грамотный подход к использованию техники положительно отражается на сроке службы и эксплуатационных характеристиках", – отметил министр жилищно-коммунального хозяйства региона Кирилл Григорьев, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что поэтому при подготовке к новому сезону ресурсоснабжающие организации уделяют особое внимание ее состоянию. Так, до наступления летнего сезона проводится: проверка двигателей и трансмиссий, тормозной системы, электрооборудования; замена технических жидкостей и фильтров; осмотр и ремонт кузова и ходовой части; проверка и ремонт насосного оборудования; обеспечение бригад необходимым оборудованием и материалами. На данный момент формируются мероприятия в рамках госпрограммы для приобретения дополнительной техники и обновления существующего автопарка водоканалов.
https://ria.ru/20250422/podmoskove-2012718504.html
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московская область (подмосковье), жкх
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), ЖКХ
Более 2,7 тыс единиц спецтехники водоканалов проверили к лету в Подмосковье

Свыше 2,7 тысячи единиц спецтехники водоканалов подготовили к лету в Подмосковье

© Фото : Портал Правительства Московской областиСвыше 2,7 тысячи единиц спецтехники водоканалов подготовили к лету в Подмосковье
Свыше 2,7 тысячи единиц спецтехники водоканалов подготовили к лету в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© Фото : Портал Правительства Московской области
Свыше 2,7 тысячи единиц спецтехники водоканалов подготовили к лету в Подмосковье
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Мониторинг свыше 2,7 тысячи единиц спецтехники, ежедневно задействованной на сетях водоснабжения и водоотведения, провели в Московской области в рамках подготовки к летнему сезону, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.
В ведомстве отметили, что ресурсоснабжающие организации активно готовят технику к лету — сезону роста потребления воды и нагрузки на сети. Специалисты проводят техобслуживание комбинированной, каналопромывочной и илососной техники. Каждая единица обслуживает до 180 километров сетей.
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"В рамках подготовки к летнему периоду мы провели мониторинг более 2,7 тысячи единиц спецтехники, ежедневно задействованной на сетях водоснабжения и водоотведения Подмосковья. Работы в летний и зимний периоды имеют свою специфику. Грамотный подход к использованию техники положительно отражается на сроке службы и эксплуатационных характеристиках", – отметил министр жилищно-коммунального хозяйства региона Кирилл Григорьев, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что поэтому при подготовке к новому сезону ресурсоснабжающие организации уделяют особое внимание ее состоянию.
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Так, до наступления летнего сезона проводится: проверка двигателей и трансмиссий, тормозной системы, электрооборудования; замена технических жидкостей и фильтров; осмотр и ремонт кузова и ходовой части; проверка и ремонт насосного оборудования; обеспечение бригад необходимым оборудованием и материалами.
На данный момент формируются мероприятия в рамках госпрограммы для приобретения дополнительной техники и обновления существующего автопарка водоканалов.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЖКХ
 
 
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