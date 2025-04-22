https://ria.ru/20250422/verkhnevolzhe-2012749576.html

Руденя поставил задачи по реализации молодежной политики в Верхневолжье

Руденя поставил задачи по реализации молодежной политики в Верхневолжье - РИА Новости, 22.04.2025

Руденя поставил задачи по реализации молодежной политики в Верхневолжье

Итоги реализации государственной программы Тверской области "Молодежь Верхневолжья" в 2024 году были рассмотрены на заседании регионального правительства под... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T15:24:00+03:00

2025-04-22T15:24:00+03:00

2025-04-22T15:24:00+03:00

тверская область

тверь

игорь руденя

юнармия

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ТВЕРЬ, 22 апр — РИА Новости. Итоги реализации государственной программы Тверской области "Молодежь Верхневолжья" в 2024 году были рассмотрены на заседании регионального правительства под руководством губернатора Игоря Рудени, сообщает пресс-служба властей области. Также были определены задачи на 2025-2027 годы. Президент Российской Федерации Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив в январе 2025 года заявил, что у молодых людей должно быть больше возможностей для самореализации на малой родине, в регионах, где они живут и учатся. "Именно в этом – суть государственной молодежной политики. Безусловно, важнейшими задачами являются воспитание молодежи патриотами родной страны и Верхневолжья, формирование уважения к человеку труда. Трудоустройство молодых специалистов, создание семей, рождение детей – это главные условия для стабильного развития не только региона, но и всей страны", – приводит пресс-служба слова Рудени. Губернатор указал: сейчас молодые люди вносят важный вклад в подготовку и проведение торжеств к 80-летию Великой Победы. Но работа не должна ограничиваться лишь этим направлением. Важно дать возможность реализовать юношам и девушкам профессиональные, семейные, творческие планы в Тверской области, ориентируя их на традиционные духовные и нравственные ценности. Очень важно, отметил Руденя, вовлекать молодежь в добровольческие и социально значимые инициативы в своих муниципалитетах. Такие проекты успешно реализуют Движение первых, Юнармия, штабы "Мы вместе", студенческие отряды. В настоящее время в регионе – свыше 275 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. Более 63 600 ребят по итогам 2024 года являются активистами Движения Первых – это почти на 50 тысяч больше, чем в 2023 году. В работе штабов "Мы вместе" участвуют около 17 500 молодых людей. Добровольчество объединило свыше 160 тысяч человек, в том числе, это волонтеры Победы и волонтеры-медики. Более 9200 школьников встали в ряды Юнармии. Говоря о задачах по развитию юнармейского движения, Руденя подчеркнул необходимость усиления в работе с юнармейцами спортивной и воспитательной составляющих, чтобы его участники были для своих сверстников примером в жизни и учебе. Благодаря открытию в Твери Молодежного квартала создана современная инфраструктура для обсуждения инициатив, проведения образовательных и просветительских мероприятий, таких как форум Молодежных советов "Созвездие". Масштабным пространством для реализации молодежных проектов и акций является мультимедийный исторический парк "Россия – Моя история", количество посетителей которого в 2024 году выросло почти в 10 раз по сравнению с 2022-м, до 121 200 человек. Здесь развернуты выставки, проходят экскурсии для школьников, патриотические и профориентационные форумы, встречи с участниками СВО. В государственной отраслевой программе представлено и профориентационное направление. Оно включает организацию стажировок и практик, экскурсий на производства для студентов и старшеклассников. Развивается студотрядовское движение: в регионе действует свыше 40 трудовых отрядов, участники которых задействованы на стройках, в оздоровительных лагерях и других организациях. В Тверской области также реализуются проекты, направленные на популяризацию семейных ценностей среди молодого поколения, духовно-нравственное, патриотическое воспитание граждан. Молодежь участвует в акциях "Блокадный хлеб", "Свеча памяти", "Георгиевская лента", Постах №1, военно-патриотических сборах и других инициативах. Привлекается к благоустройству воинских захоронений в своих округах. В 2024 году в более 400 событиях патриотической направленности приняли участие свыше 100 тысяч молодых людей.

https://ria.ru/20250421/proekty-2012527683.html

https://ria.ru/20250418/nagrady-2012079255.html

https://ria.ru/20250418/avtomobili-2012043052.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тверь, игорь руденя, юнармия