https://ria.ru/20250422/vengriya-2012854134.html
Глава МИД Венгрии отказался комментировать слухи о новом папе римском
Глава МИД Венгрии отказался комментировать слухи о новом папе римском - РИА Новости, 22.04.2025
Глава МИД Венгрии отказался комментировать слухи о новом папе римском
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отказался комментировать слухи о том, что следующим папой Римским может быть избран... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T22:47:00+03:00
2025-04-22T22:47:00+03:00
2025-04-22T22:55:00+03:00
венгрия
ватикан
петер сийярто
франциск (хорхе марио бергольо)
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БУДАПЕШТ, 22 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отказался комментировать слухи о том, что следующим папой Римским может быть избран архиепископ Эстергома-Будапешта и примас Венгрии кардинал Петер Эрдё. На пресс-конференции венгерские СМИ попросили министра прокомментировать информацию о том, что западные СМИ и букмекеры называют Эрдё одним из претендентов на Святой Престол. "Что касается выборов папы, то я не знаю, мог бы министр иностранных дел сделать что-то более неприличное или невежливое, чем вмешиваться в это, особенно если этот министр иностранных дел принадлежит к Римско-католической церкви. Так что с моей стороны было бы неправильно вмешиваться в это по нескольким причинам", - ответил Сийярто. Папа Римский Франциск скончался в понедельник в возрасте 88 лет. Он возглавлял католическую церковь с марта 2013 года. Торжественная церемония похорон и погребение пройдут в субботу 26 апреля. Понтифика похоронят согласно его завещанию в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. С момента погребения Ватикан начинает девятидневный траур. По его завершении на выборы нового понтифика соберется Конклав кардиналов.
https://ria.ru/20250422/papa-2012640468.html
https://ria.ru/20250421/frantsisk-2012522100.html
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венгрия, ватикан, петер сийярто, франциск (хорхе марио бергольо), римско-католическая церковь, в мире
Венгрия, Ватикан, Петер Сийярто, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Римско-католическая церковь, В мире
Глава МИД Венгрии отказался комментировать слухи о новом папе римском
Глава МИД Венгрии Сийярто отказался комментировать слухи о выборах нового папы