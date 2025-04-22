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В Узбекистане возбудили дело после смерти ребенка в частной клинике - РИА Новости, 22.04.2025
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10:46 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/uzbekistan-2012676041.html
В Узбекистане возбудили дело после смерти ребенка в частной клинике
В Узбекистане возбудили дело после смерти ребенка в частной клинике - РИА Новости, 22.04.2025
В Узбекистане возбудили дело после смерти ребенка в частной клинике
Органы прокуратуры в Узбекистане возбудили уголовное дело по факту смерти 11-летнего мальчика, проходившего лечение в одной из частных клиник в Бухаре, сообщает РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T10:46:00+03:00
2025-04-22T10:46:00+03:00
происшествия
узбекистан
бухара
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ТАШКЕНТ, 22 апр — РИА Новости. Органы прокуратуры в Узбекистане возбудили уголовное дело по факту смерти 11-летнего мальчика, проходившего лечение в одной из частных клиник в Бухаре, сообщает пресс-служба генпрокуратуры страны. Ранее в соцсетях распространилась информация о смерти 11-летнего мальчика в частной лор-клинике Бухары. По словам очевидцев, ребенку ввели инъекцию без предварительной пробы на аллергическую реакцию. "По данному факту была проведена проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по статье 116 Уголовного кодекса Узбекистана - "ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ведомства. Следственные органы проводят комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. "Окончательное правовое решение будет принято по итогам завершения следственных действий и экспертиз", - добавили в пресс-службе.
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происшествия, узбекистан, бухара
Происшествия, Узбекистан, Бухара
В Узбекистане возбудили дело после смерти ребенка в частной клинике

В Узбекистане возбудили дело после смерти ребенка после укола в частной клинике

© Sputnik / Рамиз БахтияровАвтомобиль скорой помощи в Узбекистане
Автомобиль скорой помощи в Узбекистане - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Автомобиль скорой помощи в Узбекистане. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 22 апр — РИА Новости. Органы прокуратуры в Узбекистане возбудили уголовное дело по факту смерти 11-летнего мальчика, проходившего лечение в одной из частных клиник в Бухаре, сообщает пресс-служба генпрокуратуры страны.
Ранее в соцсетях распространилась информация о смерти 11-летнего мальчика в частной лор-клинике Бухары. По словам очевидцев, ребенку ввели инъекцию без предварительной пробы на аллергическую реакцию.
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"По данному факту была проведена проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по статье 116 Уголовного кодекса Узбекистана - "ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ведомства.
Следственные органы проводят комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. "Окончательное правовое решение будет принято по итогам завершения следственных действий и экспертиз", - добавили в пресс-службе.
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