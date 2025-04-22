В Узбекистане возбудили дело после смерти ребенка в частной клинике
В Узбекистане возбудили дело после смерти ребенка после укола в частной клинике
© Sputnik / Рамиз БахтияровАвтомобиль скорой помощи в Узбекистане
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Автомобиль скорой помощи в Узбекистане. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 22 апр — РИА Новости. Органы прокуратуры в Узбекистане возбудили уголовное дело по факту смерти 11-летнего мальчика, проходившего лечение в одной из частных клиник в Бухаре, сообщает пресс-служба генпрокуратуры страны.
Ранее в соцсетях распространилась информация о смерти 11-летнего мальчика в частной лор-клинике Бухары. По словам очевидцев, ребенку ввели инъекцию без предварительной пробы на аллергическую реакцию.
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"По данному факту была проведена проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по статье 116 Уголовного кодекса Узбекистана - "ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ведомства.
Следственные органы проводят комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. "Окончательное правовое решение будет принято по итогам завершения следственных действий и экспертиз", - добавили в пресс-службе.
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