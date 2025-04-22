https://ria.ru/20250422/ukraina-2012752026.html

"Знают, но не говорят". В США раскрыли, как Украину водят за нос

"Знают, но не говорят". В США раскрыли, как Украину водят за нос - РИА Новости, 22.04.2025

"Знают, но не говорят". В США раскрыли, как Украину водят за нос

Украина не вступит в НАТО ни сейчас, ни в следующем году, ни на следующем саммите — скорее всего, вообще никогда, пишет профессор международных отношений Эндрю... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T15:36:00+03:00

2025-04-22T15:36:00+03:00

2025-04-22T15:36:00+03:00

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Украина не вступит в НАТО ни сейчас, ни в следующем году, ни на следующем саммите — скорее всего, вообще никогда, пишет профессор международных отношений Эндрю Лэтэм в статье для издания National Security Journal."В Брюсселе, Берлине и Вашингтоне эту правду хорошо знают, но не говорят вслух, исполняя ритуальные танцы в виде коммюнике <…> и официальных заявлений Белого дома об условиях, которые требуют выполнения", — отмечает он.Лэтэм напомнил о жестком правиле альянса: ни одна страна с нерешенными пограничными спорами или иностранными войсками на своей территории не может в него вступить.По мнению Лэтэма, "в военном блоке могли бы сказать Украине суровую правду много лет назад: права на членство у нее нет и не будет — пока продолжается нынешний военный конфликт".Президент России Владимир Путин не раз отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности Москвы. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в военный блок стали одной из причин начала специальной военной операции.

https://ria.ru/20250422/ukraina-2012646048.html

https://ria.ru/20250421/ukraina-2012619082.html

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в мире, украина, брюссель, владимир путин, берлин (город), нато