https://ria.ru/20250422/udary-2012785922.html

Удары российской армии: уничтожено секретное производство новейшей ракеты

Удары российской армии: уничтожено секретное производство новейшей ракеты - РИА Новости, 22.04.2025

Удары российской армии: уничтожено секретное производство новейшей ракеты

После окончания пасхального перемирия, которое практически не соблюдалось со стороны Украины, Вооруженные силы России продолжили наносить планомерные удары по... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T16:43:00+03:00

2025-04-22T16:43:00+03:00

2025-04-22T16:43:00+03:00

россия

украина

вооруженные силы украины

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После окончания пасхального перемирия, которое практически не соблюдалось со стороны Украины, Вооруженные силы России продолжили наносить планомерные удары по вражеской инфраструктуре, поражая пункты дислокации украинских военных и объекты военной промышленности.Взрывы звучали в Киеве, Одессе, Днепропетровске, Харьковской и Николаевской областях, нанесен удар по пункту производства и испытания украинского ОТРК "Сапсан", мощные пожары в Одессе, где прошла массированная атака БПЛА, накрыли сверхсовременный штаб ВСУ и нанесли удар по аэродрому.Путин об ударе по секретному производству ВСУВооруженные силы РФ нанесли точный удар по объекту в пригороде Одессы, где украинские военные вместе со специалистами из западных стран пытались наладить производство и испытания нового ракетного вооружения.Об этом после вручения премии "Служение" в рамках II Всероссийского муниципального форума "Малая родина — сила России" журналистам рассказал президент РФ Владимир Путин.Данной информацией российский лидер поделился на фоне обсуждения среди западных политиков моратория на удары по гражданским объектам, зачастую командование украинской армии размещает военную технику или производство именно на гражданских объектах.В качестве примера такого "гражданского" объекта президент и сообщил об ударах российских военных по секретному объекту под Одессой.По словам президента России, производство было организовано в населённом пункте в 82 км от Одессы в зоне сельхозпредприятий."Там киевские власти вместе с иностранными кураторами и помощниками пытались организовать не только производство, но и испытания новой ракетной системы. Туда и был нанесён удар", — рассказал глава государства.Уничтожено было место испытаний и производства украинского оперативно-тактического ракетного комплекса "Сапсан", на который ВСУ возлагали большие надежды, разбитые мощной атакой ВС РФ."Сапсан" представляет собой проект многофункционального ОТРК, где в качестве средств поражения хотели использовать оперативно-тактические, зенитные и противокорабельные ракеты.Уничтожен новейший подземный бункер-штаб с офицерами ВСУ и иностранными специалистамиНаносились удары и по местам дислокации украинских военных, был уничтожен штаб противника, который находился неподалёку от населённого пункта Чернобаевка. О чем сообщил телеграмм-канал НгП раZVедка.Штаб был оборудован по последнему слову техники, в нем находились станции оперативной связи, центр мониторинга ситуации на поле боя, картографические терминалы и оборудованием спутникового наведения.Есть потери и среди личного состава. "До 20 вражеских офицеров убито, есть тяжелораненые, в числе ликвидированных как минимум один британец", — написали в НгП раZVедка.Удар по аэродрому и полигону ВСУСразу тремя ударными БПЛА прошлись ВС РФ по территории аэродрома "Черкассы", где велись подготовительные работы к восстановлению функционирования ВПП и приёму военных грузов.О чем рассказал телеграмм-канал "Донбасский партизан". Удар пришелся по зоне стоянки аэродромной техники, в том числе топливозаправщиков и мобильных мастерских.Также телеграмм-канал сообщил об успешной серии ударов семи БПЛА "Герань-2" по учебно-тренировочному полигону ВСУ в Харьковской области."Полностью разрушены две казарменные постройки, в которых находились около 40 военнослужащих", — написал "Донбасский партизан".Одесса в огне, могли применяться новейшие БПЛА "Герань 3"В ночь на 22 апреля в Одессе произошла массированная атака. В городе прозвучало более 15 взрывов, а в ряде районов произошли перебои со светом. Украинские телеграм-каналы пестрят фотографиями сильных пожаров.Судя по видео атаки дронов по городу, которые появились в интернете, изменился звук у БПЛА, вместо привычного тарахтящего мопеда тут рев, напоминающий полноценный мотоцикл. Также местные жители отмечали, что летели беспилотники быстрее, чем обычно.Ударом БПЛА успешно поражено бывшее советское НИИ "Шторм", на котором вспыхнул крупный пожар, вспыхнул после налёта "Гераней"."Главная уничтоженная цель — промзона НИИ "Шторм", где хранилась техника и производилась электроника для ВСУ", — сообщили в телеграмм-канале "Военная хроника".При этом в Одессе были и другие прилёты по военным объектам, сообщалось о возгорании на территории Одесского морского порта, где есть склады с оружием, в том числе и западного производства.Как видим, вооруженные силы России продолжают наносить успешные удары по военной структуре ВСУ, приближая выполнение всех поставленных целей СВО.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, украина, вооруженные силы украины