Удары российской армии: уничтожено секретное производство новейшей ракеты
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России | Перейти в медиабанкНанесение удара "Искандером" по районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ
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После окончания пасхального перемирия, которое практически не соблюдалось со стороны Украины, Вооруженные силы России продолжили наносить планомерные удары по вражеской инфраструктуре, поражая пункты дислокации украинских военных и объекты военной промышленности.
Взрывы звучали в Киеве, Одессе, Днепропетровске, Харьковской и Николаевской областях, нанесен удар по пункту производства и испытания украинского ОТРК "Сапсан", мощные пожары в Одессе, где прошла массированная атака БПЛА, накрыли сверхсовременный штаб ВСУ и нанесли удар по аэродрому.
Путин об ударе по секретному производству ВСУ
Вооруженные силы РФ нанесли точный удар по объекту в пригороде Одессы, где украинские военные вместе со специалистами из западных стран пытались наладить производство и испытания нового ракетного вооружения.
Об этом после вручения премии "Служение" в рамках II Всероссийского муниципального форума "Малая родина — сила России" журналистам рассказал президент РФ Владимир Путин.
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел встречу с главами муниципальных образований
Президент Владимир Путин провел встречу с главами муниципальных образований
Данной информацией российский лидер поделился на фоне обсуждения среди западных политиков моратория на удары по гражданским объектам, зачастую командование украинской армии размещает военную технику или производство именно на гражданских объектах.
В качестве примера такого "гражданского" объекта президент и сообщил об ударах российских военных по секретному объекту под Одессой.
По словам президента России, производство было организовано в населённом пункте в 82 км от Одессы в зоне сельхозпредприятий.
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкСнаряд выпущенный оперативно-тактическим комплексом "Искандер" по объектам военной инфраструктуры ВСУ
Снаряд выпущенный оперативно-тактическим комплексом "Искандер" по объектам военной инфраструктуры ВСУ
"Там киевские власти вместе с иностранными кураторами и помощниками пытались организовать не только производство, но и испытания новой ракетной системы. Туда и был нанесён удар", — рассказал глава государства.
Уничтожено было место испытаний и производства украинского оперативно-тактического ракетного комплекса "Сапсан", на который ВСУ возлагали большие надежды, разбитые мощной атакой ВС РФ.
"Сапсан" представляет собой проект многофункционального ОТРК, где в качестве средств поражения хотели использовать оперативно-тактические, зенитные и противокорабельные ракеты.
© РИА НовостиУдар "Искандером" по аэродрому Днепр
© РИА Новости
Удар "Искандером" по аэродрому Днепр
Уничтожен новейший подземный бункер-штаб с офицерами ВСУ и иностранными специалистами
Наносились удары и по местам дислокации украинских военных, был уничтожен штаб противника, который находился неподалёку от населённого пункта Чернобаевка. О чем сообщил телеграмм-канал НгП раZVедка.
Штаб был оборудован по последнему слову техники, в нем находились станции оперативной связи, центр мониторинга ситуации на поле боя, картографические терминалы и оборудованием спутникового наведения.
© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинские военные
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинские военные
Есть потери и среди личного состава. "До 20 вражеских офицеров убито, есть тяжелораненые, в числе ликвидированных как минимум один британец", — написали в НгП раZVедка.
Удар по аэродрому и полигону ВСУ
Сразу тремя ударными БПЛА прошлись ВС РФ по территории аэродрома "Черкассы", где велись подготовительные работы к восстановлению функционирования ВПП и приёму военных грузов.
О чем рассказал телеграмм-канал "Донбасский партизан". Удар пришелся по зоне стоянки аэродромной техники, в том числе топливозаправщиков и мобильных мастерских.
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие расчета самоходной артиллерийской установки 2С7М "Малка"
Военнослужащие расчета самоходной артиллерийской установки 2С7М "Малка"
Также телеграмм-канал сообщил об успешной серии ударов семи БПЛА "Герань-2" по учебно-тренировочному полигону ВСУ в Харьковской области.
"Полностью разрушены две казарменные постройки, в которых находились около 40 военнослужащих", — написал "Донбасский партизан".
Одесса в огне, могли применяться новейшие БПЛА "Герань 3"
В ночь на 22 апреля в Одессе произошла массированная атака. В городе прозвучало более 15 взрывов, а в ряде районов произошли перебои со светом. Украинские телеграм-каналы пестрят фотографиями сильных пожаров.
© ГСЧС Одесской областиУкраинские пожарные на месте пожара в Одессе. Кадр видео
© ГСЧС Одесской области
Украинские пожарные на месте пожара в Одессе. Кадр видео
Судя по видео атаки дронов по городу, которые появились в интернете, изменился звук у БПЛА, вместо привычного тарахтящего мопеда тут рев, напоминающий полноценный мотоцикл. Также местные жители отмечали, что летели беспилотники быстрее, чем обычно.
Ударом БПЛА успешно поражено бывшее советское НИИ "Шторм", на котором вспыхнул крупный пожар, вспыхнул после налёта "Гераней".
Корабли береговой охраны Украины в Одесском порту
"Главная уничтоженная цель — промзона НИИ "Шторм", где хранилась техника и производилась электроника для ВСУ", — сообщили в телеграмм-канале "Военная хроника".
При этом в Одессе были и другие прилёты по военным объектам, сообщалось о возгорании на территории Одесского морского порта, где есть склады с оружием, в том числе и западного производства.
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара в Одесской области
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте пожара в Одесской области
Как видим, вооруженные силы России продолжают наносить успешные удары по военной структуре ВСУ, приближая выполнение всех поставленных целей СВО.