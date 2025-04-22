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Жители Подмосковья могут присоединиться к турниру по кибербезопасности - РИА Новости, 22.04.2025
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Новости Подмосковья
 
15:40 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/turnir-2012755067.html
Жители Подмосковья могут присоединиться к турниру по кибербезопасности
Жители Подмосковья могут присоединиться к турниру по кибербезопасности - РИА Новости, 22.04.2025
Жители Подмосковья могут присоединиться к турниру по кибербезопасности
Стартовал прием заявок на участие в Кубке России по программированию систем информационной безопасности. Присоединиться к турниру могут жители Московской... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T15:40:00+03:00
2025-04-22T15:40:00+03:00
новости подмосковья
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Стартовал прием заявок на участие в Кубке России по программированию систем информационной безопасности. Присоединиться к турниру могут жители Московской области старше 16 лет. В состав команды должны входить от двух до семи спортсменов и один тренер. Об этом сообщил 360.ru. Соревнования будут состоять из двух этапов, отметили представители министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона. Отправить заявку на участие команды в турнире можно до 24 апреля.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Жители Подмосковья могут присоединиться к турниру по кибербезопасности

© РИА Новости / Максим БогодвидМолодые люди за компьютерами
Молодые люди за компьютерами - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Стартовал прием заявок на участие в Кубке России по программированию систем информационной безопасности. Присоединиться к турниру могут жители Московской области старше 16 лет. В состав команды должны входить от двух до семи спортсменов и один тренер. Об этом сообщил 360.ru.

Соревнования будут состоять из двух этапов, отметили представители министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона. Отправить заявку на участие команды в турнире можно до 24 апреля.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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