https://ria.ru/20250422/turnir-2012755067.html

Жители Подмосковья могут присоединиться к турниру по кибербезопасности

Жители Подмосковья могут присоединиться к турниру по кибербезопасности - РИА Новости, 22.04.2025

Жители Подмосковья могут присоединиться к турниру по кибербезопасности

Стартовал прием заявок на участие в Кубке России по программированию систем информационной безопасности. Присоединиться к турниру могут жители Московской... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T15:40:00+03:00

2025-04-22T15:40:00+03:00

2025-04-22T15:40:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Стартовал прием заявок на участие в Кубке России по программированию систем информационной безопасности. Присоединиться к турниру могут жители Московской области старше 16 лет. В состав команды должны входить от двух до семи спортсменов и один тренер. Об этом сообщил 360.ru. Соревнования будут состоять из двух этапов, отметили представители министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона. Отправить заявку на участие команды в турнире можно до 24 апреля.

московская область (подмосковье)

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2025

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московская область (подмосковье)