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Великий монументалист: чем запомнился Зураб Церетели - РИА Новости, 22.04.2025
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11:35 22.04.2025 (обновлено: 12:35 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/tsereteli-2012661761.html
Великий монументалист: чем запомнился Зураб Церетели
Великий монументалист: чем запомнился Зураб Церетели - РИА Новости, 22.04.2025
Великий монументалист: чем запомнился Зураб Церетели
Скульптор Зураб Церетели умер 22 апреля на 92-м году жизни. Его биография и творческий путь — в фотоленте РИА Новости. РИА Новости, 22.04.2025
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фото
зураб церетели
россия
москва
московский музей современного искусства
российская академия художеств
умер зураб церетели
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Скульптор Зураб Церетели умер 22 апреля на 92-м году жизни. Его биография и творческий путь — в фотоленте РИА Новости.
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Фото, Зураб Церетели, Россия, Москва, Московский музей современного искусства, Российская академия художеств, Умер Зураб Церетели

Великий монументалист: чем запомнился Зураб Церетели

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Скульптор Зураб Церетели умер 22 апреля на 92-м году жизни. Его биография и творческий путь — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Церетели родился 4 января 1934 года в Тбилиси. В 1958-м окончил Тбилисскую государственную академию художеств по специальности "живописец-монументалист".

Президент Российской Академии художеств Зураб Церетели на выставке День открытых дверей, посвященной 10-летию музея

Церетели родился 4 января 1934 года в Тбилиси. В 1958-м окончил Тбилисскую государственную академию художеств по специальности "живописец-монументалист".

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанк

Среди его работ — масштабные проекты в Москве, в том числе памятник Петру Великому, открыт 5 сентября 1997 года. Это 98-метровый монумент, уникальный в инженерно-техническом решении объект.

Памятник Петру I работы Зураба Церетели в Москве

Среди его работ — масштабные проекты в Москве, в том числе памятник Петру Великому, открыт 5 сентября 1997 года. Это 98-метровый монумент, уникальный в инженерно-техническом решении объект.

© РИА Новости / Илья Питалев / Владимир Сергеев
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© РИА Новости / Александр Макаров | Перейти в медиабанк

С конца 1960-х годов Церетели начал активно работать в области монументального искусства. В 1970-1980 годах был главным художником МИД СССР, в 1980-м его назначили главным художником XXII Олимпийских игр в Москве.

Грузинская ССР. Зураб Церетели в своей мастерской

С конца 1960-х годов Церетели начал активно работать в области монументального искусства. В 1970-1980 годах был главным художником МИД СССР, в 1980-м его назначили главным художником XXII Олимпийских игр в Москве.

© РИА Новости / Александр Макаров
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3 из 18
© РИА Новости / Валерий Шустов | Перейти в медиабанк

В 1997 году Церетели разработал общее художественно-дизайнерское решение Манежной площади в центре Москвы.

Вид на фонтанный комплекс Времена Года и Центральный выставочный зал Манеж на Манежной площади

В 1997 году Церетели разработал общее художественно-дизайнерское решение Манежной площади в центре Москвы.

© РИА Новости / Валерий Шустов
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© РИА Новости / Валерий Шустов | Перейти в медиабанк

"Наша профессия такая, что надо каждый день искать. <…> Как встаю — с утра уже начинаю работать. Спортсменам же надо тренироваться каждый день? Так же и художнику — надо работать, не терять технику. Без энергии ничего не создается, а она у меня есть".

Зураб Церетели

Советский художник-монументалист, скульптор, народный художник СССР Зураб Церетели в своей мастерской в Москве

"Наша профессия такая, что надо каждый день искать. <…> Как встаю — с утра уже начинаю работать. Спортсменам же надо тренироваться каждый день? Так же и художнику — надо работать, не терять технику. Без энергии ничего не создается, а она у меня есть".

Зураб Церетели

© РИА Новости / Валерий Шустов
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5 из 18
© РИА Новости / Александр Имедашвили | Перейти в медиабанк

"Я одинаково люблю и Россию, и Грузию. И там есть дом, и здесь есть дом. Везде у меня дом, где палитра и краски".

Зураб Церетели

На фото: памятник героям фильма Георгия Данелии "Мимино".

Памятник героям фильма Георгия Данелия Мимино работы скульптора Зураба Церетели

"Я одинаково люблю и Россию, и Грузию. И там есть дом, и здесь есть дом. Везде у меня дом, где палитра и краски".

Зураб Церетели

На фото: памятник героям фильма Георгия Данелии "Мимино".

© РИА Новости / Александр Имедашвили
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6 из 18
© РИА Новости / Александр Макаров | Перейти в медиабанк

В 1999 году Церетели стал инициатором создания Московского музея современного искусства, передав туда личную коллекцию произведений искусства XX века, и возглавил учреждение.

Грузинская ССР. Художник Зураб Церетели в своей мастерской

В 1999 году Церетели стал инициатором создания Московского музея современного искусства, передав туда личную коллекцию произведений искусства XX века, и возглавил учреждение.

© РИА Новости / Александр Макаров
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7 из 18
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

В 1994-1999 годах Церетели руководил работами по по воссозданию храма Христа Спасителя. В его мастерской отлили 20 бронзовых аналогов горельефов с изображением святых, которые установлены на храме.

Горельефы московского храма Христа Спасителя с изображением святых, которые будут заменены на бронзовые аналоги, отлитые в мастерской Зураба Церетели

В 1994-1999 годах Церетели руководил работами по по воссозданию храма Христа Спасителя. В его мастерской отлили 20 бронзовых аналогов горельефов с изображением святых, которые установлены на храме.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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8 из 18
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанк

"Стихи Цветаевой дают мне стимул. Я пересмотрел все ее произведения, и родилась идея памятника".

Зураб Церетели

На фото: реплика памятника Марине Цветаевой, оригинал украшает французский городок Сен-Жиль-Круа-де-Ви.

Скульптурная композиция Зураб Церетели, посвященная российскому поэту XX века Марине Цветаевой

"Стихи Цветаевой дают мне стимул. Я пересмотрел все ее произведения, и родилась идея памятника".

Зураб Церетели

На фото: реплика памятника Марине Цветаевой, оригинал украшает французский городок Сен-Жиль-Круа-де-Ви.

© РИА Новости / Антон Денисов
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9 из 18
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Среди самых известных работ мастера — скульптурная композиция "Ипатьевская ночь", посвященная трагической судьбе семьи последнего российского императора Николая II.

Новая монументальная скульптурная композиция Ипатьевская ночь работы президента Российской академии художеств Зураба Церетели

Среди самых известных работ мастера — скульптурная композиция "Ипатьевская ночь", посвященная трагической судьбе семьи последнего российского императора Николая II.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

В 1994 году Церетели был назначен вице-президентом Российской академии художеств, а в 1997-м — ее президентом.

Скульптор Зураб Церетели на открытии 36-го Московского Международного Кинофестиваля в Москве

В 1994 году Церетели был назначен вице-президентом Российской академии художеств, а в 1997-м — ее президентом.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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11 из 18
© Sputnik / Александр Имедашвили | Перейти в медиабанк

"Меня часто спрашивают, какая моя любимая работа. Но произведения — как дети, невозможно выделить, кого любишь больше. И комплекс "Летопись Грузии" <…> прошел как тема через всю жизнь".

Зураб Церетели

Лестница к памятнику История Грузии в Тбилиси

"Меня часто спрашивают, какая моя любимая работа. Но произведения — как дети, невозможно выделить, кого любишь больше. И комплекс "Летопись Грузии" <…> прошел как тема через всю жизнь".

Зураб Церетели

© Sputnik / Александр Имедашвили
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12 из 18
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

В 2003 году указом президента России Зураб Церетели был принят в гражданство России.

Президент Российской академии художеств Зураб Церетели на своем мастер-классе в музейно-выставочном комплексе Российской академии художеств Галерея искусств Зураба Церетели в Москве

В 2003 году указом президента России Зураб Церетели был принят в гражданство России.

© РИА Новости / Илья Питалев
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13 из 18
© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанк

Монументальные работы художника находятся во многих странах мира.

На фото: скульптурная композиция "Ныряльщики" на набережной города Пицунды в Абхазии.

Скульптурная композиция Ныряльщики скульптора Зураба Церетели на набережной города Пицунды в Абхазии

Монументальные работы художника находятся во многих странах мира.

На фото: скульптурная композиция "Ныряльщики" на набережной города Пицунды в Абхазии.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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14 из 18
© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанкПамятник Петру Первому авторства Зураба Церетели, установленный на территории Фридрихсбургских ворот в Калининграде.
Памятник Петру Первому авторства Зураба Церетели, установленный на территории Фридрихсбургских ворот в Калининграде
Памятник Петру Первому авторства Зураба Церетели, установленный на территории Фридрихсбургских ворот в Калининграде.
© РИА Новости / Михаил Голенков
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15 из 18
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Зураб Церетели — народный художник СССР и России (1979, 1993), Герой Социалистического Труда (1991), лауреат Ленинской (1976) и Государственных (1978, 1983) премий СССР, Государственной премии России (1995). Награжден орденами "Дружбы народов" (1994) и "За заслуги перед Отечеством" III, II, I и IV степеней (1996, 2006, 2010, 2014).

Президент Российской академии художеств Зураб Церетели на открытии X Юбилейного международного фестиваля изобразительных искусств Традиции и современность в Центральном выставочном зале Манеж в Москве

Зураб Церетели — народный художник СССР и России (1979, 1993), Герой Социалистического Труда (1991), лауреат Ленинской (1976) и Государственных (1978, 1983) премий СССР, Государственной премии России (1995). Награжден орденами "Дружбы народов" (1994) и "За заслуги перед Отечеством" III, II, I и IV степеней (1996, 2006, 2010, 2014).

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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16 из 18
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

В 2016 году было открыто выставочное пространство музея-мастерской Зураба Церетели в подмосковном поселке Переделкино. Оно представляет собой сад скульптур и творческую лабораторию мастера.

Посетитель презентации нового выставочного пространства музея Зураба Церетели

В 2016 году было открыто выставочное пространство музея-мастерской Зураба Церетели в подмосковном поселке Переделкино. Оно представляет собой сад скульптур и творческую лабораторию мастера.

© РИА Новости / Максим Блинов
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17 из 18
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

"Мне важно создать такое произведение, что и через сто-двести лет тебя не забудут. Это моя мудрость, можно сказать, — чтобы радовались поколения, чтобы люди знали и долго помнили тебя благодаря искусству".

Зураб Церетели

Скульптор, художник Зураб Церетели на открытии фестиваля изобразительных искусств Традиции и современность в Манеже

"Мне важно создать такое произведение, что и через сто-двести лет тебя не забудут. Это моя мудрость, можно сказать, — чтобы радовались поколения, чтобы люди знали и долго помнили тебя благодаря искусству".

Зураб Церетели

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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18 из 18
 
ФотоЗураб ЦеретелиРоссияМоскваМосковский музей современного искусстваРоссийская академия художествУмер Зураб Церетели
 
 
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