Великий монументалист: чем запомнился Зураб Церетели

"Наша профессия такая, что надо каждый день искать. <…> Как встаю — с утра уже начинаю работать. Спортсменам же надо тренироваться каждый день? Так же и художнику — надо работать, не терять технику. Без энергии ничего не создается, а она у меня есть".

Зураб Церетели