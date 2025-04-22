Великий монументалист: чем запомнился Зураб Церетели
Церетели родился 4 января 1934 года в Тбилиси. В 1958-м окончил Тбилисскую государственную академию художеств по специальности "живописец-монументалист".
Церетели родился 4 января 1934 года в Тбилиси. В 1958-м окончил Тбилисскую государственную академию художеств по специальности "живописец-монументалист".
Среди его работ — масштабные проекты в Москве, в том числе памятник Петру Великому, открыт 5 сентября 1997 года. Это 98-метровый монумент, уникальный в инженерно-техническом решении объект.
Среди его работ — масштабные проекты в Москве, в том числе памятник Петру Великому, открыт 5 сентября 1997 года. Это 98-метровый монумент, уникальный в инженерно-техническом решении объект.
С конца 1960-х годов Церетели начал активно работать в области монументального искусства. В 1970-1980 годах был главным художником МИД СССР, в 1980-м его назначили главным художником XXII Олимпийских игр в Москве.
С конца 1960-х годов Церетели начал активно работать в области монументального искусства. В 1970-1980 годах был главным художником МИД СССР, в 1980-м его назначили главным художником XXII Олимпийских игр в Москве.
В 1997 году Церетели разработал общее художественно-дизайнерское решение Манежной площади в центре Москвы.
В 1997 году Церетели разработал общее художественно-дизайнерское решение Манежной площади в центре Москвы.
"Наша профессия такая, что надо каждый день искать. <…> Как встаю — с утра уже начинаю работать. Спортсменам же надо тренироваться каждый день? Так же и художнику — надо работать, не терять технику. Без энергии ничего не создается, а она у меня есть".
Зураб Церетели
"Наша профессия такая, что надо каждый день искать. <…> Как встаю — с утра уже начинаю работать. Спортсменам же надо тренироваться каждый день? Так же и художнику — надо работать, не терять технику. Без энергии ничего не создается, а она у меня есть".
Зураб Церетели
"Я одинаково люблю и Россию, и Грузию. И там есть дом, и здесь есть дом. Везде у меня дом, где палитра и краски".
Зураб Церетели
На фото: памятник героям фильма Георгия Данелии "Мимино".
"Я одинаково люблю и Россию, и Грузию. И там есть дом, и здесь есть дом. Везде у меня дом, где палитра и краски".
Зураб Церетели
На фото: памятник героям фильма Георгия Данелии "Мимино".
В 1999 году Церетели стал инициатором создания Московского музея современного искусства, передав туда личную коллекцию произведений искусства XX века, и возглавил учреждение.
В 1999 году Церетели стал инициатором создания Московского музея современного искусства, передав туда личную коллекцию произведений искусства XX века, и возглавил учреждение.
В 1994-1999 годах Церетели руководил работами по по воссозданию храма Христа Спасителя. В его мастерской отлили 20 бронзовых аналогов горельефов с изображением святых, которые установлены на храме.
В 1994-1999 годах Церетели руководил работами по по воссозданию храма Христа Спасителя. В его мастерской отлили 20 бронзовых аналогов горельефов с изображением святых, которые установлены на храме.
"Стихи Цветаевой дают мне стимул. Я пересмотрел все ее произведения, и родилась идея памятника".
Зураб Церетели
На фото: реплика памятника Марине Цветаевой, оригинал украшает французский городок Сен-Жиль-Круа-де-Ви.
"Стихи Цветаевой дают мне стимул. Я пересмотрел все ее произведения, и родилась идея памятника".
Зураб Церетели
На фото: реплика памятника Марине Цветаевой, оригинал украшает французский городок Сен-Жиль-Круа-де-Ви.
Среди самых известных работ мастера — скульптурная композиция "Ипатьевская ночь", посвященная трагической судьбе семьи последнего российского императора Николая II.
Среди самых известных работ мастера — скульптурная композиция "Ипатьевская ночь", посвященная трагической судьбе семьи последнего российского императора Николая II.
В 1994 году Церетели был назначен вице-президентом Российской академии художеств, а в 1997-м — ее президентом.
В 1994 году Церетели был назначен вице-президентом Российской академии художеств, а в 1997-м — ее президентом.
"Меня часто спрашивают, какая моя любимая работа. Но произведения — как дети, невозможно выделить, кого любишь больше. И комплекс "Летопись Грузии" <…> прошел как тема через всю жизнь".
Зураб Церетели
"Меня часто спрашивают, какая моя любимая работа. Но произведения — как дети, невозможно выделить, кого любишь больше. И комплекс "Летопись Грузии" <…> прошел как тема через всю жизнь".
Зураб Церетели
В 2003 году указом президента России Зураб Церетели был принят в гражданство России.
В 2003 году указом президента России Зураб Церетели был принят в гражданство России.
Монументальные работы художника находятся во многих странах мира.
На фото: скульптурная композиция "Ныряльщики" на набережной города Пицунды в Абхазии.
Монументальные работы художника находятся во многих странах мира.
На фото: скульптурная композиция "Ныряльщики" на набережной города Пицунды в Абхазии.
Зураб Церетели — народный художник СССР и России (1979, 1993), Герой Социалистического Труда (1991), лауреат Ленинской (1976) и Государственных (1978, 1983) премий СССР, Государственной премии России (1995). Награжден орденами "Дружбы народов" (1994) и "За заслуги перед Отечеством" III, II, I и IV степеней (1996, 2006, 2010, 2014).
Зураб Церетели — народный художник СССР и России (1979, 1993), Герой Социалистического Труда (1991), лауреат Ленинской (1976) и Государственных (1978, 1983) премий СССР, Государственной премии России (1995). Награжден орденами "Дружбы народов" (1994) и "За заслуги перед Отечеством" III, II, I и IV степеней (1996, 2006, 2010, 2014).
В 2016 году было открыто выставочное пространство музея-мастерской Зураба Церетели в подмосковном поселке Переделкино. Оно представляет собой сад скульптур и творческую лабораторию мастера.
В 2016 году было открыто выставочное пространство музея-мастерской Зураба Церетели в подмосковном поселке Переделкино. Оно представляет собой сад скульптур и творческую лабораторию мастера.
"Мне важно создать такое произведение, что и через сто-двести лет тебя не забудут. Это моя мудрость, можно сказать, — чтобы радовались поколения, чтобы люди знали и долго помнили тебя благодаря искусству".
Зураб Церетели
"Мне важно создать такое произведение, что и через сто-двести лет тебя не забудут. Это моя мудрость, можно сказать, — чтобы радовались поколения, чтобы люди знали и долго помнили тебя благодаря искусству".
Зураб Церетели