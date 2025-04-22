https://ria.ru/20250422/tsereteli-2012653816.html
Названа причина смерти Церетели
Названа причина смерти Церетели - РИА Новости, 22.04.2025
Названа причина смерти Церетели
Причиной смерти художника-монументалиста, скульптора Зураба Церетели стала остановка сердца, он умер дома в Переделкино в окружении своих работ, сообщил РИА... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T09:00:00+03:00
2025-04-22T09:00:00+03:00
2025-04-22T12:05:00+03:00
культура
зураб церетели
россия
умер зураб церетели
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Причиной смерти художника-монументалиста, скульптора Зураба Церетели стала остановка сердца, он умер дома в Переделкино в окружении своих работ, сообщил РИА Новости его помощник Сергей Шагулашвили.Художник ушел из жизни в возрасте 91 года в ночь на вторник."Остановилось сердце… Дома в Переделкино в окружении своих работ", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что никаких заболеваний, связанных с этим, у художника не было.
https://ria.ru/20250422/tsereteli-2012653484.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Названа причина смерти Церетели
Скульптор Церетели умер из-за остановки сердца