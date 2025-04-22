https://ria.ru/20250422/tsereteli-2012653816.html

Названа причина смерти Церетели

Названа причина смерти Церетели - РИА Новости, 22.04.2025

Названа причина смерти Церетели

Причиной смерти художника-монументалиста, скульптора Зураба Церетели стала остановка сердца, он умер дома в Переделкино в окружении своих работ, сообщил РИА... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T09:00:00+03:00

2025-04-22T09:00:00+03:00

2025-04-22T12:05:00+03:00

культура

зураб церетели

россия

умер зураб церетели

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Причиной смерти художника-монументалиста, скульптора Зураба Церетели стала остановка сердца, он умер дома в Переделкино в окружении своих работ, сообщил РИА Новости его помощник Сергей Шагулашвили.Художник ушел из жизни в возрасте 91 года в ночь на вторник."Остановилось сердце… Дома в Переделкино в окружении своих работ", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что никаких заболеваний, связанных с этим, у художника не было.

https://ria.ru/20250422/tsereteli-2012653484.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

зураб церетели, россия, умер зураб церетели