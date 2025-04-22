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Названа причина смерти Церетели - РИА Новости, 22.04.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
09:00 22.04.2025 (обновлено: 12:05 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/tsereteli-2012653816.html
Названа причина смерти Церетели
Названа причина смерти Церетели - РИА Новости, 22.04.2025
Названа причина смерти Церетели
Причиной смерти художника-монументалиста, скульптора Зураба Церетели стала остановка сердца, он умер дома в Переделкино в окружении своих работ, сообщил РИА... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T09:00:00+03:00
2025-04-22T12:05:00+03:00
культура
зураб церетели
россия
умер зураб церетели
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Причиной смерти художника-монументалиста, скульптора Зураба Церетели стала остановка сердца, он умер дома в Переделкино в окружении своих работ, сообщил РИА Новости его помощник Сергей Шагулашвили.Художник ушел из жизни в возрасте 91 года в ночь на вторник."Остановилось сердце… Дома в Переделкино в окружении своих работ", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что никаких заболеваний, связанных с этим, у художника не было.
https://ria.ru/20250422/tsereteli-2012653484.html
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зураб церетели, россия, умер зураб церетели
Культура, Зураб Церетели, Россия, Умер Зураб Церетели
Названа причина смерти Церетели

Скульптор Церетели умер из-за остановки сердца

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСкульптор, президент Российской Академии художеств Зураб Церетели
Скульптор, президент Российской Академии художеств Зураб Церетели - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Скульптор, президент Российской Академии художеств Зураб Церетели. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Причиной смерти художника-монументалиста, скульптора Зураба Церетели стала остановка сердца, он умер дома в Переделкино в окружении своих работ, сообщил РИА Новости его помощник Сергей Шагулашвили.
Художник ушел из жизни в возрасте 91 года в ночь на вторник.
«
"Остановилось сердце… Дома в Переделкино в окружении своих работ", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что никаких заболеваний, связанных с этим, у художника не было.
Президент Российской академии художеств, народный художник Российской Федерации Зураб Церетели - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Помощник Церетели рассказал подробности смерти скульптора
08:58
 
КультураЗураб ЦеретелиРоссияУмер Зураб Церетели
 
 
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