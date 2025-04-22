https://ria.ru/20250422/tsereteli-2012652936.html

Умер Зураб Церетели

Умер Зураб Церетели - РИА Новости, 22.04.2025

Умер Зураб Церетели

Скульптор Зураб Церетели умер на 92-м году жизни, сообщила искусствовед Ксения Коробейникова в Telegram-канале. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T08:44:00+03:00

2025-04-22T08:44:00+03:00

2025-04-22T11:58:00+03:00

зураб церетели

ссср

россия

общество

российская академия художеств

москва

умер зураб церетели

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Скульптор Зураб Церетели умер на 92-м году жизни, сообщила искусствовед Ксения Коробейникова в Telegram-канале."Ушел Зураб Церетели. Большой художник. Большой человек. Большой гражданин. Большой меценат. Много еще в чем он состоялся, но об этом позже. Давайте запомним его таким, как на этом фото, — счастливым и за любимым делом. Зураб Константинович ушел в кругу семьи на 92-м году жизни от продолжительной болезни. Соболезнования родным и РАХ", — написала она.Причиной его смерти в ночь на вторник стала остановка сердца, прощание со скульптором планируется в среду в храме Христа Спасителя, его похоронят в Дидубийском пантеоне в Тбилиси.Церетели родился 4 января 1934 года в Тбилиси. В 1958-м окончил Тбилисскую государственную академию художеств по специальности "живописец-монументалист". С 1997 года был президентом Российской академии художеств, участвовал в масштабных проектах в Москве:Скульптор удостоен множества орденов и наград: народный художник СССР и России, Герой Социалистического Труда, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".

https://ria.ru/20250422/tsereteli-1918184284.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ушел из жизни скульптор Зураб Церетели Ушел из жизни скульптор Зураб Церетели 2025-04-22T08:44 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

зураб церетели, ссср, россия, общество, российская академия художеств, москва, умер зураб церетели