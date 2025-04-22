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Умер Зураб Церетели - РИА Новости, 22.04.2025
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08:44 22.04.2025 (обновлено: 11:58 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/tsereteli-2012652936.html
Умер Зураб Церетели
Умер Зураб Церетели - РИА Новости, 22.04.2025
Умер Зураб Церетели
Скульптор Зураб Церетели умер на 92-м году жизни, сообщила искусствовед Ксения Коробейникова в Telegram-канале. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T08:44:00+03:00
2025-04-22T11:58:00+03:00
зураб церетели
ссср
россия
общество
российская академия художеств
москва
умер зураб церетели
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Скульптор Зураб Церетели умер на 92-м году жизни, сообщила искусствовед Ксения Коробейникова в Telegram-канале."Ушел Зураб Церетели. Большой художник. Большой человек. Большой гражданин. Большой меценат. Много еще в чем он состоялся, но об этом позже. Давайте запомним его таким, как на этом фото, — счастливым и за любимым делом. Зураб Константинович ушел в кругу семьи на 92-м году жизни от продолжительной болезни. Соболезнования родным и РАХ", — написала она.Причиной его смерти в ночь на вторник стала остановка сердца, прощание со скульптором планируется в среду в храме Христа Спасителя, его похоронят в Дидубийском пантеоне в Тбилиси.Церетели родился 4 января 1934 года в Тбилиси. В 1958-м окончил Тбилисскую государственную академию художеств по специальности "живописец-монументалист". С 1997 года был президентом Российской академии художеств, участвовал в масштабных проектах в Москве:Скульптор удостоен множества орденов и наград: народный художник СССР и России, Герой Социалистического Труда, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".
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Ушел из жизни скульптор Зураб Церетели
Ушел из жизни скульптор Зураб Церетели
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зураб церетели, ссср, россия, общество, российская академия художеств, москва, умер зураб церетели
Зураб Церетели, СССР, Россия, Общество, Российская академия художеств, Москва, Умер Зураб Церетели
Умер Зураб Церетели

Зураб Церетели умер на 92-м году жизни

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Скульптор Зураб Церетели умер на 92-м году жизни, сообщила искусствовед Ксения Коробейникова в Telegram-канале.
"Ушел Зураб Церетели. Большой художник. Большой человек. Большой гражданин. Большой меценат. Много еще в чем он состоялся, но об этом позже. Давайте запомним его таким, как на этом фото, — счастливым и за любимым делом. Зураб Константинович ушел в кругу семьи на 92-м году жизни от продолжительной болезни. Соболезнования родным и РАХ", — написала она.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСкульптор, художник Зураб Церетели на открытии фестиваля изобразительных искусств "Традиции и современность" в Манеже
Скульптор, художник Зураб Церетели на открытии фестиваля изобразительных искусств Традиции и современность в Манеже - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Скульптор, художник Зураб Церетели на открытии фестиваля изобразительных искусств "Традиции и современность" в Манеже
Причиной его смерти в ночь на вторник стала остановка сердца, прощание со скульптором планируется в среду в храме Христа Спасителя, его похоронят в Дидубийском пантеоне в Тбилиси.
Церетели родился 4 января 1934 года в Тбилиси. В 1958-м окончил Тбилисскую государственную академию художеств по специальности "живописец-монументалист". С 1997 года был президентом Российской академии художеств, участвовал в масштабных проектах в Москве:
  • координировал работы по воссозданию храма Христа Спасителя;
  • отвечал за скульптурную часть бронзового обелиска в составе мемориального комплекса Победы на Поклонной горе;
  • создал памятник Петру I на искусственном острове в месте слияния Москвы-реки и Водоотводного канала;
  • разработал общее художественно-дизайнерское решение Манежной площади.
Скульптор удостоен множества орденов и наград: народный художник СССР и России, Герой Социалистического Труда, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".
Президент Российской академии художеств Зураб Церетели - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Биография Зураба Церетели
12:17
 
Зураб ЦеретелиСССРРоссияОбществоРоссийская академия художествМоскваУмер Зураб Церетели
 
 
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