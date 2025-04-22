Умер Зураб Церетели
Зураб Церетели умер на 92-м году жизни
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Скульптор Зураб Церетели умер на 92-м году жизни, сообщила искусствовед Ксения Коробейникова в Telegram-канале.
"Ушел Зураб Церетели. Большой художник. Большой человек. Большой гражданин. Большой меценат. Много еще в чем он состоялся, но об этом позже. Давайте запомним его таким, как на этом фото, — счастливым и за любимым делом. Зураб Константинович ушел в кругу семьи на 92-м году жизни от продолжительной болезни. Соболезнования родным и РАХ", — написала она.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСкульптор, художник Зураб Церетели на открытии фестиваля изобразительных искусств "Традиции и современность" в Манеже
Скульптор, художник Зураб Церетели на открытии фестиваля изобразительных искусств "Традиции и современность" в Манеже
Причиной его смерти в ночь на вторник стала остановка сердца, прощание со скульптором планируется в среду в храме Христа Спасителя, его похоронят в Дидубийском пантеоне в Тбилиси.
Церетели родился 4 января 1934 года в Тбилиси. В 1958-м окончил Тбилисскую государственную академию художеств по специальности "живописец-монументалист". С 1997 года был президентом Российской академии художеств, участвовал в масштабных проектах в Москве:
- координировал работы по воссозданию храма Христа Спасителя;
- отвечал за скульптурную часть бронзового обелиска в составе мемориального комплекса Победы на Поклонной горе;
- создал памятник Петру I на искусственном острове в месте слияния Москвы-реки и Водоотводного канала;
- разработал общее художественно-дизайнерское решение Манежной площади.
Скульптор удостоен множества орденов и наград: народный художник СССР и России, Герой Социалистического Труда, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".