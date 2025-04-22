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Белый дом анонсировал турне Трампа по Ближнему Востоку
Белый дом анонсировал турне Трампа по Ближнему Востоку - РИА Новости, 22.04.2025
Белый дом анонсировал турне Трампа по Ближнему Востоку
Президент США Дональд Трамп в период с 13 по 16 мая посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T20:19:00+03:00
2025-04-22T20:19:00+03:00
2025-04-22T20:26:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 22 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в период с 13 по 16 мая посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Он (Трамп - ред.) посетит Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты с 13 по 16 мая", – сказала Левитт в ходе брифинга для журналистов.
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РИА Новости
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в мире, саудовская аравия, катар, оаэ, дональд трамп, ближний восток
В мире, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Дональд Трамп, Ближний Восток
Белый дом анонсировал турне Трампа по Ближнему Востоку
Белый дом сообщил, что Трамп 13-16 мая посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ