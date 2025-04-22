https://ria.ru/20250422/tramp-2012838342.html

Белый дом анонсировал турне Трампа по Ближнему Востоку

Белый дом анонсировал турне Трампа по Ближнему Востоку - РИА Новости, 22.04.2025

Белый дом анонсировал турне Трампа по Ближнему Востоку

Президент США Дональд Трамп в период с 13 по 16 мая посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T20:19:00+03:00

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2025-04-22T20:26:00+03:00

в мире

саудовская аравия

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ВАШИНГТОН, 22 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в период с 13 по 16 мая посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Он (Трамп - ред.) посетит Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты с 13 по 16 мая", – сказала Левитт в ходе брифинга для журналистов.

https://ria.ru/20250421/voyska-2012148032.html

саудовская аравия

катар

оаэ

ближний восток

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, саудовская аравия, катар, оаэ, дональд трамп, ближний восток