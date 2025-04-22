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Белый дом анонсировал турне Трампа по Ближнему Востоку - РИА Новости, 22.04.2025
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20:19 22.04.2025 (обновлено: 20:26 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/tramp-2012838342.html
Белый дом анонсировал турне Трампа по Ближнему Востоку
Белый дом анонсировал турне Трампа по Ближнему Востоку - РИА Новости, 22.04.2025
Белый дом анонсировал турне Трампа по Ближнему Востоку
Президент США Дональд Трамп в период с 13 по 16 мая посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 22.04.2025
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в мире
саудовская аравия
катар
оаэ
дональд трамп
ближний восток
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ВАШИНГТОН, 22 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в период с 13 по 16 мая посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Он (Трамп - ред.) посетит Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты с 13 по 16 мая", – сказала Левитт в ходе брифинга для журналистов.
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саудовская аравия
катар
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в мире, саудовская аравия, катар, оаэ, дональд трамп, ближний восток
В мире, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Дональд Трамп, Ближний Восток
Белый дом анонсировал турне Трампа по Ближнему Востоку

Белый дом сообщил, что Трамп 13-16 мая посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ

© Getty Images / Anna MoneymakerПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© Getty Images / Anna Moneymaker
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в период с 13 по 16 мая посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«
"Он (Трамп - ред.) посетит Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты с 13 по 16 мая", – сказала Левитт в ходе брифинга для журналистов.
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В миреСаудовская АравияКатарОАЭДональд ТрампБлижний Восток
 
 
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