https://ria.ru/20250422/tramp-2012693375.html

Трамп стремится к единству великих держав, пишут Foreign Affairs

Трамп стремится к единству великих держав, пишут Foreign Affairs - РИА Новости, 22.04.2025

Трамп стремится к единству великих держав, пишут Foreign Affairs

Президент США Дональд Трамп стремится к единению великих держав вместо конкуренции между ними, пишет журнал Foreign Affairs. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T11:44:00+03:00

2025-04-22T11:44:00+03:00

2025-04-22T11:49:00+03:00

в мире

сша

китай

россия

дональд трамп

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп стремится к единению великих держав вместо конкуренции между ними, пишет журнал Foreign Affairs. "Видение мира Трампа это не конкуренция великих держав, а договоренность между великими державами: система "концерта", похожая на ту, на основе которой существовала Европа в 19 веке. Трамп хочет мира, управляемого сильными людьми, которые работают вместе - не всегда гармонично, но всегда целенаправленно", - пишет издание. Журнал добавляет, что в первую очередь Трамп стремится прийти к единению с Китаем и Россией. Вместо того, чтобы попытаться обойти их, Трамп хочет убедить эти страны действовать сообща, чтобы вместе формировать мировой порядок, отмечает издание. Китай, Россия и США могут пытаться получить преимущество различными путями, однако они понимают, что сосуществуют в рамках единой системы миропорядка и главенствуют в ней, заключает издание.

https://ria.ru/20250206/tramp-1997580820.html

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китай

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в мире, сша, китай, россия, дональд трамп