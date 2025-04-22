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В работе Telegram произошел сбой - РИА Новости, 22.04.2025
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00:29 22.04.2025 (обновлено: 09:06 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/telegram-2012630866.html
В работе Telegram произошел сбой
В работе Telegram произошел сбой - РИА Новости, 22.04.2025
В работе Telegram произошел сбой
Пользователи Telegram сообщили о сбое в работе мессенджера, следует из данных ресурса Downdetector. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T00:29:00+03:00
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технологии
telegram
нижегородская область
республика татарстан (татарстан)
самарская область
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Пользователи Telegram сообщили о сбое в работе мессенджера, следует из данных ресурса Downdetector.По состоянию на 23:45 мск в понедельник сервис зафиксировал 2182 обращения. Самыми частыми стали жалобы на сбой в работе мобильного приложения, сайта и оповещений.Больше всего сообщений о сбое поступает от жителей Татарстана, Нижегородской, Самарской, Тверской и Ульяновской областей.
https://ria.ru/20250416/steam-2011485183.html
нижегородская область
республика татарстан (татарстан)
самарская область
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технологии, telegram, нижегородская область, республика татарстан (татарстан), самарская область
Технологии, Telegram, Нижегородская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область
В работе Telegram произошел сбой

Более двух тысяч пользователей Telegram сообщили о сбое в работе мессенджера

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Пользователи Telegram сообщили о сбое в работе мессенджера, следует из данных ресурса Downdetector.
По состоянию на 23:45 мск в понедельник сервис зафиксировал 2182 обращения. Самыми частыми стали жалобы на сбой в работе мобильного приложения, сайта и оповещений.
Больше всего сообщений о сбое поступает от жителей Татарстана, Нижегородской, Самарской, Тверской и Ульяновской областей.
Логотип Steam - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
В работе Steam произошел сбой
16 апреля, 02:09
 
ТехнологииTelegramНижегородская областьРеспублика Татарстан (Татарстан)Самарская область
 
 
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