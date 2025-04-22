https://ria.ru/20250422/telegram-2012630866.html

В работе Telegram произошел сбой

В работе Telegram произошел сбой - РИА Новости, 22.04.2025

В работе Telegram произошел сбой

Пользователи Telegram сообщили о сбое в работе мессенджера, следует из данных ресурса Downdetector. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T00:29:00+03:00

2025-04-22T00:29:00+03:00

2025-04-22T09:06:00+03:00

технологии

telegram

нижегородская область

республика татарстан (татарстан)

самарская область

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Пользователи Telegram сообщили о сбое в работе мессенджера, следует из данных ресурса Downdetector.По состоянию на 23:45 мск в понедельник сервис зафиксировал 2182 обращения. Самыми частыми стали жалобы на сбой в работе мобильного приложения, сайта и оповещений.Больше всего сообщений о сбое поступает от жителей Татарстана, Нижегородской, Самарской, Тверской и Ульяновской областей.

https://ria.ru/20250416/steam-2011485183.html

нижегородская область

республика татарстан (татарстан)

самарская область

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, telegram, нижегородская область, республика татарстан (татарстан), самарская область