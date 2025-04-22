https://ria.ru/20250422/telegram-2012630866.html
В работе Telegram произошел сбой
В работе Telegram произошел сбой - РИА Новости, 22.04.2025
В работе Telegram произошел сбой
Пользователи Telegram сообщили о сбое в работе мессенджера, следует из данных ресурса Downdetector. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T00:29:00+03:00
2025-04-22T00:29:00+03:00
2025-04-22T09:06:00+03:00
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Пользователи Telegram сообщили о сбое в работе мессенджера, следует из данных ресурса Downdetector.По состоянию на 23:45 мск в понедельник сервис зафиксировал 2182 обращения. Самыми частыми стали жалобы на сбой в работе мобильного приложения, сайта и оповещений.Больше всего сообщений о сбое поступает от жителей Татарстана, Нижегородской, Самарской, Тверской и Ульяновской областей.
https://ria.ru/20250416/steam-2011485183.html
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Технологии, Telegram, Нижегородская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область
В работе Telegram произошел сбой
Более двух тысяч пользователей Telegram сообщили о сбое в работе мессенджера