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"Россия сегодня" начала стажировку для журналистов из стран Исламского мира - РИА Новости, 22.04.2025
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11:16 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/stazhirovka-2012681063.html
"Россия сегодня" начала стажировку для журналистов из стран Исламского мира
"Россия сегодня" начала стажировку для журналистов из стран Исламского мира - РИА Новости, 22.04.2025
"Россия сегодня" начала стажировку для журналистов из стран Исламского мира
Штаб-квартира медиагруппы "Россия сегодня" в Москве принимает у себя 11 журналистов из стран-членов Организации исламского сотрудничества, крупнейшего и... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T11:16:00+03:00
2025-04-22T11:16:00+03:00
новости агентства
москва
миа "россия сегодня"
организация исламского сотрудничества
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МОСКВА, 22 апреля - РИА Новости. Штаб-квартира медиагруппы "Россия сегодня" в Москве принимает у себя 11 журналистов из стран-членов Организации исламского сотрудничества, крупнейшего и наиболее влиятельного официального правительственного мусульманского международного объединения. Представители ведущих СМИ стали участниками специальной весенней сессии проекта SputnikPro OIC, которая открылась сегодня в пресс-центре медиагруппы в рамках программы InteRussia Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова. Старт мероприятию дали директор по международному сотрудничеству Василий Пушков и заместитель исполнительного директора Фонда Горчакова Сергей Орлов.Стажировка для молодых специалистов продлится около месяца, за это время они посетят мастер-классы и практикумы от экспертов агентства, встретятся с представителями ведущих российских компаний и аналитических центров, а также познакомятся с культурной жизнью столицы.Уже в самом начале проекта участники поделились своими ожиданиями от программы и пребывания в России:Стефи Элиас Ишак из ливанского интернет-портала Lebanonfiles отметила:"Уже с первого дня я чувствую себя вдохновленной и воодушевленной. Невероятно, что меня окружают такие увлеченные и талантливые профессионалы в области журналистики. Я с нетерпением жду возможности учиться, расти и сотрудничать по мере того, как мы будем углубляться в предстоящую работу. Надеюсь получить новые знания, отточить свои навыки работы и изучить инновационные подходы к журналистике. Больше всего я хочу внести значимый вклад в проект и наладить прочные связи с коллегами-журналистами".Положительно о первом рабочем дне программы отозвался и журналист из Мавританского информационного агентства Зейдан Элаят: "У меня было много открытий и много информации в первый день стажировки. Хотел бы отметить первый мастер-класс, я узнал много советов по написанию новостной статьи, как использовать вопросы и как важно написать хороший заголовок. Очень впечатлила экскурсия по агентству, а также приятно было познакомиться с моими коллегами по программе".Журналист Тауфик Буфертих из марокканской газеты Hespress добавил: "Благодаря насыщенной и разнообразной программе, эта стажировка дает возможность всем журналистам-участникам познакомиться с опытом российских информационных агентств и исправить многие стереотипы, сложившиеся об этой стране. Для меня как марокканского журналиста участие в этой программе не только позволит выстроить новые связи с коллегами-журналистами из разных стран и организаторами, которых я благодарю за неустанную работу по организации нашей поездки и пребывания, но и станет важной возможностью познакомиться с древней русской культурой, изучить секреты успеха России в организации ЧМ-2018, особенно систему городского транспорта в Москве, которой я лично восхищен, и думаю, она может стать вдохновляющей моделью для Марокко, которое готовится к организации этого мирового футбольного события в 2030 году".
https://ria.ru/20250410/zhurnalisty-2010515090.html
https://ria.ru/20250328/premiya-2007915147.html
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2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
новости агентства, москва, миа "россия сегодня", организация исламского сотрудничества
Новости агентства, Москва, МИА "Россия сегодня", Организация исламского сотрудничества
"Россия сегодня" начала стажировку для журналистов из стран Исламского мира

"Россия сегодня" начала стажировку для 11 журналистов из стран Исламского мира

© РИА Новости / Виталий БелоусовОткрытие стажировки InteRussia для журналистов в рамках проекта SputnikPro
Открытие стажировки InteRussia для журналистов в рамках проекта SputnikPro - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Открытие стажировки InteRussia для журналистов в рамках проекта SputnikPro
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МОСКВА, 22 апреля - РИА Новости. Штаб-квартира медиагруппы "Россия сегодня" в Москве принимает у себя 11 журналистов из стран-членов Организации исламского сотрудничества, крупнейшего и наиболее влиятельного официального правительственного мусульманского международного объединения. Представители ведущих СМИ стали участниками специальной весенней сессии проекта SputnikPro OIC, которая открылась сегодня в пресс-центре медиагруппы в рамках программы InteRussia Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова. Старт мероприятию дали директор по международному сотрудничеству Василий Пушков и заместитель исполнительного директора Фонда Горчакова Сергей Орлов.
© РИА Новости / Виталий БелоусовОткрытие стажировки InteRussia для журналистов в рамках проекта SputnikPro
Открытие стажировки InteRussia для журналистов в рамках проекта SputnikPro - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Открытие стажировки InteRussia для журналистов в рамках проекта SputnikPro
Стажировка для молодых специалистов продлится около месяца, за это время они посетят мастер-классы и практикумы от экспертов агентства, встретятся с представителями ведущих российских компаний и аналитических центров, а также познакомятся с культурной жизнью столицы.
Уже в самом начале проекта участники поделились своими ожиданиями от программы и пребывания в России:
© РИА Новости / Анастасия БычковаЖурналисты-участники стажировки для стран OIC
Журналисты-участники стажировки для стран OIC - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Анастасия Бычкова
Журналисты-участники стажировки для стран OIC
Стефи Элиас Ишак из ливанского интернет-портала Lebanonfiles отметила:
"Уже с первого дня я чувствую себя вдохновленной и воодушевленной. Невероятно, что меня окружают такие увлеченные и талантливые профессионалы в области журналистики. Я с нетерпением жду возможности учиться, расти и сотрудничать по мере того, как мы будем углубляться в предстоящую работу. Надеюсь получить новые знания, отточить свои навыки работы и изучить инновационные подходы к журналистике. Больше всего я хочу внести значимый вклад в проект и наладить прочные связи с коллегами-журналистами".
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Киселев отметил вклад журналистов в создание делового климата
10 апреля, 16:05
Положительно о первом рабочем дне программы отозвался и журналист из Мавританского информационного агентства Зейдан Элаят: "У меня было много открытий и много информации в первый день стажировки. Хотел бы отметить первый мастер-класс, я узнал много советов по написанию новостной статьи, как использовать вопросы и как важно написать хороший заголовок. Очень впечатлила экскурсия по агентству, а также приятно было познакомиться с моими коллегами по программе".
Председатель СЖР Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Сотрудники "России сегодня" стали лауреатами премии "Золотое перо России"
28 марта, 12:54
Журналист Тауфик Буфертих из марокканской газеты Hespress добавил: "Благодаря насыщенной и разнообразной программе, эта стажировка дает возможность всем журналистам-участникам познакомиться с опытом российских информационных агентств и исправить многие стереотипы, сложившиеся об этой стране. Для меня как марокканского журналиста участие в этой программе не только позволит выстроить новые связи с коллегами-журналистами из разных стран и организаторами, которых я благодарю за неустанную работу по организации нашей поездки и пребывания, но и станет важной возможностью познакомиться с древней русской культурой, изучить секреты успеха России в организации ЧМ-2018, особенно систему городского транспорта в Москве, которой я лично восхищен, и думаю, она может стать вдохновляющей моделью для Марокко, которое готовится к организации этого мирового футбольного события в 2030 году".
 
Новости агентстваМоскваМИА "Россия сегодня"Организация исламского сотрудничества
 
 
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