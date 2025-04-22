https://ria.ru/20250422/stazhirovka-2012681063.html

"Россия сегодня" начала стажировку для журналистов из стран Исламского мира

"Россия сегодня" начала стажировку для журналистов из стран Исламского мира - РИА Новости, 22.04.2025

"Россия сегодня" начала стажировку для журналистов из стран Исламского мира

Штаб-квартира медиагруппы "Россия сегодня" в Москве принимает у себя 11 журналистов из стран-членов Организации исламского сотрудничества, крупнейшего и... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T11:16:00+03:00

2025-04-22T11:16:00+03:00

2025-04-22T11:16:00+03:00

новости агентства

москва

миа "россия сегодня"

организация исламского сотрудничества

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МОСКВА, 22 апреля - РИА Новости. Штаб-квартира медиагруппы "Россия сегодня" в Москве принимает у себя 11 журналистов из стран-членов Организации исламского сотрудничества, крупнейшего и наиболее влиятельного официального правительственного мусульманского международного объединения. Представители ведущих СМИ стали участниками специальной весенней сессии проекта SputnikPro OIC, которая открылась сегодня в пресс-центре медиагруппы в рамках программы InteRussia Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова. Старт мероприятию дали директор по международному сотрудничеству Василий Пушков и заместитель исполнительного директора Фонда Горчакова Сергей Орлов.Стажировка для молодых специалистов продлится около месяца, за это время они посетят мастер-классы и практикумы от экспертов агентства, встретятся с представителями ведущих российских компаний и аналитических центров, а также познакомятся с культурной жизнью столицы.Уже в самом начале проекта участники поделились своими ожиданиями от программы и пребывания в России:Стефи Элиас Ишак из ливанского интернет-портала Lebanonfiles отметила:"Уже с первого дня я чувствую себя вдохновленной и воодушевленной. Невероятно, что меня окружают такие увлеченные и талантливые профессионалы в области журналистики. Я с нетерпением жду возможности учиться, расти и сотрудничать по мере того, как мы будем углубляться в предстоящую работу. Надеюсь получить новые знания, отточить свои навыки работы и изучить инновационные подходы к журналистике. Больше всего я хочу внести значимый вклад в проект и наладить прочные связи с коллегами-журналистами".Положительно о первом рабочем дне программы отозвался и журналист из Мавританского информационного агентства Зейдан Элаят: "У меня было много открытий и много информации в первый день стажировки. Хотел бы отметить первый мастер-класс, я узнал много советов по написанию новостной статьи, как использовать вопросы и как важно написать хороший заголовок. Очень впечатлила экскурсия по агентству, а также приятно было познакомиться с моими коллегами по программе".Журналист Тауфик Буфертих из марокканской газеты Hespress добавил: "Благодаря насыщенной и разнообразной программе, эта стажировка дает возможность всем журналистам-участникам познакомиться с опытом российских информационных агентств и исправить многие стереотипы, сложившиеся об этой стране. Для меня как марокканского журналиста участие в этой программе не только позволит выстроить новые связи с коллегами-журналистами из разных стран и организаторами, которых я благодарю за неустанную работу по организации нашей поездки и пребывания, но и станет важной возможностью познакомиться с древней русской культурой, изучить секреты успеха России в организации ЧМ-2018, особенно систему городского транспорта в Москве, которой я лично восхищен, и думаю, она может стать вдохновляющей моделью для Марокко, которое готовится к организации этого мирового футбольного события в 2030 году".

https://ria.ru/20250410/zhurnalisty-2010515090.html

https://ria.ru/20250328/premiya-2007915147.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости агентства, москва, миа "россия сегодня", организация исламского сотрудничества