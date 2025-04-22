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США сообщили о 18 торговых предложениях после введения пошлин - РИА Новости, 22.04.2025
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21:42 22.04.2025 (обновлено: 22:35 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/ssha-2012849412.html
США сообщили о 18 торговых предложениях после введения пошлин
США сообщили о 18 торговых предложениях после введения пошлин - РИА Новости, 22.04.2025
США сообщили о 18 торговых предложениях после введения пошлин
Соединённые Штаты уже получили 18 торговых предложений после введения пошлин, а на этой неделе у администрации президента Дональда Трампа запланированы... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T21:42:00+03:00
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китай
сша
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Соединённые Штаты уже получили 18 торговых предложений после введения пошлин, а на этой неделе у администрации президента Дональда Трампа запланированы переговоры с еще 34 странами, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Наблюдается значительный прогресс в переговорах, нашей команде по торговым переговорам поступило уже 18 конкретных предложений... только на этой неделе у команды запланированы встречи с представителями 34 стран", - сообщила она журналистам на брифинге. В частности, продолжаются переговоры между США и Китаем, и с точки зрения потенциальной сделки "все обстоит хорошо", отметила она. "Президент и администрация готовят почву для заключения сделки... Процесс движется в правильном направлении", - добавила Левитт. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. У Соединенных Штатов также есть пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
https://ria.ru/20250416/poshliny-2011523470.html
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китай, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире
Китай, США, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
США сообщили о 18 торговых предложениях после введения пошлин

Белый дом: США получили 18 торговых предложений после введения пошлин

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкБелый Дом в Вашингтоне
Белый Дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Белый Дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Соединённые Штаты уже получили 18 торговых предложений после введения пошлин, а на этой неделе у администрации президента Дональда Трампа запланированы переговоры с еще 34 странами, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«
"Наблюдается значительный прогресс в переговорах, нашей команде по торговым переговорам поступило уже 18 конкретных предложений... только на этой неделе у команды запланированы встречи с представителями 34 стран", - сообщила она журналистам на брифинге.
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В частности, продолжаются переговоры между США и Китаем, и с точки зрения потенциальной сделки "все обстоит хорошо", отметила она.
«
"Президент и администрация готовят почву для заключения сделки... Процесс движется в правильном направлении", - добавила Левитт.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. У Соединенных Штатов также есть пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
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