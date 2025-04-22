https://ria.ru/20250422/ssha-2012635921.html

СМИ: у министра внутренней безопасности США украли сумку с документами

СМИ: у министра внутренней безопасности США украли сумку с документами - РИА Новости, 22.04.2025

СМИ: у министра внутренней безопасности США украли сумку с документами

Сумку министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм, в которой среди прочего находилась крупная сумма наличными, украли из ресторана в Вашингтоне, сообщает... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T02:53:00+03:00

2025-04-22T02:53:00+03:00

2025-04-22T02:53:00+03:00

в мире

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593871088_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_4a1cc1e4e3561ad77b48889a51984559.jpg

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Сумку министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм, в которой среди прочего находилась крупная сумма наличными, украли из ресторана в Вашингтоне, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Сообщается, что Ноэм стала жертвой вора во время ужина в одном из ресторанов в центре Вашингтона в воскресенье вечером. "В украденной сумке находились: водительские права, лекарства, ключи от квартиры, паспорт, служебный пропуск, косметичка, чистые чеки и около 3 тысяч долларов наличными", - приводит телеканал слова источника. Сотрудники секретной службы, обеспечивающие безопасность министр, с помощью данных с камер видеонаблюдения в ресторане пришли к выводу, что сумку украл неизвестный белый мужчина в медицинской маске. Секретная служба начала расследование.

https://ria.ru/20250205/yaytsa-1997506363.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша