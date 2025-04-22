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СМИ: у министра внутренней безопасности США украли сумку с документами - РИА Новости, 22.04.2025
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СМИ: у министра внутренней безопасности США украли сумку с документами
СМИ: у министра внутренней безопасности США украли сумку с документами - РИА Новости, 22.04.2025
СМИ: у министра внутренней безопасности США украли сумку с документами
Сумку министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм, в которой среди прочего находилась крупная сумма наличными, украли из ресторана в Вашингтоне, сообщает... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T02:53:00+03:00
2025-04-22T02:53:00+03:00
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Сумку министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм, в которой среди прочего находилась крупная сумма наличными, украли из ресторана в Вашингтоне, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Сообщается, что Ноэм стала жертвой вора во время ужина в одном из ресторанов в центре Вашингтона в воскресенье вечером. "В украденной сумке находились: водительские права, лекарства, ключи от квартиры, паспорт, служебный пропуск, косметичка, чистые чеки и около 3 тысяч долларов наличными", - приводит телеканал слова источника. Сотрудники секретной службы, обеспечивающие безопасность министр, с помощью данных с камер видеонаблюдения в ресторане пришли к выводу, что сумку украл неизвестный белый мужчина в медицинской маске. Секретная служба начала расследование.
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СМИ: у министра внутренней безопасности США украли сумку с документами

CNN: у министра внутренней безопасности США украли сумку с документами

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкСотрудники ФБР и полиции в Вашингтоне
Сотрудники ФБР и полиции в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Сотрудники ФБР и полиции в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Сумку министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм, в которой среди прочего находилась крупная сумма наличными, украли из ресторана в Вашингтоне, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Сообщается, что Ноэм стала жертвой вора во время ужина в одном из ресторанов в центре Вашингтона в воскресенье вечером.
"В украденной сумке находились: водительские права, лекарства, ключи от квартиры, паспорт, служебный пропуск, косметичка, чистые чеки и около 3 тысяч долларов наличными", - приводит телеканал слова источника.
Сотрудники секретной службы, обеспечивающие безопасность министр, с помощью данных с камер видеонаблюдения в ресторане пришли к выводу, что сумку украл неизвестный белый мужчина в медицинской маске.
Секретная служба начала расследование.
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