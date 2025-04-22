https://ria.ru/20250422/spetsoperatsiya-2012640638.html

Расчет "Мста-С" уничтожил бронеавтомобиль ВСУ под Красноармейском

Расчет "Мста-С" уничтожил бронеавтомобиль ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 22.04.2025

Расчет "Мста-С" уничтожил бронеавтомобиль ВСУ под Красноармейском

Расчёт САУ "Мста-С" группировки "Центр" уничтожил бронеавтомобиль ВСУ на красноармейском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T05:06:00+03:00

2025-04-22T05:06:00+03:00

2025-04-22T05:06:00+03:00

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ЛУГАНСК, 22 апр - РИА Новости. Расчёт САУ "Мста-С" группировки "Центр" уничтожил бронеавтомобиль ВСУ на красноармейском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащие расчёта 152-миллиметровой самоходной гаубицы 2С19 "Мста-С" 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" уничтожили бронеавтомобиль "Козак" ВСУ, тем самым сорвав ротацию противника на красноармейском направлении", - говорится сообщение МО РФ. Сообщается, что огонь по "Козаку" велся ночью с замаскированной огневой позиции. Корректировка огня и контроль поражения цели велись расчетами разведывательных дронов. После военнослужащие замаскировали ствол орудия и укрылись в заранее оборудованном блиндаже. Работу САУ прикрывало подразделение противодействия дронам противника.

https://ria.ru/20250422/ugledar-2012640183.html

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