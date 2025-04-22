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Расчет "Мста-С" уничтожил бронеавтомобиль ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 22.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:06 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/spetsoperatsiya-2012640638.html
Расчет "Мста-С" уничтожил бронеавтомобиль ВСУ под Красноармейском
Расчет "Мста-С" уничтожил бронеавтомобиль ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 22.04.2025
Расчет "Мста-С" уничтожил бронеавтомобиль ВСУ под Красноармейском
Расчёт САУ "Мста-С" группировки "Центр" уничтожил бронеавтомобиль ВСУ на красноармейском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T05:06:00+03:00
2025-04-22T05:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
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ЛУГАНСК, 22 апр - РИА Новости. Расчёт САУ "Мста-С" группировки "Центр" уничтожил бронеавтомобиль ВСУ на красноармейском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащие расчёта 152-миллиметровой самоходной гаубицы 2С19 "Мста-С" 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" уничтожили бронеавтомобиль "Козак" ВСУ, тем самым сорвав ротацию противника на красноармейском направлении", - говорится сообщение МО РФ. Сообщается, что огонь по "Козаку" велся ночью с замаскированной огневой позиции. Корректировка огня и контроль поражения цели велись расчетами разведывательных дронов. После военнослужащие замаскировали ствол орудия и укрылись в заранее оборудованном блиндаже. Работу САУ прикрывало подразделение противодействия дронам противника.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Расчет "Мста-С" уничтожил бронеавтомобиль ВСУ под Красноармейском

Минобороны: расчет "Мста-С" уничтожил бронеавтомобиль ВСУ под Красноармейском

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа самоходной артиллерийской установки "Мста-С" на специальной военной операции
Боевая работа самоходной артиллерийской установки Мста-С на специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа самоходной артиллерийской установки "Мста-С" на специальной военной операции. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 22 апр - РИА Новости. Расчёт САУ "Мста-С" группировки "Центр" уничтожил бронеавтомобиль ВСУ на красноармейском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Военнослужащие расчёта 152-миллиметровой самоходной гаубицы 2С19 "Мста-С" 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" уничтожили бронеавтомобиль "Козак" ВСУ, тем самым сорвав ротацию противника на красноармейском направлении", - говорится сообщение МО РФ.
Сообщается, что огонь по "Козаку" велся ночью с замаскированной огневой позиции. Корректировка огня и контроль поражения цели велись расчетами разведывательных дронов. После военнослужащие замаскировали ствол орудия и укрылись в заранее оборудованном блиндаже. Работу САУ прикрывало подразделение противодействия дронам противника.
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