https://ria.ru/20250422/sotrudnichestvo-2012754539.html

Ученые Белоруссии и России договорились о научно-техническом сотрудничестве

Ученые Белоруссии и России договорились о научно-техническом сотрудничестве - РИА Новости, 22.04.2025

Ученые Белоруссии и России договорились о научно-техническом сотрудничестве

Национальная академия наук (НАН) Белоруссии и Санкт-Петербургское отделение Российской академии наук (РАН) подписали соглашение о научно-техническом... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T15:37:00+03:00

2025-04-22T15:37:00+03:00

2025-04-22T15:37:00+03:00

парламентское собрание союза беларуси и россии

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МИНСК, 22 апр – РИА Новости. Национальная академия наук (НАН) Белоруссии и Санкт-Петербургское отделение Российской академии наук (РАН) подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве, направленное на расширение совместных фундаментальных и прикладных научных исследований и реализацию совместных проектов, сообщила пресс-служба белорусской академии наук. "Сегодня состоялось подписание соглашения о научно-техническом сотрудничестве между НАН Беларуси и Санкт-Петербургским отделением Российской академии наук", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале белорусской академии наук. Отмечается, что документ подписали первый заместитель председателя президиума Национальной академии наук Белоруссии Сергей Чижик и председатель Санкт-Петербургского отделения Российской академии наук Андрей Рудской. Как проинформировали в пресс-службе, соглашение о научно-техническом сотрудничестве между НАН Белоруссии и СПбО РАН направлено на расширение совместных фундаментальных и прикладных научных исследований и разработок по важнейшим направлениям развития науки и техники. Документ также направлен на создание условий для развития научных школ, подготовки научных работников высшей квалификации, повышения квалификации ученых и специалистов НАН Белоруссии и СПбО РАН, а также реализацию совместных проектов, добавили в пресс-службе.

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белоруссия, россия, российская академия наук, наука