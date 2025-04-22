https://ria.ru/20250422/slovakija-2012753932.html

В Словакии собрали подписи для референдума об отмене санкций

В Словакии собрали подписи для референдума об отмене санкций - РИА Новости, 22.04.2025

В Словакии собрали подписи для референдума об отмене санкций

В Словакии собрали необходимое количество подписей для проведения референдума об отмене санкций против России, сообщил словацкий политик, глава политической... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T15:36:00+03:00

2025-04-22T15:36:00+03:00

2025-04-22T16:18:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 22 апр — РИА Новости. В Словакии собрали необходимое количество подписей для проведения референдума об отмене санкций против России, сообщил словацкий политик, глава политической партии DOMOV ("Дом — национальная партия") Павол Слота. "Установленный законом лимит (350 тысяч подписей) для объявления референдума о неприменении Словакией антироссийских санкций достигнут. О дальнейших шагах мы сообщим в ближайшие дни", — говорится в заявлении.Как уточнил политик, собрано 356 593 подписи. Слота предлагает провести референдум с вопросом: "Согласны ли вы с тем, что Братислава не должна применять санкции против России, которые вредят словацким гражданам и предпринимателям?" По его словам, необходимо стремиться если не полностью остановить, то хотя бы минимизировать негативное влияние на республику санкций, которые были введены европейскими странами против Москвы. Согласно местному законодательству, чтобы провести референдум в республике, где проживают порядка 5,5 миллиона человек, необходимо собрать не менее 350 тысяч подписей. Ранее активисты словацкого гражданского объединения "Брат за брата" передали президенту Словакии свою петицию для проведения референдума об отмене санкций против России, ее подписали в республике более 450 тысяч человек при необходимых 350 тысячах. Однако эта петиция не соответствовала требованиям об объявлении референдума в Словакии, поскольку она не содержала вопроса для него, и была перенаправлена в правительство республики.В воскресенье премьер-министр Роберт Фицо заявил, что Братислава может не поддержать новые санкции, если они будут мешать переговорам о мире на Украине.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах постоянно звучали мнения, что подобная политика неэффективна.

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https://ria.ru/20250416/sanktsii-2011497038.html

https://ria.ru/20250420/globalizatsiya-2012348506.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, словакия, россия, братислава, роберт фицо