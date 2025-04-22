Рейтинг@Mail.ru
В Словакии собрали подписи для референдума об отмене санкций - РИА Новости, 22.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:36 22.04.2025 (обновлено: 16:18 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/slovakija-2012753932.html
В Словакии собрали подписи для референдума об отмене санкций
В Словакии собрали подписи для референдума об отмене санкций - РИА Новости, 22.04.2025
В Словакии собрали подписи для референдума об отмене санкций
В Словакии собрали необходимое количество подписей для проведения референдума об отмене санкций против России, сообщил словацкий политик, глава политической... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T15:36:00+03:00
2025-04-22T16:18:00+03:00
в мире
словакия
россия
братислава
роберт фицо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012769343_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a54ba65a1f08d76e138055edaba076aa.jpg
БРАТИСЛАВА, 22 апр — РИА Новости. В Словакии собрали необходимое количество подписей для проведения референдума об отмене санкций против России, сообщил словацкий политик, глава политической партии DOMOV ("Дом — национальная партия") Павол Слота. "Установленный законом лимит (350 тысяч подписей) для объявления референдума о неприменении Словакией антироссийских санкций достигнут. О дальнейших шагах мы сообщим в ближайшие дни", — говорится в заявлении.Как уточнил политик, собрано 356 593 подписи. Слота предлагает провести референдум с вопросом: "Согласны ли вы с тем, что Братислава не должна применять санкции против России, которые вредят словацким гражданам и предпринимателям?" По его словам, необходимо стремиться если не полностью остановить, то хотя бы минимизировать негативное влияние на республику санкций, которые были введены европейскими странами против Москвы. Согласно местному законодательству, чтобы провести референдум в республике, где проживают порядка 5,5 миллиона человек, необходимо собрать не менее 350 тысяч подписей. Ранее активисты словацкого гражданского объединения "Брат за брата" передали президенту Словакии свою петицию для проведения референдума об отмене санкций против России, ее подписали в республике более 450 тысяч человек при необходимых 350 тысячах. Однако эта петиция не соответствовала требованиям об объявлении референдума в Словакии, поскольку она не содержала вопроса для него, и была перенаправлена в правительство республики.В воскресенье премьер-министр Роберт Фицо заявил, что Братислава может не поддержать новые санкции, если они будут мешать переговорам о мире на Украине.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах постоянно звучали мнения, что подобная политика неэффективна.
https://ria.ru/20250422/sanktsii-2012716506.html
https://ria.ru/20250416/sanktsii-2011497038.html
https://ria.ru/20250420/globalizatsiya-2012348506.html
словакия
россия
братислава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012769343_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_930bee894ac2efad7833a900a456e64a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, словакия, россия, братислава, роберт фицо
В мире, Словакия, Россия, Братислава, Роберт Фицо
В Словакии собрали подписи для референдума об отмене санкций

В Словакии собрали подписи для референдума об отмене санкций против России

© Getty Images / AnadoluSebnem CoskunРезиденция президента Словакии в Братиславе
Резиденция президента Словакии в Братиславе - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© Getty Images / AnadoluSebnem Coskun
Резиденция президента Словакии в Братиславе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРАТИСЛАВА, 22 апр — РИА Новости. В Словакии собрали необходимое количество подписей для проведения референдума об отмене санкций против России, сообщил словацкий политик, глава политической партии DOMOV ("Дом — национальная партия") Павол Слота.
"Установленный законом лимит (350 тысяч подписей) для объявления референдума о неприменении Словакией антироссийских санкций достигнут. О дальнейших шагах мы сообщим в ближайшие дни", — говорится в заявлении.
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Швейцария присоединилась к санкциям против российских СМИ
Вчера, 13:22
Как уточнил политик, собрано 356 593 подписи.
Слота предлагает провести референдум с вопросом: "Согласны ли вы с тем, что Братислава не должна применять санкции против России, которые вредят словацким гражданам и предпринимателям?" По его словам, необходимо стремиться если не полностью остановить, то хотя бы минимизировать негативное влияние на республику санкций, которые были введены европейскими странами против Москвы.
Согласно местному законодательству, чтобы провести референдум в республике, где проживают порядка 5,5 миллиона человек, необходимо собрать не менее 350 тысяч подписей.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
США нечего облагать антироссийскими санкциями, заявил экс-замглавы Минфина
16 апреля, 07:53
Ранее активисты словацкого гражданского объединения "Брат за брата" передали президенту Словакии свою петицию для проведения референдума об отмене санкций против России, ее подписали в республике более 450 тысяч человек при необходимых 350 тысячах. Однако эта петиция не соответствовала требованиям об объявлении референдума в Словакии, поскольку она не содержала вопроса для него, и была перенаправлена в правительство республики.
В воскресенье премьер-министр Роберт Фицо заявил, что Братислава может не поддержать новые санкции, если они будут мешать переговорам о мире на Украине.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах постоянно звучали мнения, что подобная политика неэффективна.
Здание парламента Великобритании - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
"Началось с санкций": в Британии заявили о конце эпохи глобализации
20 апреля, 07:16
 
В миреСловакияРоссияБратиславаРоберт Фицо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала