https://ria.ru/20250422/sledstvie-2012637464.html

Следствие по делу руководителя ФГБУ "Пантеон защитников Отечества" продлили

Следствие по делу руководителя ФГБУ "Пантеон защитников Отечества" продлили - РИА Новости, 22.04.2025

Следствие по делу руководителя ФГБУ "Пантеон защитников Отечества" продлили

Срок предварительного следствия по уголовному делу о взятке в отношении руководителя ФГБУ "Федеральный военный мемориал "Пантеон защитников Отечества"... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T03:18:00+03:00

2025-04-22T03:18:00+03:00

2025-04-22T03:18:00+03:00

происшествия

вячеслав филиппов

volkswagen touareg

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Срок предварительного следствия по уголовному делу о взятке в отношении руководителя ФГБУ "Федеральный военный мемориал "Пантеон защитников Отечества" Минобороны России Вячеслава Филиппова и второго фигуранта Олега Суворова продлен до мая 2025 года, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Срок следствия по делу продлен до 10 мая 2025 года",- сказано в документах. Филиппову вменяется получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Суворов, как полагает следствие, является взяткодателем (часть 5 статьи 291 УК РФ). Согласно документам, Суворов является бенефициарным владельцем ООО "ПСС", ООО "ИТ-ком" и ООО "АЗИМУТ КС". Из документов следует, что дело возбудили 10 сентября 2024 года в ГСУ СК России. Фигуранты свою вину не признают. Как сообщал "Коммерсантъ", Филиппову вменяется взятка в виде автомобиля Volkswagen Touareg. Согласно документам, которые есть у РИА Новости, адвокаты указывали суду, что имела место гражданско-правовая сделка, которая расценена следствием как взятка. Адвокат Суворова также обращала внимание, что иные документы, представленные органами следствия, свидетельствуют лишь о факте совершения сделки купли-продажи автомобиля, но не являются бесспорными доказательствами обоснованности выдвинутых подозрений.

https://ria.ru/20250421/sud-2012472102.html

https://ria.ru/20250411/sud-2010810070.html

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происшествия, вячеслав филиппов, volkswagen touareg