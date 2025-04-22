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Следствие по делу руководителя ФГБУ "Пантеон защитников Отечества" продлили - РИА Новости, 22.04.2025
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03:18 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/sledstvie-2012637464.html
Следствие по делу руководителя ФГБУ "Пантеон защитников Отечества" продлили
Следствие по делу руководителя ФГБУ "Пантеон защитников Отечества" продлили - РИА Новости, 22.04.2025
Следствие по делу руководителя ФГБУ "Пантеон защитников Отечества" продлили
Срок предварительного следствия по уголовному делу о взятке в отношении руководителя ФГБУ "Федеральный военный мемориал "Пантеон защитников Отечества"... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T03:18:00+03:00
2025-04-22T03:18:00+03:00
происшествия
вячеслав филиппов
volkswagen touareg
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Срок предварительного следствия по уголовному делу о взятке в отношении руководителя ФГБУ "Федеральный военный мемориал "Пантеон защитников Отечества" Минобороны России Вячеслава Филиппова и второго фигуранта Олега Суворова продлен до мая 2025 года, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Срок следствия по делу продлен до 10 мая 2025 года",- сказано в документах. Филиппову вменяется получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Суворов, как полагает следствие, является взяткодателем (часть 5 статьи 291 УК РФ). Согласно документам, Суворов является бенефициарным владельцем ООО "ПСС", ООО "ИТ-ком" и ООО "АЗИМУТ КС". Из документов следует, что дело возбудили 10 сентября 2024 года в ГСУ СК России. Фигуранты свою вину не признают. Как сообщал "Коммерсантъ", Филиппову вменяется взятка в виде автомобиля Volkswagen Touareg. Согласно документам, которые есть у РИА Новости, адвокаты указывали суду, что имела место гражданско-правовая сделка, которая расценена следствием как взятка. Адвокат Суворова также обращала внимание, что иные документы, представленные органами следствия, свидетельствуют лишь о факте совершения сделки купли-продажи автомобиля, но не являются бесспорными доказательствами обоснованности выдвинутых подозрений.
https://ria.ru/20250421/sud-2012472102.html
https://ria.ru/20250411/sud-2010810070.html
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происшествия, вячеслав филиппов, volkswagen touareg
Происшествия, Вячеслав Филиппов, Volkswagen Touareg
Следствие по делу руководителя ФГБУ "Пантеон защитников Отечества" продлили

Следствие по делу главы ФГБУ "Пантеон защитников Отечества" продлили до мая

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Срок предварительного следствия по уголовному делу о взятке в отношении руководителя ФГБУ "Федеральный военный мемориал "Пантеон защитников Отечества" Минобороны России Вячеслава Филиппова и второго фигуранта Олега Суворова продлен до мая 2025 года, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Срок следствия по делу продлен до 10 мая 2025 года",- сказано в документах.
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Филиппову вменяется получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Суворов, как полагает следствие, является взяткодателем (часть 5 статьи 291 УК РФ). Согласно документам, Суворов является бенефициарным владельцем ООО "ПСС", ООО "ИТ-ком" и ООО "АЗИМУТ КС".
Из документов следует, что дело возбудили 10 сентября 2024 года в ГСУ СК России. Фигуранты свою вину не признают.
Как сообщал "Коммерсантъ", Филиппову вменяется взятка в виде автомобиля Volkswagen Touareg.
Согласно документам, которые есть у РИА Новости, адвокаты указывали суду, что имела место гражданско-правовая сделка, которая расценена следствием как взятка. Адвокат Суворова также обращала внимание, что иные документы, представленные органами следствия, свидетельствуют лишь о факте совершения сделки купли-продажи автомобиля, но не являются бесспорными доказательствами обоснованности выдвинутых подозрений.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
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11 апреля, 20:26
 
ПроисшествияВячеслав ФилипповVolkswagen Touareg
 
 
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