https://ria.ru/20250422/sledstvie-2012637464.html
Следствие по делу руководителя ФГБУ "Пантеон защитников Отечества" продлили
Следствие по делу руководителя ФГБУ "Пантеон защитников Отечества" продлили - РИА Новости, 22.04.2025
Следствие по делу руководителя ФГБУ "Пантеон защитников Отечества" продлили
Срок предварительного следствия по уголовному делу о взятке в отношении руководителя ФГБУ "Федеральный военный мемориал "Пантеон защитников Отечества"... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T03:18:00+03:00
2025-04-22T03:18:00+03:00
2025-04-22T03:18:00+03:00
происшествия
вячеслав филиппов
volkswagen touareg
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Срок предварительного следствия по уголовному делу о взятке в отношении руководителя ФГБУ "Федеральный военный мемориал "Пантеон защитников Отечества" Минобороны России Вячеслава Филиппова и второго фигуранта Олега Суворова продлен до мая 2025 года, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Срок следствия по делу продлен до 10 мая 2025 года",- сказано в документах. Филиппову вменяется получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Суворов, как полагает следствие, является взяткодателем (часть 5 статьи 291 УК РФ). Согласно документам, Суворов является бенефициарным владельцем ООО "ПСС", ООО "ИТ-ком" и ООО "АЗИМУТ КС". Из документов следует, что дело возбудили 10 сентября 2024 года в ГСУ СК России. Фигуранты свою вину не признают. Как сообщал "Коммерсантъ", Филиппову вменяется взятка в виде автомобиля Volkswagen Touareg. Согласно документам, которые есть у РИА Новости, адвокаты указывали суду, что имела место гражданско-правовая сделка, которая расценена следствием как взятка. Адвокат Суворова также обращала внимание, что иные документы, представленные органами следствия, свидетельствуют лишь о факте совершения сделки купли-продажи автомобиля, но не являются бесспорными доказательствами обоснованности выдвинутых подозрений.
https://ria.ru/20250421/sud-2012472102.html
https://ria.ru/20250411/sud-2010810070.html
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происшествия, вячеслав филиппов, volkswagen touareg
Происшествия, Вячеслав Филиппов, Volkswagen Touareg
Следствие по делу руководителя ФГБУ "Пантеон защитников Отечества" продлили
Следствие по делу главы ФГБУ "Пантеон защитников Отечества" продлили до мая
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Срок предварительного следствия по уголовному делу о взятке в отношении руководителя ФГБУ "Федеральный военный мемориал "Пантеон защитников Отечества" Минобороны России Вячеслава Филиппова и второго фигуранта Олега Суворова продлен до мая 2025 года, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Срок следствия по делу продлен до 10 мая 2025 года",- сказано в документах.
Филиппову
вменяется получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Суворов, как полагает следствие, является взяткодателем (часть 5 статьи 291 УК РФ). Согласно документам, Суворов является бенефициарным владельцем ООО "ПСС", ООО "ИТ-ком" и ООО "АЗИМУТ КС".
Из документов следует, что дело возбудили 10 сентября 2024 года в ГСУ СК России. Фигуранты свою вину не признают.
Как сообщал "Коммерсантъ", Филиппову вменяется взятка в виде автомобиля Volksw
agen Touareg.
Согласно документам, которые есть у РИА Новости, адвокаты указывали суду, что имела место гражданско-правовая сделка, которая расценена следствием как взятка. Адвокат Суворова также обращала внимание, что иные документы, представленные органами следствия, свидетельствуют лишь о факте совершения сделки купли-продажи автомобиля, но не являются бесспорными доказательствами обоснованности выдвинутых подозрений.