https://ria.ru/20250422/sirija-2012813957.html

В ООН оценили готовность Сирии к иностранным инвестициям и снятию санкций

В ООН оценили готовность Сирии к иностранным инвестициям и снятию санкций - РИА Новости, 22.04.2025

В ООН оценили готовность Сирии к иностранным инвестициям и снятию санкций

Сирия готова к иностранным инвестициям и ослаблению санкций, заявил заместитель регионального координатора ООН по гуманитарным вопросам по сирийскому кризису... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T18:24:00+03:00

2025-04-22T18:24:00+03:00

2025-04-22T18:28:00+03:00

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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Сирия готова к иностранным инвестициям и ослаблению санкций, заявил заместитель регионального координатора ООН по гуманитарным вопросам по сирийскому кризису Дэвид Карден. "Я надеюсь, что этап оказания гуманитарной помощи в Сирии будет как можно короче, чтобы мы могли двигаться вперед к восстановлению и реконструкции, и в этом контексте видеть дальнейшее ослабление санкций", - цитирует заявление Кардена официальное сирийское информационное агентство САНА. Он отметил, что Сирия находится на позитивной траектории, продолжение которой предоставит возможность для мирной жизни, подчеркнув, что сирийский народ хочет не временного облегчения, а возможности зарабатывать на жизнь и достойно ее благоустраивать. "Более 16 миллионов человек, что составляет семь из десяти сирийцев, большинство из которых составляют женщины и дети, нуждаются в помощи", - добавил Карден. В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.

https://ria.ru/20250414/siriya-2011194142.html

https://ria.ru/20250321/siriya-2006594276.html

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в мире, сирия, дамаск (город), башар асад, ахмед аш-шараа, оон