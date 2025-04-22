https://ria.ru/20250422/shestvie-2012788846.html

В Ульяновской области пройдет очное шествие "Бессмертного полка"

В Ульяновской области пройдет очное шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 22.04.2025

В Ульяновской области пройдет очное шествие "Бессмертного полка"

Шествие "Бессмертного полка" в Ульяновской области пройдет очно впервые с 2022 года, сообщил губернатор Алексей Русских. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T16:54:00+03:00

2025-04-22T16:54:00+03:00

2025-04-22T22:22:00+03:00

общество

ульяновская область

алексей русских

80-летие победы в великой отечественной войне

акция "бессмертный полк"

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САРАТОВ, 22 апр - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" в Ульяновской области пройдет очно впервые с 2022 года, сообщил губернатор Алексей Русских. "Сегодня провел совместное заседание антитеррористической комиссии и совбеза. С руководителями правоохранительных органов подробно обсудили обеспечение безопасности в период майских праздников. Особое внимание уделили мероприятиям, приуроченным к 80-летию Победы. Приняли совместное решение о проведении очного шествия "Бессмертного полка". Впервые с 2022 года. В целом жители региона смогут в удобном для них формате присоединиться к акции и почтить память героев Великой Отечественной войны", - написал Русских в Telegram-канале.Мэрия Ульяновска в Telegram-канале сообщила, что в городе начинаются репетиции парада 9 Мая."В связи с подготовкой празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне будет ограничено автомобильное движение", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250410/shestvie-2010528868.html

ульяновская область

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общество, ульяновская область, алексей русских, акция "бессмертный полк"