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В Ульяновской области пройдет очное шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 22.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:54 22.04.2025 (обновлено: 22:22 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/shestvie-2012788846.html
В Ульяновской области пройдет очное шествие "Бессмертного полка"
В Ульяновской области пройдет очное шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 22.04.2025
В Ульяновской области пройдет очное шествие "Бессмертного полка"
Шествие "Бессмертного полка" в Ульяновской области пройдет очно впервые с 2022 года, сообщил губернатор Алексей Русских. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T16:54:00+03:00
2025-04-22T22:22:00+03:00
общество
ульяновская область
алексей русских
80-летие победы в великой отечественной войне
акция "бессмертный полк"
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САРАТОВ, 22 апр - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" в Ульяновской области пройдет очно впервые с 2022 года, сообщил губернатор Алексей Русских. "Сегодня провел совместное заседание антитеррористической комиссии и совбеза. С руководителями правоохранительных органов подробно обсудили обеспечение безопасности в период майских праздников. Особое внимание уделили мероприятиям, приуроченным к 80-летию Победы. Приняли совместное решение о проведении очного шествия "Бессмертного полка". Впервые с 2022 года. В целом жители региона смогут в удобном для них формате присоединиться к акции и почтить память героев Великой Отечественной войны", - написал Русских в Telegram-канале.Мэрия Ульяновска в Telegram-канале сообщила, что в городе начинаются репетиции парада 9 Мая."В связи с подготовкой празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне будет ограничено автомобильное движение", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250410/shestvie-2010528868.html
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общество, ульяновская область, алексей русских, акция "бессмертный полк"
Общество, Ульяновская область, Алексей Русских, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Акция "Бессмертный полк"
В Ульяновской области пройдет очное шествие "Бессмертного полка"

В Ульяновской области "Бессмертный полк" пройдет очно впервые с 2022 года

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПраздничное шествие в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне
Праздничное шествие в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Праздничное шествие в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
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САРАТОВ, 22 апр - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" в Ульяновской области пройдет очно впервые с 2022 года, сообщил губернатор Алексей Русских.
"Сегодня провел совместное заседание антитеррористической комиссии и совбеза. С руководителями правоохранительных органов подробно обсудили обеспечение безопасности в период майских праздников. Особое внимание уделили мероприятиям, приуроченным к 80-летию Победы. Приняли совместное решение о проведении очного шествия "Бессмертного полка". Впервые с 2022 года. В целом жители региона смогут в удобном для них формате присоединиться к акции и почтить память героев Великой Отечественной войны", - написал Русских в Telegram-канале.
Мэрия Ульяновска в Telegram-канале сообщила, что в городе начинаются репетиции парада 9 Мая.
"В связи с подготовкой празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне будет ограничено автомобильное движение", - говорится в сообщении.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоУльяновская областьАлексей РусскихАкция "Бессмертный полк"
 
 
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