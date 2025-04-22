https://ria.ru/20250422/sazhentsy-2012705651.html

Более 4,2 млн саженцев виолы украсят столичные цветники

Более 4,2 млн саженцев виолы украсят столичные цветники - РИА Новости, 22.04.2025

Более 4,2 млн саженцев виолы украсят столичные цветники

Специалисты комплекса городского хозяйства высадят этой весной более 4,2 миллиона саженцев виолы в Москве, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T12:29:00+03:00

2025-04-22T12:29:00+03:00

2025-04-22T12:29:00+03:00

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городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства высадят этой весной более 4,2 миллиона саженцев виолы в Москве, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков журналистам во вторник. "Виола традиционно появляется первой на клумбах, так как способна выдержать заморозки до минус 3 градусов. Запланирована высадка более 4,2 миллиона саженцев, к работам уже приступили", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что при выращивании растений в городских теплицах применяются современные технологии: автоматизированный посевной комплекс, системы подачи света, досветки и туманообразования, капельный полив. "Это позволяет создать особый микроклимат, вырастить сильные и здоровые растения, которые быстро адаптируются к сложным условиям городской среды. Дополнительно рассаду специально закаляют, чтобы цветы комфортно себя чувствовали при любой погоде", - рассказал заммэра. Он напомнил, что в рамках месячника по благоустройству, который традиционно проходит с 1 апреля, столичные цветники подготовили к новому сезону, их очистили от мусора и древесной щепы, прорыхлили землю и внесли удобрения.

https://ria.ru/20250421/moskva-2012584834.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы