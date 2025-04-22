https://ria.ru/20250422/sazhentsy-2012705651.html
Более 4,2 млн саженцев виолы украсят столичные цветники
Более 4,2 млн саженцев виолы украсят столичные цветники - РИА Новости, 22.04.2025
Более 4,2 млн саженцев виолы украсят столичные цветники
Специалисты комплекса городского хозяйства высадят этой весной более 4,2 миллиона саженцев виолы в Москве, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T12:29:00+03:00
2025-04-22T12:29:00+03:00
2025-04-22T12:29:00+03:00
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства высадят этой весной более 4,2 миллиона саженцев виолы в Москве, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков журналистам во вторник. "Виола традиционно появляется первой на клумбах, так как способна выдержать заморозки до минус 3 градусов. Запланирована высадка более 4,2 миллиона саженцев, к работам уже приступили", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что при выращивании растений в городских теплицах применяются современные технологии: автоматизированный посевной комплекс, системы подачи света, досветки и туманообразования, капельный полив. "Это позволяет создать особый микроклимат, вырастить сильные и здоровые растения, которые быстро адаптируются к сложным условиям городской среды. Дополнительно рассаду специально закаляют, чтобы цветы комфортно себя чувствовали при любой погоде", - рассказал заммэра. Он напомнил, что в рамках месячника по благоустройству, который традиционно проходит с 1 апреля, столичные цветники подготовили к новому сезону, их очистили от мусора и древесной щепы, прорыхлили землю и внесли удобрения.
https://ria.ru/20250421/moskva-2012584834.html
https://ria.ru/20250421/paskha-2012513028.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
Более 4,2 млн саженцев виолы украсят столичные цветники
Заммэра Москвы Бирюков: более 4,2 млн саженцев виолы украсят столичные цветники
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства высадят этой весной более 4,2 миллиона саженцев виолы в Москве, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков журналистам во вторник.
"Виола традиционно появляется первой на клумбах, так как способна выдержать заморозки до минус 3 градусов. Запланирована высадка более 4,2 миллиона саженцев, к работам уже приступили", - отметил Бирюков
.
Заместитель мэра подчеркнул, что при выращивании растений в городских теплицах применяются современные технологии: автоматизированный посевной комплекс, системы подачи света, досветки и туманообразования, капельный полив.
"Это позволяет создать особый микроклимат, вырастить сильные и здоровые растения, которые быстро адаптируются к сложным условиям городской среды. Дополнительно рассаду специально закаляют, чтобы цветы комфортно себя чувствовали при любой погоде", - рассказал заммэра.
Он напомнил, что в рамках месячника по благоустройству, который традиционно проходит с 1 апреля, столичные цветники подготовили к новому сезону, их очистили от мусора и древесной щепы, прорыхлили землю и внесли удобрения.