Рейтинг@Mail.ru
Более 4,2 млн саженцев виолы украсят столичные цветники - РИА Новости, 22.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
12:29 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/sazhentsy-2012705651.html
Более 4,2 млн саженцев виолы украсят столичные цветники
Более 4,2 млн саженцев виолы украсят столичные цветники - РИА Новости, 22.04.2025
Более 4,2 млн саженцев виолы украсят столичные цветники
Специалисты комплекса городского хозяйства высадят этой весной более 4,2 миллиона саженцев виолы в Москве, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T12:29:00+03:00
2025-04-22T12:29:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/19/1942326373_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_94e7dd012012b18c5637156908a42967.jpg
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства высадят этой весной более 4,2 миллиона саженцев виолы в Москве, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков журналистам во вторник. "Виола традиционно появляется первой на клумбах, так как способна выдержать заморозки до минус 3 градусов. Запланирована высадка более 4,2 миллиона саженцев, к работам уже приступили", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что при выращивании растений в городских теплицах применяются современные технологии: автоматизированный посевной комплекс, системы подачи света, досветки и туманообразования, капельный полив. "Это позволяет создать особый микроклимат, вырастить сильные и здоровые растения, которые быстро адаптируются к сложным условиям городской среды. Дополнительно рассаду специально закаляют, чтобы цветы комфортно себя чувствовали при любой погоде", - рассказал заммэра. Он напомнил, что в рамках месячника по благоустройству, который традиционно проходит с 1 апреля, столичные цветники подготовили к новому сезону, их очистили от мусора и древесной щепы, прорыхлили землю и внесли удобрения.
https://ria.ru/20250421/moskva-2012584834.html
https://ria.ru/20250421/paskha-2012513028.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/19/1942326373_195:0:2924:2047_1920x0_80_0_0_a21f4b5fa8946f58a523a26725ddd567.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
Более 4,2 млн саженцев виолы украсят столичные цветники

Заммэра Москвы Бирюков: более 4,2 млн саженцев виолы украсят столичные цветники

© РИА Новости / Павел БедняковСотрудники городской службы высаживают виолу
Сотрудники городской службы высаживают виолу - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Сотрудники городской службы высаживают виолу
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства высадят этой весной более 4,2 миллиона саженцев виолы в Москве, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков журналистам во вторник.
"Виола традиционно появляется первой на клумбах, так как способна выдержать заморозки до минус 3 градусов. Запланирована высадка более 4,2 миллиона саженцев, к работам уже приступили", - отметил Бирюков.
Мытье дороги в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Дороги и тротуары в Москве промыли со специальным шампунем
Вчера, 18:25
Заместитель мэра подчеркнул, что при выращивании растений в городских теплицах применяются современные технологии: автоматизированный посевной комплекс, системы подачи света, досветки и туманообразования, капельный полив.
"Это позволяет создать особый микроклимат, вырастить сильные и здоровые растения, которые быстро адаптируются к сложным условиям городской среды. Дополнительно рассаду специально закаляют, чтобы цветы комфортно себя чувствовали при любой погоде", - рассказал заммэра.
Он напомнил, что в рамках месячника по благоустройству, который традиционно проходит с 1 апреля, столичные цветники подготовили к новому сезону, их очистили от мусора и древесной щепы, прорыхлили землю и внесли удобрения.
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Пожарная безопасность пасхальных богослужений в Москве обеспечена
Вчера, 13:57
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала