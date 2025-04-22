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МВФ оценил последствия санкций против России - РИА Новости, 22.04.2025
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16:05 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/sanktsii-2012761919.html
МВФ оценил последствия санкций против России
МВФ оценил последствия санкций против России - РИА Новости, 22.04.2025
МВФ оценил последствия санкций против России
Наиболее жесткие санкции Запада против России, введенные в январе, не смогли привести к существенным нарушениям поставок нефти на мировой рынок, заявили в... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T16:05:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Наиболее жесткие санкции Запада против России, введенные в январе, не смогли привести к существенным нарушениям поставок нефти на мировой рынок, заявили в Международном валютном фонде (МВФ). "Наиболее жесткие санкции против России на сегодняшний день (введенные 10 января 2025 года) не нарушили существенно потоки нефти", - указано в опубликованном докладе организации. В фонде добавили, что российская нефть торговалась с дисконтом в 5-15 долларов за баррель к цене марки Brent. Кроме того, в фонде признали, что российская экономика показала более высокие темпы роста в 2024 году, чем ожидалось ранее, в результате чего МВФ также увеличил прогноз по росту ВВП РФ на 2025 год. США 10 января 2025 года ввели санкции против более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также свыше 180 судов. Санкции направлены на ограничение доступа Москвы к международным рынкам и сокращение доходов, получаемых от экспорта нефти и газа. В рамках пакета также были введены рестрикции против предприятий, связанных с добычей и переработкой энергоресурсов, а также судов, участвующих в их транспортировке. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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Россия, Москва, США, Владимир Путин, МВФ, В мире
МВФ оценил последствия санкций против России

МВФ: санкции против России не нарушили поставки нефти на мировой рынок

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМеждународный валютный фонд
Международный валютный фонд - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Наиболее жесткие санкции Запада против России, введенные в январе, не смогли привести к существенным нарушениям поставок нефти на мировой рынок, заявили в Международном валютном фонде (МВФ).
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"Наиболее жесткие санкции против России на сегодняшний день (введенные 10 января 2025 года) не нарушили существенно потоки нефти", - указано в опубликованном докладе организации. В фонде добавили, что российская нефть торговалась с дисконтом в 5-15 долларов за баррель к цене марки Brent.
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Кроме того, в фонде признали, что российская экономика показала более высокие темпы роста в 2024 году, чем ожидалось ранее, в результате чего МВФ также увеличил прогноз по росту ВВП РФ на 2025 год.
США 10 января 2025 года ввели санкции против более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также свыше 180 судов. Санкции направлены на ограничение доступа Москвы к международным рынкам и сокращение доходов, получаемых от экспорта нефти и газа. В рамках пакета также были введены рестрикции против предприятий, связанных с добычей и переработкой энергоресурсов, а также судов, участвующих в их транспортировке.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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