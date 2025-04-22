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Песков рассказал об отношениях России со странами Персидского залива - РИА Новости, 22.04.2025
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17:06 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/rossija-2012791545.html
Песков рассказал об отношениях России со странами Персидского залива
Песков рассказал об отношениях России со странами Персидского залива - РИА Новости, 22.04.2025
Песков рассказал об отношениях России со странами Персидского залива
Россия последовательно развивает отношения со странами Персидского залива и теми партнерами, кто заинтересован в диалоге, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T17:06:00+03:00
2025-04-22T17:06:00+03:00
россия
персидский залив
оман
дмитрий песков
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Россия последовательно развивает отношения со странами Персидского залива и теми партнерами, кто заинтересован в диалоге, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Россия развивает отношения со странами Персидского залива, с другими государствами. Президент Путин и российская сторона последовательно развивают отношения с теми странами, которые отвечают взаимностью, которые также настроены на развитие диалога", - сказал Песков "Известиям", комментируя ряд контактов Путина с лидерами стран арабского мира в последние дни. Путин во вторник провел переговоры с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом. На прошлой неделе в Москве состоялись переговоры российского президента с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани.
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россия
персидский залив
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россия, персидский залив, оман, дмитрий песков
Россия, Персидский залив, Оман, Дмитрий Песков
Песков рассказал об отношениях России со странами Персидского залива

Песков: Россия последовательно развивает отношения с странами Персидского залива

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Россия последовательно развивает отношения со странами Персидского залива и теми партнерами, кто заинтересован в диалоге, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Россия развивает отношения со странами Персидского залива, с другими государствами. Президент Путин и российская сторона последовательно развивают отношения с теми странами, которые отвечают взаимностью, которые также настроены на развитие диалога", - сказал Песков "Известиям", комментируя ряд контактов Путина с лидерами стран арабского мира в последние дни.
Путин во вторник провел переговоры с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом. На прошлой неделе в Москве состоялись переговоры российского президента с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани.
Встреча Путина с эмиром Катара - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
В Кремле проходят переговоры Путина и эмира Катара
17 апреля, 13:52
 
РоссияПерсидский заливОманДмитрий Песков
 
 
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