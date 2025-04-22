https://ria.ru/20250422/rossija-2012791545.html
Песков рассказал об отношениях России со странами Персидского залива
Песков рассказал об отношениях России со странами Персидского залива - РИА Новости, 22.04.2025
Песков рассказал об отношениях России со странами Персидского залива
Россия последовательно развивает отношения со странами Персидского залива и теми партнерами, кто заинтересован в диалоге, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T17:06:00+03:00
2025-04-22T17:06:00+03:00
2025-04-22T17:06:00+03:00
россия
персидский залив
оман
дмитрий песков
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Россия последовательно развивает отношения со странами Персидского залива и теми партнерами, кто заинтересован в диалоге, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Россия развивает отношения со странами Персидского залива, с другими государствами. Президент Путин и российская сторона последовательно развивают отношения с теми странами, которые отвечают взаимностью, которые также настроены на развитие диалога", - сказал Песков "Известиям", комментируя ряд контактов Путина с лидерами стран арабского мира в последние дни. Путин во вторник провел переговоры с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом. На прошлой неделе в Москве состоялись переговоры российского президента с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани.
https://ria.ru/20250417/peregovory-2011803938.html
россия
персидский залив
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, персидский залив, оман, дмитрий песков
Россия, Персидский залив, Оман, Дмитрий Песков
Песков рассказал об отношениях России со странами Персидского залива
Песков: Россия последовательно развивает отношения с странами Персидского залива