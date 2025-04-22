https://ria.ru/20250422/rossija-2012681541.html

Задержаны подозреваемые в хищении 200 миллионов рублей со счетов умерших

Задержаны подозреваемые в хищении 200 миллионов рублей со счетов умерших - РИА Новости, 22.04.2025

Задержаны подозреваемые в хищении 200 миллионов рублей со счетов умерших

Задержаны девять участников и предполагаемый организатор группировки, похитившей за 1,5 года более 200 миллионов рублей со счетов умерших граждан, сообщила... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T11:08:00+03:00

2025-04-22T11:08:00+03:00

2025-04-22T11:08:00+03:00

происшествия

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приморский край

брянская область

ирина волк

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Задержаны девять участников и предполагаемый организатор группировки, похитившей за 1,5 года более 200 миллионов рублей со счетов умерших граждан, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Криминальную схему дистанционного хищения денежных средств умерших граждан выявили и пресекли мои коллеги из УБК МВД России совместно со столичными оперативниками", - написала Волк в Telegram-канале. По ее данным, злоумышленники в течение полутора лет использовали криминальную схему по завладению сбережениями умерших людей. Они перевыпускали электронные сим-карты, получали доступ к дистанционному банковскому обслуживанию и похищали деньги со счетов. "В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий личности девяти подозреваемых были установлены. Они задержаны на территории Красноярского и Приморского краев, Саратовской, Брянской областей, республики Марий Эл, а также в городе Москве. Ими оказались жители разных регионов России в возрасте от 19 до 29 лет, а также 44-летний житель города Саратова, который является предполагаемым организатором преступной схемы. В настоящее время выявлено более 150 потенциальных эпизодов преступной деятельности подозреваемых на общую сумму причиненного материального ущерба свыше 200 миллионов рублей", - уточнила Волк. Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ (Кража). Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до десяти лет. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

https://ria.ru/20250418/khinshteyn-2012075107.html

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происшествия, россия, приморский край, брянская область, ирина волк