https://ria.ru/20250422/rosleshoz-2012771393.html

Рослесхоз назвал причину лесных пожаров в Забайкалье

Рослесхоз назвал причину лесных пожаров в Забайкалье - РИА Новости, 22.04.2025

Рослесхоз назвал причину лесных пожаров в Забайкалье

Все действующие сейчас лесные пожары в Забайкальском крае возникли из-за неосторожного обращения человека с огнем, заявили в пресс-службе Рослесхоза. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T16:16:00+03:00

2025-04-22T16:16:00+03:00

2025-04-22T16:16:00+03:00

происшествия

забайкальский край

ханты-мансийский автономный округ

иркутская область

алексей венглинский

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Все действующие сейчас лесные пожары в Забайкальском крае возникли из-за неосторожного обращения человека с огнем, заявили в пресс-службе Рослесхоза. С начала года на территории края зарегистрировано 295 очагов лесных пожаров на общей площади свыше 266 тысяч гектаров. Это значительно больше, чем за такой же период прошлого года из-за высокой температуры воздуха, сухой ветреной погоды на большей части Забайкалья. "Все лесные пожары в Забайкальском крае рукотворные. Наиболее горимые районы - это Чернышевский, Тунгокоченский, Читинский, Карымский и Сретенский", - говорится в сообщении. Уточняется, что помощь региону в тушении лесных пожаров сейчас оказывают 715 парашютистов и десантников из федеральной "Авиалесоохраны", а также из авиабаз Коми, Ханты-Мансийского автономного округа, Якутии, Бурятии и Иркутской области. "В крае сохраняется напряжённая лесопожарная обстановка. В регионе ведётся работа по стабилизации ситуации. Мы продолжаем усиливать группировку. В рамках мер экстренного реагирования мы направим в Забайкалье еще 12 человек из Красноярского авиаотделения", - приводятся в сообщении слова замглавы Рослесхоза Алексея Венглинского. По данным ведомства, в Забайкалье тушат 51 лесной пожар на площади 169,8 тысячи гектаров, к тушению привлечено 1 593 человека и 146 единиц техники.

https://ria.ru/20250420/pozhar-2012417930.html

https://ria.ru/20250414/mchs-2011199361.html

забайкальский край

ханты-мансийский автономный округ

иркутская область

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Варвара Скокшина

происшествия, забайкальский край, ханты-мансийский автономный округ, иркутская область, алексей венглинский, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)