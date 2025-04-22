Рослесхоз назвал причину лесных пожаров в Забайкалье
Рослесхоз: пожары в Забайкалье возникли из-за неосторожного обращения с огнем
Пожар. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Все действующие сейчас лесные пожары в Забайкальском крае возникли из-за неосторожного обращения человека с огнем, заявили в пресс-службе Рослесхоза.
С начала года на территории края зарегистрировано 295 очагов лесных пожаров на общей площади свыше 266 тысяч гектаров. Это значительно больше, чем за такой же период прошлого года из-за высокой температуры воздуха, сухой ветреной погоды на большей части Забайкалья.
Ландшафтный пожар на острове Городской в Астрахани локализовали
20 апреля, 21:22
"Все лесные пожары в Забайкальском крае рукотворные. Наиболее горимые районы - это Чернышевский, Тунгокоченский, Читинский, Карымский и Сретенский", - говорится в сообщении.
Уточняется, что помощь региону в тушении лесных пожаров сейчас оказывают 715 парашютистов и десантников из федеральной "Авиалесоохраны", а также из авиабаз Коми, Ханты-Мансийского автономного округа, Якутии, Бурятии и Иркутской области.
"В крае сохраняется напряжённая лесопожарная обстановка. В регионе ведётся работа по стабилизации ситуации. Мы продолжаем усиливать группировку. В рамках мер экстренного реагирования мы направим в Забайкалье еще 12 человек из Красноярского авиаотделения", - приводятся в сообщении слова замглавы Рослесхоза Алексея Венглинского.
По данным ведомства, в Забайкалье тушат 51 лесной пожар на площади 169,8 тысячи гектаров, к тушению привлечено 1 593 человека и 146 единиц техники.
Путин поручил МЧС своевременно реагировать на лесные пожары
14 апреля, 17:33