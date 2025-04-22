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Рослесхоз назвал причину лесных пожаров в Забайкалье - РИА Новости, 22.04.2025
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16:16 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/rosleshoz-2012771393.html
Рослесхоз назвал причину лесных пожаров в Забайкалье
Рослесхоз назвал причину лесных пожаров в Забайкалье - РИА Новости, 22.04.2025
Рослесхоз назвал причину лесных пожаров в Забайкалье
Все действующие сейчас лесные пожары в Забайкальском крае возникли из-за неосторожного обращения человека с огнем, заявили в пресс-службе Рослесхоза. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T16:16:00+03:00
2025-04-22T16:16:00+03:00
происшествия
забайкальский край
ханты-мансийский автономный округ
иркутская область
алексей венглинский
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Все действующие сейчас лесные пожары в Забайкальском крае возникли из-за неосторожного обращения человека с огнем, заявили в пресс-службе Рослесхоза. С начала года на территории края зарегистрировано 295 очагов лесных пожаров на общей площади свыше 266 тысяч гектаров. Это значительно больше, чем за такой же период прошлого года из-за высокой температуры воздуха, сухой ветреной погоды на большей части Забайкалья. "Все лесные пожары в Забайкальском крае рукотворные. Наиболее горимые районы - это Чернышевский, Тунгокоченский, Читинский, Карымский и Сретенский", - говорится в сообщении. Уточняется, что помощь региону в тушении лесных пожаров сейчас оказывают 715 парашютистов и десантников из федеральной "Авиалесоохраны", а также из авиабаз Коми, Ханты-Мансийского автономного округа, Якутии, Бурятии и Иркутской области. "В крае сохраняется напряжённая лесопожарная обстановка. В регионе ведётся работа по стабилизации ситуации. Мы продолжаем усиливать группировку. В рамках мер экстренного реагирования мы направим в Забайкалье еще 12 человек из Красноярского авиаотделения", - приводятся в сообщении слова замглавы Рослесхоза Алексея Венглинского. По данным ведомства, в Забайкалье тушат 51 лесной пожар на площади 169,8 тысячи гектаров, к тушению привлечено 1 593 человека и 146 единиц техники.
https://ria.ru/20250420/pozhar-2012417930.html
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забайкальский край
ханты-мансийский автономный округ
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происшествия, забайкальский край, ханты-мансийский автономный округ, иркутская область, алексей венглинский, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
Происшествия, Забайкальский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Иркутская область, Алексей Венглинский, Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)
Рослесхоз назвал причину лесных пожаров в Забайкалье

Рослесхоз: пожары в Забайкалье возникли из-за неосторожного обращения с огнем

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПожар
Пожар - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Все действующие сейчас лесные пожары в Забайкальском крае возникли из-за неосторожного обращения человека с огнем, заявили в пресс-службе Рослесхоза.
С начала года на территории края зарегистрировано 295 очагов лесных пожаров на общей площади свыше 266 тысяч гектаров. Это значительно больше, чем за такой же период прошлого года из-за высокой температуры воздуха, сухой ветреной погоды на большей части Забайкалья.
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"Все лесные пожары в Забайкальском крае рукотворные. Наиболее горимые районы - это Чернышевский, Тунгокоченский, Читинский, Карымский и Сретенский", - говорится в сообщении.
Уточняется, что помощь региону в тушении лесных пожаров сейчас оказывают 715 парашютистов и десантников из федеральной "Авиалесоохраны", а также из авиабаз Коми, Ханты-Мансийского автономного округа, Якутии, Бурятии и Иркутской области.
"В крае сохраняется напряжённая лесопожарная обстановка. В регионе ведётся работа по стабилизации ситуации. Мы продолжаем усиливать группировку. В рамках мер экстренного реагирования мы направим в Забайкалье еще 12 человек из Красноярского авиаотделения", - приводятся в сообщении слова замглавы Рослесхоза Алексея Венглинского.
По данным ведомства, в Забайкалье тушат 51 лесной пожар на площади 169,8 тысячи гектаров, к тушению привлечено 1 593 человека и 146 единиц техники.
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ПроисшествияЗабайкальский крайХанты-Мансийский автономный округИркутская областьАлексей ВенглинскийФедеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)
 
 
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