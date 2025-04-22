https://ria.ru/20250422/roskongress-2012679080.html

"Росконгресс" сообщил, что не устанавливает цены в гостиницах на ПМЭФ

"Росконгресс" сообщил, что не устанавливает цены в гостиницах на ПМЭФ - РИА Новости, 22.04.2025

"Росконгресс" сообщил, что не устанавливает цены в гостиницах на ПМЭФ

Фонд "Росконгресс" не устанавливает и не регулирует цены на размещение в гостиницах Санкт-Петербурга, а также не занимается непосредственно размещением гостей... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T10:56:00+03:00

2025-04-22T10:56:00+03:00

2025-04-22T10:58:00+03:00

санкт-петербург

фонд "росконгресс"

пмэф

экономика

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Фонд "Росконгресс" не устанавливает и не регулирует цены на размещение в гостиницах Санкт-Петербурга, а также не занимается непосредственно размещением гостей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда. Как ранее стало известно агентству, проживание в гостиницах Петербурга в дни ПМЭФ в самом дешевом варианте будет стоить 8,9 тысячи рублей за ночь, а в самом дорогом - 1,114 миллиона рублей. "Фонд "Росконгресс" не устанавливает и не регулирует цены на размещение в гостиницах Санкт-Петербурга, а также не занимается непосредственно размещением", - сообщили в пресс-службе. В пресс-службе уточнили, что фонд осуществляет исключительно организационное сопровождение участников и гостей форума, включая возможность воспользоваться официальным сервисом бронирования, где представлены предложения отелей в разных ценовых категориях. "Все условия, включая стоимость проживания, определяются непосредственно самими гостиницами. Всегда есть сложности с размещением и "Росконгресс" заранее договаривается с гостиницами о лимитах бронирования, в том числе для решения вопросов в экстренных случаях", - уточнили в пресс-службе. ПМЭФ пройдет 18-21 июня в Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20250422/pmef-2012635485.html

https://ria.ru/20250416/pmef-2011486415.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

санкт-петербург, фонд "росконгресс", пмэф, экономика