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"Росконгресс" сообщил, что не устанавливает цены в гостиницах на ПМЭФ - РИА Новости, 22.04.2025
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10:56 22.04.2025 (обновлено: 10:58 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/roskongress-2012679080.html
"Росконгресс" сообщил, что не устанавливает цены в гостиницах на ПМЭФ
"Росконгресс" сообщил, что не устанавливает цены в гостиницах на ПМЭФ - РИА Новости, 22.04.2025
"Росконгресс" сообщил, что не устанавливает цены в гостиницах на ПМЭФ
Фонд "Росконгресс" не устанавливает и не регулирует цены на размещение в гостиницах Санкт-Петербурга, а также не занимается непосредственно размещением гостей... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T10:56:00+03:00
2025-04-22T10:58:00+03:00
санкт-петербург
фонд "росконгресс"
пмэф
экономика
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Фонд "Росконгресс" не устанавливает и не регулирует цены на размещение в гостиницах Санкт-Петербурга, а также не занимается непосредственно размещением гостей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда. Как ранее стало известно агентству, проживание в гостиницах Петербурга в дни ПМЭФ в самом дешевом варианте будет стоить 8,9 тысячи рублей за ночь, а в самом дорогом - 1,114 миллиона рублей. "Фонд "Росконгресс" не устанавливает и не регулирует цены на размещение в гостиницах Санкт-Петербурга, а также не занимается непосредственно размещением", - сообщили в пресс-службе. В пресс-службе уточнили, что фонд осуществляет исключительно организационное сопровождение участников и гостей форума, включая возможность воспользоваться официальным сервисом бронирования, где представлены предложения отелей в разных ценовых категориях. "Все условия, включая стоимость проживания, определяются непосредственно самими гостиницами. Всегда есть сложности с размещением и "Росконгресс" заранее договаривается с гостиницами о лимитах бронирования, в том числе для решения вопросов в экстренных случаях", - уточнили в пресс-службе. ПМЭФ пройдет 18-21 июня в Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20250422/pmef-2012635485.html
https://ria.ru/20250416/pmef-2011486415.html
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санкт-петербург, фонд "росконгресс", пмэф, экономика
Санкт-Петербург, Фонд "Росконгресс", ПМЭФ, Экономика
"Росконгресс" сообщил, что не устанавливает цены в гостиницах на ПМЭФ

"Росконгресс" заявил, что не регулирует цены в гостиницах на ПМЭФ в Петербурге

© Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© Фотохост-агентство
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Фонд "Росконгресс" не устанавливает и не регулирует цены на размещение в гостиницах Санкт-Петербурга, а также не занимается непосредственно размещением гостей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда.
Как ранее стало известно агентству, проживание в гостиницах Петербурга в дни ПМЭФ в самом дешевом варианте будет стоить 8,9 тысячи рублей за ночь, а в самом дорогом - 1,114 миллиона рублей.
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"Фонд "Росконгресс" не устанавливает и не регулирует цены на размещение в гостиницах Санкт-Петербурга, а также не занимается непосредственно размещением", - сообщили в пресс-службе.
В пресс-службе уточнили, что фонд осуществляет исключительно организационное сопровождение участников и гостей форума, включая возможность воспользоваться официальным сервисом бронирования, где представлены предложения отелей в разных ценовых категориях.
"Все условия, включая стоимость проживания, определяются непосредственно самими гостиницами. Всегда есть сложности с размещением и "Росконгресс" заранее договаривается с гостиницами о лимитах бронирования, в том числе для решения вопросов в экстренных случаях", - уточнили в пресс-службе.
ПМЭФ пройдет 18-21 июня в Санкт-Петербурге.
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