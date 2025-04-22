https://ria.ru/20250422/renwex-2025-2012783096.html

Новые технологии возобновляемой энергетики представили в "Экспоцентре"

Новые технологии возобновляемой энергетики представили в "Экспоцентре" - РИА Новости, 22.04.2025

Новые технологии возобновляемой энергетики представили в "Экспоцентре"

В "Экспоцентре" открылась 6-я Международная выставка и форум RENWEX-2025 – "Энергосбережение, зеленая энергетика и электротранспорт", передает корреспондент РИА РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T16:35:00+03:00

2025-04-22T16:35:00+03:00

2025-04-22T16:35:00+03:00

энергетика

экспоцентр

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. В "Экспоцентре" открылась 6-я Международная выставка и форум RENWEX-2025 – "Энергосбережение, зеленая энергетика и электротранспорт", передает корреспондент РИА Новости. В этом году в выставке участвуют около 100 компаний из пяти стран: России, Турции, Китая, Испании и Индии. Площадь экспозиции составила 2,6 тысячи квадратных метров. Организатором выставки выступило АО "Экспоцентр" при поддержке министерства энергетики РФ, министерства промышленности и торговли РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей, ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ), ассоциации малой энергетики и Национального агентства по энергосбережению и возобновляемым источникам энергии (НАЭВИ) под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ. Директор департамента машиностроения для топливно-энергетического комплекса Минпромторга РФ Михаил Кузнецов на церемонии открытия отметил, что многие стратегические инициативы, технологические направления, представленные на выставке, стали частью национальных проектов. Он отметил, что генерация электроэнергии из возобновляемых источников нашла отражение в федеральном проекте в рамках национальной цели "Техническое лидерство". Также он обратил внимание на большое количество представленных на выставке зарядных станций для электротранспорта, расширение сети которых также получило отражение в национальной цели. В приветственном слове заместителя министра энергетики РФ Петра Конюшенко, которое зачитал директор департамента развития электроэнергетики Минэнергетики России Андрей Максимов, говорится о важности дискуссий о различных аспектах возобновляемой энергетики, в том числе о ее роли в энергосистемах будущего, по широкому кругу вопросов о зарядной инфраструктуре и накопителях энергии, а также о внедрении инновационных решений с целью повышения энергоэффективности. "Итоги таких обсуждений мы постараемся максимально использовать в нашей работе, потому что вопросы низкоуглеродной энергетики, интеграции систем накопления энергии в рыночную модель электроэнергетики, функционирование зарядной инфраструктуры входят в число тех приоритетных тем, по которым мы ведем работу в области совершенствования отраслевого регулирования", – отмечено в приветственном слове заместителя министра. Директор АРВЭ Алексей Жихарев обозначил максимальную актуальность тем, которые обсуждаются в рамках деловой программы выставки, на фоне преобразований в энергосистеме России и других стран, когда технологии энергоперехода начинают играть все более важную роль. "Эта площадка является отличной основой для эффективной дискуссии между органами власти, участниками рынка, промышленными предприятиями, которые нацелены на развитие энергетики и в нашей стране, и за рубежом", – подчеркнул Жихарев. Спикер особо отметил широкое международное представительство на выставке и в рамках деловой программы. "RENWEX за годы своего проведения стал ведущей площадкой в России для демонстрации достижений в области возобновляемой энергетики, электротранспорта и зарядной инфраструктуры. Сегодня проект объединяет ключевых игроков рынка, представителей органов власти, ученых и разработчиков — всех, кто формирует облик энергетики будущего", – констатировал заместитель генерального директора АО "Экспоцентр" Сергей Селиванов. Спикер особо отметил тот факт, что, помимо общепризнанных лидеров отрасли, в работе выставки принимают участие молодые компании, внедряющие инновационные решения. "Хочу отметить рост интереса к зарядной инфраструктуре — этот сегмент становится одним из ключевых для устойчивого развития транспорта и городской среды. В центре внимания также малые энергосистемы, микрогенерация, оборудование и технологии для солнечной, ветро- и гидроэнергетики, в том числе интеллектуальные решения для труднодоступных регионов", – сообщил Селиванов. В деловой программе форума запланированы стратегические сессии, панельные дискуссии, круглые столы и презентации. Они охватят различные актуальные вопросы: от устойчивого энергоперехода и международного сотрудничества до локализации технологий, развития электромобильности, систем накопления энергии и энергоснабжения в удаленных регионах. "Сегодня, в первый день форума, внимание будет сосредоточено на развитии зеленой энергетики и международных партнерствах. Завтра мы обсудим перспективы электротранспорта, а заключительный день посвятим энергосбережению, микрогенерации и новым технологическим решениям", – рассказал Селиванов. Выставка RENWEX-2025 – "Энергосбережение, зеленая энергетика и электротранспорт" будет работать до 24 апреля.

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энергетика, экспоцентр