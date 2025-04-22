Жителей 18 домов в ВАО расселили в рамках реновации
Жители 18 домов в ВАО переехали в новое жилье по программе реновации
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПресс-служба департамента градостроительной политики
© Фотохост-агентство РИА Новости
Пресс-служба департамента градостроительной политики. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. С начала текущего года жители 18 домов, расположенных в Восточном административном округе Москвы, были расселены по программе реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
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"С начала 2025 года на востоке столицы расселили 18 домов старого жилого фонда в семи районах округа. Из них по четыре – в Новогирееве и Гольянове, по три – в районах Перово и Измайлово. Два дома расселены в Богородском и еще по одному дому расселили в районах Восточное и Северное Измайлово", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Всего в ВАО планируется расселить жителей более 1 тысячи домов. Около 210 тысяч человек переедут в новые квартиры. При этом старые дома снесут, а на их месте построят новые ЖК.
Программа реновации длится в Москве с 2017 года. Она подразумевает расселение более 5 тысяч домов и около миллиона человек.