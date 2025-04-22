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Жителей 18 домов в ВАО расселили в рамках реновации - РИА Новости, 22.04.2025
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08:55 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/renovatsiya-2012629845.html
Жителей 18 домов в ВАО расселили в рамках реновации
Жителей 18 домов в ВАО расселили в рамках реновации - РИА Новости, 22.04.2025
Жителей 18 домов в ВАО расселили в рамках реновации
С начала текущего года жители 18 домов, расположенных в Восточном административном округе Москвы, были расселены по программе реновации, рассказал министр... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T08:55:00+03:00
2025-04-22T08:55:00+03:00
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. С начала текущего года жители 18 домов, расположенных в Восточном административном округе Москвы, были расселены по программе реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."С начала 2025 года на востоке столицы расселили 18 домов старого жилого фонда в семи районах округа. Из них по четыре – в Новогирееве и Гольянове, по три – в районах Перово и Измайлово. Два дома расселены в Богородском и еще по одному дому расселили в районах Восточное и Северное Измайлово", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Всего в ВАО планируется расселить жителей более 1 тысячи домов. Около 210 тысяч человек переедут в новые квартиры. При этом старые дома снесут, а на их месте построят новые ЖК.Программа реновации длится в Москве с 2017 года. Она подразумевает расселение более 5 тысяч домов и около миллиона человек.
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москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Жителей 18 домов в ВАО расселили в рамках реновации

Жители 18 домов в ВАО переехали в новое жилье по программе реновации

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПресс-служба департамента градостроительной политики
Пресс-служба департамента градостроительной политики - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Пресс-служба департамента градостроительной политики. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. С начала текущего года жители 18 домов, расположенных в Восточном административном округе Москвы, были расселены по программе реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
«
"С начала 2025 года на востоке столицы расселили 18 домов старого жилого фонда в семи районах округа. Из них по четыре – в Новогирееве и Гольянове, по три – в районах Перово и Измайлово. Два дома расселены в Богородском и еще по одному дому расселили в районах Восточное и Северное Измайлово", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Всего в ВАО планируется расселить жителей более 1 тысячи домов. Около 210 тысяч человек переедут в новые квартиры. При этом старые дома снесут, а на их месте построят новые ЖК.
Программа реновации длится в Москве с 2017 года. Она подразумевает расселение более 5 тысяч домов и около миллиона человек.
 
МоскваВладислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
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