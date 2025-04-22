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Музыка Рахманинова 3-й год подряд стала самой любимой у британцев - РИА Новости, 22.04.2025
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Культура
 
03:11 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/rakhmaninov-2012637015.html
Музыка Рахманинова 3-й год подряд стала самой любимой у британцев
Музыка Рахманинова 3-й год подряд стала самой любимой у британцев - РИА Новости, 22.04.2025
Музыка Рахманинова 3-й год подряд стала самой любимой у британцев
Концерт для фортепиано с оркестром №2 русского композитора Сергея Рахманинова третий год подряд становится самым любимым произведением классической музыки у... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T03:11:00+03:00
2025-04-22T03:11:00+03:00
культура
сергей рахманинов
дмитрий шостакович
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Концерт для фортепиано с оркестром №2 русского композитора Сергея Рахманинова третий год подряд становится самым любимым произведением классической музыки у британцев, сообщает британская радиостанция Classic FM, посвященная классической музыке. "Концерт для фортепиано с оркестром №2 Рахманинова продолжает пленять сердца, занимая верхнюю строчку (ежегодного музыкального чарта - ред.) третий год подряд и одиннадцатый раз за все время", - говорится в публикации на сайте радиостанции. Согласно сообщению, в этом году музыкальный чарт под названием Classic FM Hall of Fame ("Зал славы") проводился в 30-й раз, всего было собрано почти 90 тысяч голосов. Кроме того, шестое место чарта также занял Концерт для фортепиано с оркестром №2, но уже советского композитора - Дмитрия Шостаковича.
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сергей рахманинов, дмитрий шостакович
Культура, Сергей Рахманинов, Дмитрий Шостакович
Музыка Рахманинова 3-й год подряд стала самой любимой у британцев

Classic FM: музыка Рахманинова 3-й год подряд стала самой любимой у британцев

© Фото : Public domainКомпозитор Сергей Рахманинов. 1915 год
Композитор Сергей Рахманинов. 1915 год - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© Фото : Public domain
Композитор Сергей Рахманинов. 1915 год. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Концерт для фортепиано с оркестром №2 русского композитора Сергея Рахманинова третий год подряд становится самым любимым произведением классической музыки у британцев, сообщает британская радиостанция Classic FM, посвященная классической музыке.
"Концерт для фортепиано с оркестром №2 Рахманинова продолжает пленять сердца, занимая верхнюю строчку (ежегодного музыкального чарта - ред.) третий год подряд и одиннадцатый раз за все время", - говорится в публикации на сайте радиостанции.
Согласно сообщению, в этом году музыкальный чарт под названием Classic FM Hall of Fame ("Зал славы") проводился в 30-й раз, всего было собрано почти 90 тысяч голосов.
Кроме того, шестое место чарта также занял Концерт для фортепиано с оркестром №2, но уже советского композитора - Дмитрия Шостаковича.
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КультураСергей РахманиновДмитрий Шостакович
 
 
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