https://ria.ru/20250422/putin-2012814592.html

Путин оценил союзнические отношения между Россией и Сербией

Путин оценил союзнические отношения между Россией и Сербией - РИА Новости, 22.04.2025

Путин оценил союзнические отношения между Россией и Сербией

Союзнические отношения между РФ и Сербией самые теплые и самые близкие, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T18:27:00+03:00

2025-04-22T18:27:00+03:00

2025-04-22T18:40:00+03:00

россия

сербия

владимир путин

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Союзнические отношения между РФ и Сербией самые теплые и самые близкие, заявил президент России Владимир Путин.Путин во вторник встретился в Кремле с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Сербским Порфирием."(Народы РФ и Сербии - ред.) традиционно поддерживают самые тёплые, самые близкие, самые доверительные союзнические отношения", - сказал Путин на встрече.

https://ria.ru/20250422/putin-2012815138.html

россия

сербия

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Наталья Макарова

россия, сербия, владимир путин