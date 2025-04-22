https://ria.ru/20250422/putin-2012814592.html
Путин оценил союзнические отношения между Россией и Сербией
Путин оценил союзнические отношения между Россией и Сербией - РИА Новости, 22.04.2025
Путин оценил союзнические отношения между Россией и Сербией
Союзнические отношения между РФ и Сербией самые теплые и самые близкие, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T18:27:00+03:00
2025-04-22T18:27:00+03:00
2025-04-22T18:40:00+03:00
россия
сербия
владимир путин
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Союзнические отношения между РФ и Сербией самые теплые и самые близкие, заявил президент России Владимир Путин.Путин во вторник встретился в Кремле с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Сербским Порфирием."(Народы РФ и Сербии - ред.) традиционно поддерживают самые тёплые, самые близкие, самые доверительные союзнические отношения", - сказал Путин на встрече.
https://ria.ru/20250422/putin-2012815138.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сербия, владимир путин
Россия, Сербия, Владимир Путин
Путин оценил союзнические отношения между Россией и Сербией
Путин: союзнические отношения между Россией и Сербией самые теплые и близкие