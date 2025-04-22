По России на поезде. Появились новые железнодорожные маршруты
"РЖД Тур": самые популярные круизы на поезде летом — в Карелию и на Кавказ
© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкПрезентация нового одноэтажного купейного вагона дальнего следования
Презентация нового одноэтажного купейного вагона дальнего следования
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости, Мария Селиванова. Ночь в поезде, новый город, опять сон в поезде, а утром — еще одна экскурсия. Такой формат отпуска все чаще выбирают туристы. Каждый год расширяется маршрутная сеть, появляются новые направления, где путешественники могут сочетать комфорт купе и активные перемещения на большие расстояния. Самые популярные летние круизы, цены на них и новинки сезона — в материале РИА Новости.
Новые маршруты
В этом году компании открывают несколько новых железнодорожных маршрутов. Так, в апреле и октябре туристы отправятся в "Волжский вояж" для знакомства с Чебоксарами, Йошкар-Олой и Нижним Новгородом, говорят в Федеральной пассажирской компании (ФПК). Путешественники побывают на чувашской свадьбе, попробуют национальные марийские блюда и увидят Нижегородский кремль.
© Getty Images / Mariia SkovpenДевушка в вагоне поезда
© Getty Images / Mariia Skovpen
Девушка в вагоне поезда
В апреле и ноябре можно прикоснуться к главным святыням Мурома, Дивеево и Арзамаса в круизе "В Дивеево". А программа "Вдоль Оки" обещает погружение в историю, культуру и атмосферу Нижнего Новгорода и Мурома. Путешествие запланировано на май, уточняют в пресс-службе туроператора "РЖД Тур".
© Getty Images / Maksim GorobchenkoСтаканы с чаем в вагоне поезда
© Getty Images / Maksim Gorobchenko
Стаканы с чаем в вагоне поезда
Еще одна премьера состоится 11 июня: из столицы в первый рейс отправится турпоезд "Псковские каникулы". В программе — визит в Великие Луки и Псков. Также в этом году планируется организовать турпоезд "Гастротур". Его маршрут пройдет из Москвы через Майкоп в Краснодар и Таганрог.
Карелия и Кавказ — самые популярные направления
"Самые популярные направления — Кавказ, Карелия, Золотое кольцо", — перечисляет Ксения Андрианкова, руководитель сервиса бронирования путешествий "Турслет", который входит в "Слетать.ру".
© Getty Images / Ilya Ryzhakov Горный парк "Рускеала"
© Getty Images / Ilya Ryzhakov
Горный парк "Рускеала"
Карелия круглый год в топе спроса, подтверждают в "РЖД Тур": "Это круизы "В Карелию", тур выходного дня "Карельская сага", комбинированный автобусно-железнодорожный однодневный тур "В "Рускеалу" на ретропоезде за один день из Санкт-Петербурга".
Стоимость: тур на выходные — от 27 тысяч рублей, на четыре дня — от 50 тысяч (все цены — на персону).
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПряник с логотипом обновленного туристического поезда "Жемчужина Кавказа" на Казанском вокзале в Москве
Пряник с логотипом обновленного туристического поезда "Жемчужина Кавказа" на Казанском вокзале в Москве
У ФПК самый востребованный тур из Москвы — "Жемчужина Кавказа", первый поезд отправится 26 апреля. Туристы познакомятся с Майкопом, Владикавказом, Грозным, Дербентом и Нальчиком.
Стоимость: от 45 тысяч рублей за неделю.
В этом году к путешествию смогут присоединиться пассажиры из Ростова-на-Дону. Впервые состав сделает остановку в Воронеже. Кроме того, теперь экскурсии в городах можно организовать для мини-групп от одного до четырех пассажиров и посетить необычные локации. Это важно для тех, кто путешествует не впервые, отметили в ФПК.
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПроводница обновленного туристического поезда "Жемчужина Кавказа" на Казанском вокзале в Москве
Проводница обновленного туристического поезда "Жемчужина Кавказа" на Казанском вокзале в Москве
Также в этом году 8 мая круиз "Жемчужина Кавказа" отправится в рейс из Тюмени. К поездке смогут присоединиться пассажиры из Екатеринбурга, Челябинска и Самары.
Тур на День Победы
Традиционно в мае в Волгоград запланирован круиз "Ко Дню Победы". В программе — посещение Мамаева кургана и Музея-панорамы "Сталинградская битва". Интерес к поездке высок, поэтому железнодорожные составы по этому маршруту отправятся дважды — 1 и 7 мая, рассказали в "РЖД Тур".
Стоимость: от 36,5 тысячи рублей за трехдневный тур.
Поезд прибывает в Волгоград
Еще один маршрут "под даты" — "В долину лотосов". Гости смогут отправиться в тур в августе: будут купаться в соленом озере Баскунчак и есть арбузы в Астрахани.
Стоимость: от 75 тысяч рублей за тур на пять дней.
На поезде — за границу
В международное путешествие можно отправиться на турпоезде "Белорусский вояж".
© Getty Images / bruevМинск
© Getty Images / bruev
Минск
Программа пользуется популярностью — пассажиры ездят по маршруту четвертый год и посещают Минск, а также Брест или Гродно, отмечают в "РЖД Тур".
Стоимость: от 47 тысяч рублей.
Города Золотого кольца и визит на Волгу
Весной и летом будет курсировать туристический поезд "По Золотому кольцу". В этом сезоне он сделает остановки в Ярославле и Владимире, некоторые группы также смогут посетить Кострому, Иваново или Муром, рассказывают в ФПК.
Стоимость: от 38 тысяч рублей.
© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкПассажирка в купе первого туристического поезда
Пассажирка в купе первого туристического поезда
В круизе "Русский Север" туристы едут в Великий Устюг, Архангельск, Беломорск, Мурманск, Петрозаводск, Сортавалу и Выборг. Первые составы отправятся в мае.
Стоимость: от 111 тысяч рублей за неделю.
Летом также можно будет устроить себе "Жигулевские выходные" с посещением Сызрани, Тольятти и Самары, а 1 мая поехать в круиз "Две губернии" — из столицы в Липецк и Воронеж.
Стоимость: от 22 тысяч рублей за три дня.
© Getty Images / NataliaNaberezhnaiaКазанский кремль
© Getty Images / NataliaNaberezhnaia
Казанский кремль
Интерес к Поволжью стабилен уже несколько лет, говорят эксперты. В круизе "Яркие выходные в Приволжье" гости знакомятся с Йошкар-Олой и Казанью, традициями и кухней Марий Эл и Татарстана. В "РЖД Тур" рекомендуют обратить внимание на туры "Сказы Поволжья", а также короткие поездки на выходные "Вкусно едем — Бик Темле!" и "Вкусно едем. ВкусноЙошка!".
Стоимость: от 44,5 тысячи рублей за три дня.
Каникулы в Сибири
Железнодорожный тур "В Сибирь" уже четвертый год позволяет путешественникам увидеть Тюмень, Тобольск и Пермь. Ближайший рейс — 10 апреля.
Стоимость: от 99 тысяч рублей на неделю.
© Getty Images / Alexey EmelyanovЖенщина в вагоне поезда
© Getty Images / Alexey Emelyanov
Женщина в вагоне поезда
Круиз "Два Алтая" предусматривает посещение Алтайского края и Горного Алтая. Отправление из Новосибирска, в пути туристы знакомятся с Бийском, Белокурихой, увидят Чуйский тракт, Гейзерное озеро, Марсианские горы и попадут на гастрошоу, отметили в "Слетать.ру".
Стоимость: за пятидневную поездку — от 47 тысяч рублей.
© Getty Images / can400Поезд едет вдоль озера Байкал
© Getty Images / can400
Поезд едет вдоль озера Байкал
На изучение окрестностей самого глубокого озера мира уйдет полторы недели. В программе круиза "Все грани Байкала" — главные достопримечательности Иркутской области и Бурятии, Листвянка, Ольхон, Иволгинский дацан и поездка по Кругобайкальской железной дороге.
Стоимость: от 149 тысяч рублей за 11 дней.
Выбери формат круиза
"Железнодорожными круизами, как правило, интересуются путешественники, которые хотят получить новый опыт, или те, кто ищет альтернативу автобусным турам", — говорит Ксения Андрианкова.
© Getty Images / Serjio74Ретропоезд
© Getty Images / Serjio74
Ретропоезд
Число поклонников такого отдыха постоянно увеличивается: летом 2023-го их было 55 тысяч, в прошлом году — уже 67 тысяч, рассказали в ФПК.
Можно поехать на выходные либо на неделю, переночевать в купе или отправиться в отель, выбрать туристический поезд или организовать путешествие в регулярных, объясняют в "РЖД Тур". В городах — длительные остановки для экскурсий и развлекательных программ.
Вагоны современные — с кондиционерами, биотуалетами, душевыми, розетками для зарядки мобильных устройств. Как правило, в стоимость тура включены проезд, экскурсии и питание.