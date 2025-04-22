https://ria.ru/20250422/pozhar-2012834226.html
Очаги возгорания в Киржачском районе определят с помощью квадрокоптеров
Очаги возгорания в Киржачском районе определят с помощью квадрокоптеров - РИА Новости, 22.04.2025
Очаги возгорания в Киржачском районе определят с помощью квадрокоптеров
Принято решение о запуске квадрокоптеров в эпицентре ЧС в Киржачском районе Владимирской области для определения очагов возгорания с воздуха, сообщила глава... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T19:56:00+03:00
2025-04-22T19:56:00+03:00
2025-04-22T20:09:00+03:00
киржачский район
владимирская область
взрыв в воинской части во владимирской области
происшествия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Принято решение о запуске квадрокоптеров в эпицентре ЧС в Киржачском районе Владимирской области для определения очагов возгорания с воздуха, сообщила глава района Елена Карпова."По итогам заседания комиссии по чрезвычайной ситуации принято решение о запуске специальных квадрокоптеров в эпицентре ЧС для исследования ситуации с воздуха и определения очагов возгорания для работы специалистов. Просим иметь это в виду и сохранять спокойствие", - написала Карпова в своем Telegram-канале.Как сообщило Минобороны РФ, во вторник в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. По предварительной информации, пострадавших нет, причина возгорания - нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами.
https://ria.ru/20250422/volontery-2012833236.html
киржачский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киржачский район, владимирская область, взрыв в воинской части во владимирской области, происшествия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Киржачский район, Владимирская область, Взрыв в воинской части во Владимирской области, Происшествия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Очаги возгорания в Киржачском районе определят с помощью квадрокоптеров
Очаги возгорание в зоне ЧС под Владимиром определят с помощью квадрокоптеров