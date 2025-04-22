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В Московском районе Петербурга загорелся склад - РИА Новости, 22.04.2025
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18:20 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/pozhar-2012812343.html
В Московском районе Петербурга загорелся склад
В Московском районе Петербурга загорелся склад - РИА Новости, 22.04.2025
В Московском районе Петербурга загорелся склад
Здание склада загорелось на площади порядка 500 квадратных метров в Московском районе Санкт-Петербурга, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T18:20:00+03:00
2025-04-22T18:20:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Здание склада загорелось на площади порядка 500 квадратных метров в Московском районе Санкт-Петербурга, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Поступило сообщение о пожаре по адресу: город Санкт-Петербург, Московский район, Дизельный проезд, дом 23, корпус 3", - говорится в сообщении. Уточняется, что происходит горение в одноэтажном здании склада на площади 500 квадратных метров.
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происшествия, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Московском районе Петербурга загорелся склад

В Петербурге загорелось здание склада на площади 500 квадратных метров

© РИА НовостиТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости
Тушение пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Здание склада загорелось на площади порядка 500 квадратных метров в Московском районе Санкт-Петербурга, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
«
"Поступило сообщение о пожаре по адресу: город Санкт-Петербург, Московский район, Дизельный проезд, дом 23, корпус 3", - говорится в сообщении.
Уточняется, что происходит горение в одноэтажном здании склада на площади 500 квадратных метров.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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