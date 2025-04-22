https://ria.ru/20250422/pozhar-2012812343.html

В Московском районе Петербурга загорелся склад

В Московском районе Петербурга загорелся склад - РИА Новости, 22.04.2025

В Московском районе Петербурга загорелся склад

Здание склада загорелось на площади порядка 500 квадратных метров в Московском районе Санкт-Петербурга, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T18:20:00+03:00

2025-04-22T18:20:00+03:00

2025-04-22T18:20:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Здание склада загорелось на площади порядка 500 квадратных метров в Московском районе Санкт-Петербурга, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Поступило сообщение о пожаре по адресу: город Санкт-Петербург, Московский район, Дизельный проезд, дом 23, корпус 3", - говорится в сообщении. Уточняется, что происходит горение в одноэтажном здании склада на площади 500 квадратных метров.

https://ria.ru/20250209/pozhar-1998303403.html

санкт-петербург

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

происшествия, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)