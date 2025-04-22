https://ria.ru/20250422/pozhar-2012812343.html
В Московском районе Петербурга загорелся склад
В Московском районе Петербурга загорелся склад - РИА Новости, 22.04.2025
В Московском районе Петербурга загорелся склад
Здание склада загорелось на площади порядка 500 квадратных метров в Московском районе Санкт-Петербурга, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T18:20:00+03:00
2025-04-22T18:20:00+03:00
2025-04-22T18:20:00+03:00
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Здание склада загорелось на площади порядка 500 квадратных метров в Московском районе Санкт-Петербурга, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Поступило сообщение о пожаре по адресу: город Санкт-Петербург, Московский район, Дизельный проезд, дом 23, корпус 3", - говорится в сообщении. Уточняется, что происходит горение в одноэтажном здании склада на площади 500 квадратных метров.
https://ria.ru/20250209/pozhar-1998303403.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Московском районе Петербурга загорелся склад
В Петербурге загорелось здание склада на площади 500 квадратных метров