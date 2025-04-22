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В Приморье загорелся склад со стройматериалами - РИА Новости, 22.04.2025
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05:18 22.04.2025 (обновлено: 09:58 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/pozhar-2012641859.html
В Приморье загорелся склад со стройматериалами
В Приморье загорелся склад со стройматериалами - РИА Новости, 22.04.2025
В Приморье загорелся склад со стройматериалами
Пожарные тушат в посёлке Соловей Ключ в Приморье возгорание на двух складах со строительными материалами, огонь охватил 500 квадратных метров, сообщает... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T05:18:00+03:00
2025-04-22T09:58:00+03:00
происшествия
надеждинский район
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 22 апр - РИА Новости. Пожарные тушат в посёлке Соловей Ключ в Приморье возгорание на двух складах со строительными материалами, огонь охватил 500 квадратных метров, сообщает региональное министерство ГО и ЧС. "В Соловей Ключе Надеждинского района загорелись два склада со стройматериалами. Площадь возгорания - 500 квадратных метров. На месте работают 15 пожарных Государственного краевого учреждения Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС", - говорится в сообщении.
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надеждинский район
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происшествия, надеждинский район, приморский край
Происшествия, Надеждинский район, Приморский край
В Приморье загорелся склад со стройматериалами

В Приморье загорелся склад со стройматериалами на площади 500 "квадратов"

© МЧС Приморского края/TelegramТушение открытого горения на складах стройматериалов в Приморье
Тушение открытого горения на складах стройматериалов в Приморье - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© МЧС Приморского края/Telegram
Тушение открытого горения на складах стройматериалов в Приморье
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ВЛАДИВОСТОК, 22 апр - РИА Новости. Пожарные тушат в посёлке Соловей Ключ в Приморье возгорание на двух складах со строительными материалами, огонь охватил 500 квадратных метров, сообщает региональное министерство ГО и ЧС.
"В Соловей Ключе Надеждинского района загорелись два склада со стройматериалами. Площадь возгорания - 500 квадратных метров. На месте работают 15 пожарных Государственного краевого учреждения Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияНадеждинский районПриморский край
 
 
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