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В Приморье загорелся склад со стройматериалами
В Приморье загорелся склад со стройматериалами - РИА Новости, 22.04.2025
В Приморье загорелся склад со стройматериалами
Пожарные тушат в посёлке Соловей Ключ в Приморье возгорание на двух складах со строительными материалами, огонь охватил 500 квадратных метров, сообщает... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T05:18:00+03:00
2025-04-22T05:18:00+03:00
2025-04-22T09:58:00+03:00
происшествия
надеждинский район
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 22 апр - РИА Новости. Пожарные тушат в посёлке Соловей Ключ в Приморье возгорание на двух складах со строительными материалами, огонь охватил 500 квадратных метров, сообщает региональное министерство ГО и ЧС. "В Соловей Ключе Надеждинского района загорелись два склада со стройматериалами. Площадь возгорания - 500 квадратных метров. На месте работают 15 пожарных Государственного краевого учреждения Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС", - говорится в сообщении.
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надеждинский район
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происшествия, надеждинский район, приморский край
Происшествия, Надеждинский район, Приморский край
В Приморье загорелся склад со стройматериалами
В Приморье загорелся склад со стройматериалами на площади 500 "квадратов"