Рейтинг@Mail.ru
Художница рассказала, как папа римский отреагировал на свой портрет - РИА Новости, 22.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
13:08 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/portret-2012713891.html
Художница рассказала, как папа римский отреагировал на свой портрет
Художница рассказала, как папа римский отреагировал на свой портрет - РИА Новости, 22.04.2025
Художница рассказала, как папа римский отреагировал на свой портрет
Аргентинская художница Мерседес Фаринья, автор серии картин, посвященных папе Франциску, поделилась с РИА Новостями воспоминаниями о личной встрече с понтификом РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T13:08:00+03:00
2025-04-22T13:08:00+03:00
религия
ватикан
латинская америка
аргентина
франциск (хорхе марио бергольо)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816772961_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_84c675c8b0c3fa3a850dcd2edb68833a.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 22 апр — РИА Новости. Аргентинская художница Мерседес Фаринья, автор серии картин, посвященных папе Франциску, поделилась с РИА Новостями воспоминаниями о личной встрече с понтификом и его реакции на подаренный портрет. Папа Франциск (в миру – Хорхе Марио Бергольо) скончался 21 апреля 2025 года в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане. Он стал первым папой из Латинской Америки (Аргентины) и возглавлял Католическую церковь с марта 2013 года. "Первую из них я подарила ему, и он поблагодарил меня в рукописном письме, которое прислал мне домой в мае 2013 года", — рассказала собеседница агентства. Позже, по ее словам, она передала портрет лично. "Он благословил моего сына, меня, и в ходе нашей беседы поблагодарил за портрет. Сказал, что очень растроган, очень доволен. Это тронуло его сердце, потому что кто-то из его страны, его города и его района, кто занимается сакральным искусством, посвятил ему живописную дань уважения", — вспоминает Фаринья.
https://ria.ru/20250421/frantsisk-1857009309.html
ватикан
латинская америка
аргентина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816772961_334:0:3065:2048_1920x0_80_0_0_a7d7d2ea6e2d7f23d2868370f99d3ec6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ватикан, латинская америка, аргентина, франциск (хорхе марио бергольо)
Религия, Ватикан, Латинская Америка, Аргентина, Франциск (Хорхе Марио Бергольо)
Художница рассказала, как папа римский отреагировал на свой портрет

Художница Мерседес Фаринья рассказала, как папа римский благодарил ее за портрет

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Папа Римский Франциск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУЭНОС-АЙРЕС, 22 апр — РИА Новости. Аргентинская художница Мерседес Фаринья, автор серии картин, посвященных папе Франциску, поделилась с РИА Новостями воспоминаниями о личной встрече с понтификом и его реакции на подаренный портрет.
Папа Франциск (в миру – Хорхе Марио Бергольо) скончался 21 апреля 2025 года в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане. Он стал первым папой из Латинской Америки (Аргентины) и возглавлял Католическую церковь с марта 2013 года.
Самый скромный реформатор: чем запомнился папа Франциск
© AP Photo / Vatican Media

Франциск — первый в истории папа, который взял такое имя, первый выходец из Западного полушария на Апостольском престоле и первый иезуит.

Папа Римский Франциск приветствует прихожан после Пасхальной службы в Ватикане

Франциск — первый в истории папа, который взял такое имя, первый выходец из Западного полушария на Апостольском престоле и первый иезуит.

© AP Photo / Vatican Media
1 из 20
© AP Photo / Pool /Alessandro Di Meo

Хорхе Марио Бергольо — так звали его до избрания — стал Папой Римским 13 марта 2013 года, после того как его предшественник Бенедикт XVI ушел в отставку.

Папа Римский Франциск примеряет мексиканское национальное сомбреро на борту самолета, следующего по маршруту Рим — Гавана. 2016 год

Хорхе Марио Бергольо — так звали его до избрания — стал Папой Римским 13 марта 2013 года, после того как его предшественник Бенедикт XVI ушел в отставку.

© AP Photo / Pool /Alessandro Di Meo
2 из 20
© AP Photo / Andrew Medichini

За десять лет на посту Франциск завершил реформу Римской курии, приняв новую апостольскую конституцию Praedicate Evangelium. Ее положение о том, что "папа, епископы и другие священнослужители не являются единственными проповедниками в церкви", открыло дорогу на руководящие должности мирянам, в том числе женщинам.

Папа Римский Франциск машет верующим, собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане. 2019 год

За десять лет на посту Франциск завершил реформу Римской курии, приняв новую апостольскую конституцию Praedicate Evangelium. Ее положение о том, что "папа, епископы и другие священнослужители не являются единственными проповедниками в церкви", открыло дорогу на руководящие должности мирянам, в том числе женщинам.

© AP Photo / Andrew Medichini
3 из 20
© AP Photo / Andrew Medichini

Будущий понтифик родился 17 декабря 1936 года в Буэнос-Айресе в семье итальянских эмигрантов и был младшим из пяти детей.

Папа Римский Франциск целует мальчика после еженедельной общей аудиенции на площади Святого Петра в Ватикане. 2022 год

Будущий понтифик родился 17 декабря 1936 года в Буэнос-Айресе в семье итальянских эмигрантов и был младшим из пяти детей.

© AP Photo / Andrew Medichini
4 из 20
© AP Photo / Alessandra Tarantino

Получив образование химика-технолога, он решил принять священный сан и поступил в семинарию в Буэнос-Айресе. В 1969 году стал священником, в 2001-м — кардиналом.

Папа Римский Франциск совершает полуденную молитву Ангелус в Ватикане

Получив образование химика-технолога, он решил принять священный сан и поступил в семинарию в Буэнос-Айресе. В 1969 году стал священником, в 2001-м — кардиналом.

© AP Photo / Alessandra Tarantino
5 из 20
© AP Photo / Andrew Medichini

Папа Франциск оказался популярнее многих мировых политиков. Секрет в том, что он говорил о ценностях, которые поддерживает и в которых нуждается каждый человек.

Папа Римский Франциск во время встречи с мужчиной в костюме человека-паука в Ватикане

Папа Франциск оказался популярнее многих мировых политиков. Секрет в том, что он говорил о ценностях, которые поддерживает и в которых нуждается каждый человек.

© AP Photo / Andrew Medichini
6 из 20
© AP Photo / Riccardo De Luca

Франциск отличался скромностью и консерватизмом.

Папа римский Франциск после общей аудиенции на площади Святого Петра в ветреный день. 2018 год

Франциск отличался скромностью и консерватизмом.

© AP Photo / Riccardo De Luca
7 из 20
© AP Photo / Gregorio Borgia

Он стал первым более чем за сто лет понтификом, который не стал селиться в папских апартаментах и предпочел гостевую резиденцию.

Папа Римский Франциск проходит мимо кардиналов после завершения празднования Троицы в Ватикане

Он стал первым более чем за сто лет понтификом, который не стал селиться в папских апартаментах и предпочел гостевую резиденцию.

© AP Photo / Gregorio Borgia
8 из 20
© AP Photo / Andrew Medichini

Франциск отказался от специального "папамобиля", попросил заменить трон на кресло и начал обедать в общей столовой.

Папа Римский Франциск с группой монахинь в Зале аудиенций Павла VI. 2021 год

Франциск отказался от специального "папамобиля", попросил заменить трон на кресло и начал обедать в общей столовой.

© AP Photo / Andrew Medichini
9 из 20
© AP Photo / Andrew Medichini

Глава римско-католической церкви любил оперу и футбол, поддерживая аргентинский клуб "Сан-Лоренсо".

Папа Римский Франциск крутит футбольный мяч на пальце в Зале аудиенций Павла VI. 2019 год

Глава римско-католической церкви любил оперу и футбол, поддерживая аргентинский клуб "Сан-Лоренсо".

© AP Photo / Andrew Medichini
10 из 20
© AP Photo / Andrew Medichini

Папа — поклонник писателей Хорхе Луиса Борхеса и Федора Михайловича Достоевского.

Выступление циркачей из кенийской группы Black Blues Brothers после общей аудиенции Папы Римского Франциска в Ватикане

Папа — поклонник писателей Хорхе Луиса Борхеса и Федора Михайловича Достоевского.

© AP Photo / Andrew Medichini
11 из 20
© AP Photo / Pool /L'Osservatore Romano

СМИ называли его почитателем классического кино. Среди его любимых фильмов — "Рим — открытый город", "Дорога", "Пир Бабетты".

Папа Римский Франциск задувает свечу в честь своего 81-го дня рождения на частной аудиенции с детьми. 2017 год

СМИ называли его почитателем классического кино. Среди его любимых фильмов — "Рим — открытый город", "Дорога", "Пир Бабетты".

© AP Photo / Pool /L'Osservatore Romano
12 из 20
© AP Photo / Andrew Medichini

Папа Римский Франциск свободно говорил на итальянском и немецком языках.

Папа Римский Франциск во время мессы в Ватикане

Папа Римский Франциск свободно говорил на итальянском и немецком языках.

© AP Photo / Andrew Medichini
13 из 20
© AP Photo / Gregorio Borgia

В феврале 2016 года в здании аэропорта Гаваны состоялась историческая встреча. Глава Ватикана впервые провел переговоры с предстоятелем РПЦ патриархом Кириллом.

Папа Римский Франциск и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи в Гаване, Куба. 2016 год

В феврале 2016 года в здании аэропорта Гаваны состоялась историческая встреча. Глава Ватикана впервые провел переговоры с предстоятелем РПЦ патриархом Кириллом.

© AP Photo / Gregorio Borgia
14 из 20
© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанк

Папа также трижды встречался с российским президентом Владимиром Путиным в Ватикане — в 2013, 2015 и 2019 годах.

Президент России Владимир Путин и папа римский Франциск во время обмена подарками в Апостольской библиотеке в Ватикане

Папа также трижды встречался с российским президентом Владимиром Путиным в Ватикане — в 2013, 2015 и 2019 годах.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
15 из 20
© AP Photo / Gregorio Borgia

В 2013 году Франциск стал "Человеком года" по версии журнала Time.

Папа Римский Франциск на церемонии похорон кардинала Бернарда Лоу в Соборе Святого Петра в Ватикане. 2017 год

В 2013 году Франциск стал "Человеком года" по версии журнала Time.

© AP Photo / Gregorio Borgia
16 из 20
© AP Photo / Gregorio Borgia

О том, что он не исключает возможности оставить Святой престол, папа заявлял в 2022 году.

Папа Римский Франциск целует статую младенца Иисуса во время новогодней мессы в Соборе Святого Петра в Ватикане

О том, что он не исключает возможности оставить Святой престол, папа заявлял в 2022 году.

© AP Photo / Gregorio Borgia
17 из 20
© AP Photo / Alessandra Tarantino

Отвечая на вопрос, что может привести его к решению об уходе, Франциск сказал: "Усталость, которая не дает тебе ясно видеть вещи. Отсутствие ясности, умения оценивать ситуации. Даже физическая проблема, может быть".

Папа римский Франциск во время молитвы за мир на Среднем Востоке в Бари, Италия

Отвечая на вопрос, что может привести его к решению об уходе, Франциск сказал: "Усталость, которая не дает тебе ясно видеть вещи. Отсутствие ясности, умения оценивать ситуации. Даже физическая проблема, может быть".

© AP Photo / Alessandra Tarantino
18 из 20
© AP Photo / Andrew Medichini

В середине февраля Франциска госпитализировали в римскую клинику "Джемелли" для лечения бронхита, а затем обследования показали начало двусторонней пневмонии. Папа провел в больнице пять недель, перенес четыре дыхательных кризиса, его жизни дважды угрожала опасность.

Папа Римский Франциск после еженедельной общей аудиенции в Ватикане. 2023 год

В середине февраля Франциска госпитализировали в римскую клинику "Джемелли" для лечения бронхита, а затем обследования показали начало двусторонней пневмонии. Папа провел в больнице пять недель, перенес четыре дыхательных кризиса, его жизни дважды угрожала опасность.

© AP Photo / Andrew Medichini
19 из 20
© AP Photo / Gregorio Borgia

Понтифика выписали 23 марта, с тех пор он только раз появлялся перед публикой, но дал несколько аудиенций.

Двадцать первого апреля —меньше чем через месяц после выписки — предстоятель католической церкви умер на 89-м году жизни.


Папа Римский Франциск перед общей аудиенцией на площади Святого Петра в Ватикане

Понтифика выписали 23 марта, с тех пор он только раз появлялся перед публикой, но дал несколько аудиенций.

Двадцать первого апреля —меньше чем через месяц после выписки — предстоятель католической церкви умер на 89-м году жизни.


© AP Photo / Gregorio Borgia
20 из 20

Франциск — первый в истории папа, который взял такое имя, первый выходец из Западного полушария на Апостольском престоле и первый иезуит.

© AP Photo / Vatican Media
1 из 20

Хорхе Марио Бергольо — так звали его до избрания — стал Папой Римским 13 марта 2013 года, после того как его предшественник Бенедикт XVI ушел в отставку.

© AP Photo / Pool /Alessandro Di Meo
2 из 20

За десять лет на посту Франциск завершил реформу Римской курии, приняв новую апостольскую конституцию Praedicate Evangelium. Ее положение о том, что "папа, епископы и другие священнослужители не являются единственными проповедниками в церкви", открыло дорогу на руководящие должности мирянам, в том числе женщинам.

© AP Photo / Andrew Medichini
3 из 20

Будущий понтифик родился 17 декабря 1936 года в Буэнос-Айресе в семье итальянских эмигрантов и был младшим из пяти детей.

© AP Photo / Andrew Medichini
4 из 20

Получив образование химика-технолога, он решил принять священный сан и поступил в семинарию в Буэнос-Айресе. В 1969 году стал священником, в 2001-м — кардиналом.

© AP Photo / Alessandra Tarantino
5 из 20

Папа Франциск оказался популярнее многих мировых политиков. Секрет в том, что он говорил о ценностях, которые поддерживает и в которых нуждается каждый человек.

© AP Photo / Andrew Medichini
6 из 20

Франциск отличался скромностью и консерватизмом.

© AP Photo / Riccardo De Luca
7 из 20

Он стал первым более чем за сто лет понтификом, который не стал селиться в папских апартаментах и предпочел гостевую резиденцию.

© AP Photo / Gregorio Borgia
8 из 20

Франциск отказался от специального "папамобиля", попросил заменить трон на кресло и начал обедать в общей столовой.

© AP Photo / Andrew Medichini
9 из 20

Глава римско-католической церкви любил оперу и футбол, поддерживая аргентинский клуб "Сан-Лоренсо".

© AP Photo / Andrew Medichini
10 из 20

Папа — поклонник писателей Хорхе Луиса Борхеса и Федора Михайловича Достоевского.

© AP Photo / Andrew Medichini
11 из 20

СМИ называли его почитателем классического кино. Среди его любимых фильмов — "Рим — открытый город", "Дорога", "Пир Бабетты".

© AP Photo / Pool /L'Osservatore Romano
12 из 20

Папа Римский Франциск свободно говорил на итальянском и немецком языках.

© AP Photo / Andrew Medichini
13 из 20

В феврале 2016 года в здании аэропорта Гаваны состоялась историческая встреча. Глава Ватикана впервые провел переговоры с предстоятелем РПЦ патриархом Кириллом.

© AP Photo / Gregorio Borgia
14 из 20

Папа также трижды встречался с российским президентом Владимиром Путиным в Ватикане — в 2013, 2015 и 2019 годах.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
15 из 20

В 2013 году Франциск стал "Человеком года" по версии журнала Time.

© AP Photo / Gregorio Borgia
16 из 20

О том, что он не исключает возможности оставить Святой престол, папа заявлял в 2022 году.

© AP Photo / Gregorio Borgia
17 из 20

Отвечая на вопрос, что может привести его к решению об уходе, Франциск сказал: "Усталость, которая не дает тебе ясно видеть вещи. Отсутствие ясности, умения оценивать ситуации. Даже физическая проблема, может быть".

© AP Photo / Alessandra Tarantino
18 из 20

В середине февраля Франциска госпитализировали в римскую клинику "Джемелли" для лечения бронхита, а затем обследования показали начало двусторонней пневмонии. Папа провел в больнице пять недель, перенес четыре дыхательных кризиса, его жизни дважды угрожала опасность.

© AP Photo / Andrew Medichini
19 из 20

Понтифика выписали 23 марта, с тех пор он только раз появлялся перед публикой, но дал несколько аудиенций.

Двадцать первого апреля —меньше чем через месяц после выписки — предстоятель католической церкви умер на 89-м году жизни.


© AP Photo / Gregorio Borgia
20 из 20
"Первую из них я подарила ему, и он поблагодарил меня в рукописном письме, которое прислал мне домой в мае 2013 года", — рассказала собеседница агентства.
Позже, по ее словам, она передала портрет лично.
"Он благословил моего сына, меня, и в ходе нашей беседы поблагодарил за портрет. Сказал, что очень растроган, очень доволен. Это тронуло его сердце, потому что кто-то из его страны, его города и его района, кто занимается сакральным искусством, посвятил ему живописную дань уважения", — вспоминает Фаринья.
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Биография Папы Римского Франциска
Вчера, 11:41
 
РелигияВатиканЛатинская АмерикаАргентинаФранциск (Хорхе Марио Бергольо)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала