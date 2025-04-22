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В Нижегородской области "Бессмертный полк" пройдет в онлайн-формате - РИА Новости, 22.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
11:38 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/polk-2012691597.html
В Нижегородской области "Бессмертный полк" пройдет в онлайн-формате
В Нижегородской области "Бессмертный полк" пройдет в онлайн-формате - РИА Новости, 22.04.2025
В Нижегородской области "Бессмертный полк" пройдет в онлайн-формате
Традиционная всероссийская акция ко Дню Победы "Бессмертный полк" пройдет в Нижегородской области в онлайн-формате, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T11:38:00+03:00
2025-04-22T11:38:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
нижегородская область
глеб никитин
волонтеры победы
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 апр - РИА Новости. Традиционная всероссийская акция ко Дню Победы "Бессмертный полк" пройдет в Нижегородской области в онлайн-формате, сообщает пресс-служба правительства региона. Вопрос о формах проведения акции обсудили на заседании организационного комитета по подготовке к празднованию 80-летия победы в Великой Отечественной войне, которое провел губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. "Нижегородцы смогут присоединиться к онлайн-форматам шествия "Бессмертный полк". Каждый сможет выбрать для себя удобный способ, чтобы поделиться информацией о герое семьи: фото участников и ветеранов Великой Отечественной войны, специальной военной операции можно будет разместить на личном, служебном и общественном транспорте, в социальных сетях и даже на одежде", - говорится в сообщении. Всем пользователям соцсетей в День Победы предлагают заменить свои аватарки на портреты участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла или участников специальной военной операции и написать посты о своих героях с хештегом #нашбессмертныйполк. Также предлагается прикрепить или нанести на одежду портреты героев своей семьи, сделать фото и выложить их 9 мая на своих страницах в соцсетях с хештегом #героиснами. Из изображений в итоге будет создан видеоколлаж, который разместят на интернет-ресурсах "Бессмертного полка России". "Свой "Бессмертный полк" предлагается провести и в каждой школе региона. Так, для школьников пройдут занятия "Разговоры о важном", посвященные героизму советского народа и важности сохранения исторической правды. В рамках проекта "Музыка вместо звонков" в школах будут звучать песни о Великой Отечественной войне. Во всех школьных музеях состоится акция "Стена памяти", - отмечается в сообщении. Организаторами онлайн-акций в регионе выступают нижегородское отделение всероссийского общественного движения "Волонтёры Победы" и нижегородское отделение движения "Бессмертный полк России".
https://ria.ru/20250421/pobeda-2012474082.html
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общество, нижегородская область, глеб никитин, волонтеры победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Нижегородская область, Глеб Никитин, Волонтеры Победы
В Нижегородской области "Бессмертный полк" пройдет в онлайн-формате

В Нижегородской области акция "Бессмертный полк" пройдет в онлайн-формате

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкШествие "Бессмертный полк"
Шествие Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 апр - РИА Новости. Традиционная всероссийская акция ко Дню Победы "Бессмертный полк" пройдет в Нижегородской области в онлайн-формате, сообщает пресс-служба правительства региона.
Вопрос о формах проведения акции обсудили на заседании организационного комитета по подготовке к празднованию 80-летия победы в Великой Отечественной войне, которое провел губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
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"Нижегородцы смогут присоединиться к онлайн-форматам шествия "Бессмертный полк". Каждый сможет выбрать для себя удобный способ, чтобы поделиться информацией о герое семьи: фото участников и ветеранов Великой Отечественной войны, специальной военной операции можно будет разместить на личном, служебном и общественном транспорте, в социальных сетях и даже на одежде", - говорится в сообщении.
Всем пользователям соцсетей в День Победы предлагают заменить свои аватарки на портреты участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла или участников специальной военной операции и написать посты о своих героях с хештегом #нашбессмертныйполк. Также предлагается прикрепить или нанести на одежду портреты героев своей семьи, сделать фото и выложить их 9 мая на своих страницах в соцсетях с хештегом #героиснами. Из изображений в итоге будет создан видеоколлаж, который разместят на интернет-ресурсах "Бессмертного полка России".
"Свой "Бессмертный полк" предлагается провести и в каждой школе региона. Так, для школьников пройдут занятия "Разговоры о важном", посвященные героизму советского народа и важности сохранения исторической правды. В рамках проекта "Музыка вместо звонков" в школах будут звучать песни о Великой Отечественной войне. Во всех школьных музеях состоится акция "Стена памяти", - отмечается в сообщении.
Организаторами онлайн-акций в регионе выступают нижегородское отделение всероссийского общественного движения "Волонтёры Победы" и нижегородское отделение движения "Бессмертный полк России".
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