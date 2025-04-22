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Стилизованные ко Дню Победы автобусы "Мострансавто" появились в Подмосковье - РИА Новости, 22.04.2025
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Новости Подмосковья
 
13:30 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/podmoskove-2012718504.html
Стилизованные ко Дню Победы автобусы "Мострансавто" появились в Подмосковье
Стилизованные ко Дню Победы автобусы "Мострансавто" появились в Подмосковье - РИА Новости, 22.04.2025
Стилизованные ко Дню Победы автобусы "Мострансавто" появились в Подмосковье
Брендированные в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне автобусы "Мострансавто" начали выходить на маршруты в Подмосковье, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T13:30:00+03:00
2025-04-22T13:30:00+03:00
новости подмосковья
мострансавто
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Брендированные в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне автобусы "Мострансавто" начали выходить на маршруты в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья. На маршруты в Московской области вышли 23 автобуса, оформленные в честь Дня Победы. Транспортные средства стилизованы изображениями георгиевской ленты, монумента "Родина-мать зовет!", подмосковных памятников, посвященных Великой Отечественной войне, а также благодарственными и поздравительными надписями. В "Мострансавто" отметили, что такие автобусы - вклад в сохранение памяти о подвиге героев Великой Отечественной войны. Компания хочет, чтобы каждый житель Подмосковья, увидев такой автобус, вспомнил о мужестве и самоотверженности тех, кто сражался за Родину. В начале мая в автобусах компании состоится акция "Бессмертный полк на транспорте". Пассажиры смогут увидеть портреты участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, которые прислали жители региона. Акция проводится совместно региональным отделением "Бессмертного полка России" в Московской области, "Мострансавто" и АНО "Мой выбор" при поддержке правительства Московской области в рамках регионального проекта "Герои русских побед".
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мострансавто, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Мострансавто, Московская область (Подмосковье)
Стилизованные ко Дню Победы автобусы "Мострансавто" появились в Подмосковье

На дорогах Подмосковья появились автобусы "Мострансавто" к 80-летию Победы

© Фото : Портал Правительства Московской областиАвтобусы "Мострансавто", брендированные в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
Автобусы Мострансавто, брендированные в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© Фото : Портал Правительства Московской области
Автобусы "Мострансавто", брендированные в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Брендированные в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне автобусы "Мострансавто" начали выходить на маршруты в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья.
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На маршруты в Московской области вышли 23 автобуса, оформленные в честь Дня Победы. Транспортные средства стилизованы изображениями георгиевской ленты, монумента "Родина-мать зовет!", подмосковных памятников, посвященных Великой Отечественной войне, а также благодарственными и поздравительными надписями.
В "Мострансавто" отметили, что такие автобусы - вклад в сохранение памяти о подвиге героев Великой Отечественной войны. Компания хочет, чтобы каждый житель Подмосковья, увидев такой автобус, вспомнил о мужестве и самоотверженности тех, кто сражался за Родину.
В начале мая в автобусах компании состоится акция "Бессмертный полк на транспорте". Пассажиры смогут увидеть портреты участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, которые прислали жители региона. Акция проводится совместно региональным отделением "Бессмертного полка России" в Московской области, "Мострансавто" и АНО "Мой выбор" при поддержке правительства Московской области в рамках регионального проекта "Герои русских побед".
 
Новости ПодмосковьяМострансавтоМосковская область (Подмосковье)
 
 
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