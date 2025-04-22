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Выставка "Мы наследники Победы! Помним, гордимся!" открылась в Ярославле - РИА Новости, 22.04.2025
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
18:38 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/pobeda-2012816577.html
Выставка "Мы наследники Победы! Помним, гордимся!" открылась в Ярославле
Выставка "Мы наследники Победы! Помним, гордимся!" открылась в Ярославле - РИА Новости, 22.04.2025
Выставка "Мы наследники Победы! Помним, гордимся!" открылась в Ярославле
Выставка "Мы наследники Победы! Помним, гордимся!" открылась в Ярославле, сообщает губернатор Ярославской области Михаил Евраев. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T18:38:00+03:00
2025-04-22T18:38:00+03:00
ярославская область
ярославская область
михаил евраев
80-летие победы в великой отечественной войне
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Выставка "Мы наследники Победы! Помним, гордимся!" открылась в Ярославле, сообщает губернатор Ярославской области Михаил Евраев. "Ярославская область участвует в масштабном проекте "Мы наследники Победы! Помним, гордимся!". Ярославль вошел в число 14 городов, которые принимают уникальную выставку", - написал Евраев в своем Telegram-канале. По словам губернатора, на выставке представлены экспонаты из Международного собрания детского рисунка Российской академии образования. Большая часть рисунков – работы, которые созданы в 1940-х годах: до, во время и после Великой Отечественной войны. "И они тоже могут считаться историческими документами, которые отражают взгляд очевидцев на реальные события. На выставке представлены и рисунки современных поколений детей, в том числе из Ярославской области", - написал Евраев. По данным правительства Ярославской области, торжественное открытие выставки "Мы наследники Победы! Помним, гордимся!" состоялось в концертно-зрелищном центре в Ярославле. На открытии выставки в приветственном слове президент Российской академии образования, академик РАО Ольга Васильева отметила, что на выставку можно приходить всей семьей. "Важно, чтобы наши дети чувствовали сердцем принадлежность к своему народу, искренне любили Родину, были готовы к служению Отечеству, бережно и уважительно относились к его истории", – цитирует Васильеву пресс-служба правительства региона. Первые посетители выставки смогли насладиться творческим выступлением студентов Ярославского колледжа культуры и хорового отделения Ярославского музыкального училища имени Л.В. Собинова. "В рамках проекта параллельно проведем около 20 мероприятий: возложение цветов к монументу "Вечный огонь", мастер-классы от специалистов Московского педагогического государственного университета и другие. Также можно будет посетить экскурсии по выставкам "Мы наследники Победы! Помним, гордимся!" и "Мое Отечество", – рассказала министр культуры Ярославской области Ирина Ширшова. Выставка в Ярославле продлится до 26 апреля.
https://ria.ru/20250327/tutaevo-2007816863.html
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ярославская область, михаил евраев, 80-летие победы в великой отечественной войне
Ярославская область, Ярославская область, Михаил Евраев, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Выставка "Мы наследники Победы! Помним, гордимся!" открылась в Ярославле

В Ярославле прошло открытие выставки "Мы наследники Победы! Помним, гордимся!"

© Фото : сайт правительства Ярославской областиРаботы на выставке "Мы наследники Победы! Помним, гордимся!"
Работы на выставке Мы наследники Победы! Помним, гордимся! - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© Фото : сайт правительства Ярославской области
Работы на выставке "Мы наследники Победы! Помним, гордимся!"
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Выставка "Мы наследники Победы! Помним, гордимся!" открылась в Ярославле, сообщает губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
"Ярославская область участвует в масштабном проекте "Мы наследники Победы! Помним, гордимся!". Ярославль вошел в число 14 городов, которые принимают уникальную выставку", - написал Евраев в своем Telegram-канале.
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По словам губернатора, на выставке представлены экспонаты из Международного собрания детского рисунка Российской академии образования. Большая часть рисунков – работы, которые созданы в 1940-х годах: до, во время и после Великой Отечественной войны.
"И они тоже могут считаться историческими документами, которые отражают взгляд очевидцев на реальные события. На выставке представлены и рисунки современных поколений детей, в том числе из Ярославской области", - написал Евраев.
По данным правительства Ярославской области, торжественное открытие выставки "Мы наследники Победы! Помним, гордимся!" состоялось в концертно-зрелищном центре в Ярославле.
На открытии выставки в приветственном слове президент Российской академии образования, академик РАО Ольга Васильева отметила, что на выставку можно приходить всей семьей.
"Важно, чтобы наши дети чувствовали сердцем принадлежность к своему народу, искренне любили Родину, были готовы к служению Отечеству, бережно и уважительно относились к его истории", – цитирует Васильеву пресс-служба правительства региона.
Первые посетители выставки смогли насладиться творческим выступлением студентов Ярославского колледжа культуры и хорового отделения Ярославского музыкального училища имени Л.В. Собинова.
"В рамках проекта параллельно проведем около 20 мероприятий: возложение цветов к монументу "Вечный огонь", мастер-классы от специалистов Московского педагогического государственного университета и другие. Также можно будет посетить экскурсии по выставкам "Мы наследники Победы! Помним, гордимся!" и "Мое Отечество", – рассказала министр культуры Ярославской области Ирина Ширшова.
Выставка в Ярославле продлится до 26 апреля.
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Ярославская областьЯрославская областьМихаил Евраев80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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