https://ria.ru/20250422/pobeda-2012816577.html

Выставка "Мы наследники Победы! Помним, гордимся!" открылась в Ярославле

Выставка "Мы наследники Победы! Помним, гордимся!" открылась в Ярославле - РИА Новости, 22.04.2025

Выставка "Мы наследники Победы! Помним, гордимся!" открылась в Ярославле

Выставка "Мы наследники Победы! Помним, гордимся!" открылась в Ярославле, сообщает губернатор Ярославской области Михаил Евраев. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T18:38:00+03:00

2025-04-22T18:38:00+03:00

2025-04-22T18:38:00+03:00

ярославская область

ярославская область

михаил евраев

80-летие победы в великой отечественной войне

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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Выставка "Мы наследники Победы! Помним, гордимся!" открылась в Ярославле, сообщает губернатор Ярославской области Михаил Евраев. "Ярославская область участвует в масштабном проекте "Мы наследники Победы! Помним, гордимся!". Ярославль вошел в число 14 городов, которые принимают уникальную выставку", - написал Евраев в своем Telegram-канале. По словам губернатора, на выставке представлены экспонаты из Международного собрания детского рисунка Российской академии образования. Большая часть рисунков – работы, которые созданы в 1940-х годах: до, во время и после Великой Отечественной войны. "И они тоже могут считаться историческими документами, которые отражают взгляд очевидцев на реальные события. На выставке представлены и рисунки современных поколений детей, в том числе из Ярославской области", - написал Евраев. По данным правительства Ярославской области, торжественное открытие выставки "Мы наследники Победы! Помним, гордимся!" состоялось в концертно-зрелищном центре в Ярославле. На открытии выставки в приветственном слове президент Российской академии образования, академик РАО Ольга Васильева отметила, что на выставку можно приходить всей семьей. "Важно, чтобы наши дети чувствовали сердцем принадлежность к своему народу, искренне любили Родину, были готовы к служению Отечеству, бережно и уважительно относились к его истории", – цитирует Васильеву пресс-служба правительства региона. Первые посетители выставки смогли насладиться творческим выступлением студентов Ярославского колледжа культуры и хорового отделения Ярославского музыкального училища имени Л.В. Собинова. "В рамках проекта параллельно проведем около 20 мероприятий: возложение цветов к монументу "Вечный огонь", мастер-классы от специалистов Московского педагогического государственного университета и другие. Также можно будет посетить экскурсии по выставкам "Мы наследники Победы! Помним, гордимся!" и "Мое Отечество", – рассказала министр культуры Ярославской области Ирина Ширшова. Выставка в Ярославле продлится до 26 апреля.

https://ria.ru/20250327/tutaevo-2007816863.html

https://ria.ru/20250419/razvitie-2012297158.html

ярославская область

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ярославская область, михаил евраев, 80-летие победы в великой отечественной войне